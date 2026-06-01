Ο Κατακλυσμός στο Λατσί με μεγάλη συναυλία και πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων

Με ιδιαίτερη επιτυχία και τη μαζική παρουσία κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο γραφικό λιμάνι του Λατσιού η μεγάλη συναυλία με τον δημοφιλή Έλληνα καλλιτέχνη Ηλία Βρεττός, στο πλαίσιο των εορτασμών του Κατακλυσμού. Η εκδήλωση προσέλκυσε πλήθος κόσμου, ο οποίος κατέκλυσε τον χώρο, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη κέφι, τραγούδι και διασκέδαση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πόλης Χρυσοχούς, η συναυλία αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα σημεία του φετινού εορταστικού προγράμματος, με τον αγαπημένο καλλιτέχνη να ερμηνεύει γνωστές επιτυχίες και να ξεσηκώνει το κοινό, το οποίο συμμετείχε ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Η ζωντάνια, ο ενθουσιασμός και η εξαιρετική ανταπόκριση του κόσμου επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά τη διαχρονική αξία και τη δημοτικότητα των εκδηλώσεων του Κατακλυσμού στο Λατσί. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται απόψε με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για μικρούς και μεγάλους.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει θαλάσσια αθλήματα και επιδείξεις, καθώς και χορευτικά προγράμματα που αναδεικνύουν την κυπριακή παράδοση και πολιτιστική κληρονομιά. Η αυλαία των εορτασμών θα πέσει με ζωντανή μουσική και τραγούδι από τους Γιώργο Σταματάρη και Σταυριάνα Κούτρα, οι οποίοι αναμένεται να χαρίσουν ακόμη μία όμορφη βραδιά στους παρευρισκόμενους.

Ο φετινός Κατακλυσμός στο Λατσί ανέδειξε για ακόμη μια χρονιά τη δυναμική της περιοχής ως σημείου πολιτισμού, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας, προσφέροντας αξέχαστες στιγμές σε όλους όσοι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις.