Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: 41χρονος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Μια ακόμη γυναικοκτονία συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία, καθώς στην Καλαμάτα ένας 41χρονος φέρεται να σκότωσε τη 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους. Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της έμφυλης βίας και της προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής κακοποίησης.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα στο κέντρο της Καλαμάτας, στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Κανάρη. Γείτονες, που άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα, ειδοποίησαν την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να σπεύσουν άμεσα στο σημείο αστυνομικοί.

Κατά την άφιξή τους στην πολυκατοικία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 41χρονο άνδρα μέσα στα αίματα εντός του διαμερίσματος, ενώ στην κρεβατοκάμαρα βρέθηκε νεκρή η 39χρονη σύζυγός του με πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 41χρονος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η οικογενειακή τραγωδία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι μέσα στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας έχει αναλάβει την προανάκριση για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.»

ertnews.gr