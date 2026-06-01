Ζητούν απαντήσεις για την εκλογή Μητροπολίτη Πάφου οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ο λαός της Πάφου, όπως υποστηρίζεται, δικαιούται να γνωρίζει όλα όσα φέρεται να προηγήθηκαν και να οδήγησαν στις τελικές αποφάσεις.

Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Πάφου εκφράζουν την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό τους για όσα καταγγέλλονται ότι διαδραματίστηκαν κατά τη διαδικασία πλήρωσης του Μητροπολιτικού Θρόνου της Πάφου.

Οι σχετικές καταγγελίες κάνουν λόγο για παρασκηνιακές μεθοδεύσεις, συνεννοήσεις, συμφωνίες, πιέσεις και ενέργειες που, εφόσον αληθεύουν, δεν συνάδουν με το πνεύμα της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και της εκκλησιαστικής τάξης.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί, σύμφωνα με τις ίδιες απόψεις, η τροποποίηση του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, η οποία φέρεται να άλλαξε τον τρόπο ανάδειξης των Ιεραρχών και να περιόρισε τον ρόλο και τη συμμετοχή του λαού στη διαδικασία.

Υποστηρίζεται ότι, εάν ίσχυε το προηγούμενο εκλογικό πλαίσιο, η βούληση του λαού της Πάφου θα εκφραζόταν με σαφέστερο και αδιαμφισβήτητο τρόπο.

Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου έλαβε πλήρως υπόψη τη φωνή, τον παλμό και τη βούληση του πιστού λαού της επαρχίας κατά τη λήψη των τελικών αποφάσεών της.

Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Πάφου δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν με ενδιαφέρον και υπευθυνότητα τα εκκλησιαστικά δρώμενα, ζητώντας διαφάνεια, δικαιοσύνη, σεβασμό προς τους θεσμούς της Εκκλησίας και ουσιαστική αναγνώριση της φωνής του λαού.

