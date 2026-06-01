Διήμερο διαστημικό ξεφάντωμα!

Συνδυάζοντας την εκπαίδευση με την ψυχαγωγία, το υπερσύγχρονο Πλανητάριο και Αστεροσκοπείο Ταμασού και Ορεινής άνοιξε τις πύλες του στο κοινό από την Κυριακή 4 Ιουνίου 2023. Το Αστεροσκοπείο διαθέτει υψηλής ακρίβειας ρομποτικό τηλεσκόπιο και ηλιοσκόπιο. Το αμφιθέατρο του Πλανηταρίου έχει θόλο με διάμετρο 18,25 μέτρα, 180 θέσεις και δέκα προβολείς ανάλυσης 9Κ. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν προγράμματα εικονικής πραγματικότητας και να διασκεδάσουν με παιχνίδια εξομοίωσης. Το Πλανητάριο εγκαινίασε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είχε και μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με το ρομπότ Νίκη. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μίλησε για ένα έργο με «ισχυρό κοινωνικό και επιστημονικό πρόσημο», που αποτελεί επένδυση στην ανάπτυξη της επιστημονικής αριστείας και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα αστροτουρισμού. Το Πλανητάριο της Κύπρου βρίσκεται στο Επισκοπειό, περίπου 20 χιλιόμετρα έξω από τη Λευκωσία.

6-7 Ιουνίου. Κάτι μοναδικό ετοιμάζεται!

Το Πλανητάριο Κύπρου, όπως πάντα, καινοτομεί και χαρίζει σε παιδιά και γονείς αξέχαστες στιγμές και εμπειρίες. Με την ευκαιρία των τριών ετών από τα εγκαίνιά του στις 6 με 7 Ιουνίου, το Πλανητάριο Κύπρου στην Ταμασό διοργανώνει ένα διασκεδαστικό διήμερο ξεφάντωμα. Από τις 9:00 – 21:00.

Εξερευνήστε το Διάστημα μαζί με τα παιδιά και τους οικογενειακούς σας φίλους, παίζοντας και μαθαίνοντας από τις πολλαπλές δράσεις εντός και εκτός Πλανηταρίου.

Τοίχοι για τολμηρές αναρριχήσεις!

Θέατρο Σκιών με τον «Μικρό Πρίγκιπα»!

Εργαστήρια εναέριων ακροβατικών!

Αφήγηση παραμυθιών γεμάτων φαντασία!

Χημικό εργαστήριο με διαδραστικά πειράματα!

Rolling Water!

Φουσκωτά για όλων των ειδών εμπειρίες!

Ιστορική αναδρομή

Τα πλανητάρια, που στην αρχική και βασική τους λειτουργία δίνουν –κυρίως στον θόλο– μία αναπαράσταση αστέρων, πλανητών και άλλων ουράνιων σωμάτων, έχουν τις απαρχές τους σε αρχέγονες συσκευές. Το 1983, η εταιρεία «Evans & Sutherland» εγκατέστησε στο «Πλανητάριο Hansen», στο Σολτ Λέικ Σίτι, τον πρώτο προβολέα πλανηταρίου που μπορούσε να δείχνει γραφικά υπολογιστή. Η τελευταία γενιά πλανηταρίων προσφέρει πλήρως ψηφιακό σύστημα προβολής με τεχνολογία «βίντεο πλήρους θόλου», που δίνει στον χειριστή μεγάλη ευελιξία στο να δείχνει όχι μόνο τον γήινο ουρανό αλλά και όποια άλλη εικόνα επιθυμεί (συμπεριλαμβανομένου του νυκτερινού ουρανού, όπως φαίνεται από άλλους πλανήτες).

Στην Κύπρο το Πλανητάριο προσφέρει υπηρεσίες σε ερευνητές αλλά και σε άτομα που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από το Διάστημα, καθώς και σε σχολεία της Κύπρου και του εξωτερικού. Στελεχώνεται από το Interstellar Institute με έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και φερέγγυα πληροφόρηση.

Διαθέτει 180 περίπου θέσεις με δέκα προβολείς τελευταίας τεχνολογίας, οι οποίοι προσφέρουν ένα πολυθεματικό ψυχαγωγικό και επιστημονικό υπερθέαμα.

Επιπλέον, εικόνες από τα τηλεσκόπια, αστεροσκοπεία και άλλα πλανητάρια της Γης, με τα οποία το Πλανητάριο Κύπρου είναι συμβεβλημένο, προβάλλονται «ζωντανά» στον υπερσύγχρονο θόλο του πλανηταρίου και οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν εικόνες από εκλείψεις, μετεωρίτες, τον έναστρο ουρανό όπως φαίνεται από το νότιο ημισφαίριο και άλλα φαινόμενα που είναι ορατά μόνο από συγκεκριμένα σημεία της Γης.