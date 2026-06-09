Χειμερία νάρκη ή χειμέριος ύπνος

Ευτυχήσαμε να ζήσουμε και τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών. Μεγάλος νικητής των εκλογών αυτών ήταν η Αννίτα Δημητρίου, η οποία παρέλαβε ένα Συναγερμό γεμάτο προβλήματα, τα οποία δημιούργησε ο Νίκος Χρυσάνθου Αναστασιάδης, και στις 24 Μαΐου 2026 ανέβασε την παράταξη στο 27,1%.

Πολύ ορθό και έξυπνο εκ μέρους της Αννίτας Δημητρίου και πολιτικά φρόνιμο, περιόρισε όσο μπορούσε τον Αναστασιάδη να έχει λόγο στα του κόμματος.

Να φανταστείτε όταν ο γράφων κατηγόρησε τον τέως ανοιχτά για διαπλοκή και διαφθορά, ανάγκασε το κόμμα να εκδώσει εναντίον του ανακοίνωση, πράγμα που το κόμμα έπραξε, με τη διαφωνία της Νατάσας Πειλίδου, τότε διευθύντριας της παράταξης. Παρά τη λάθος απόφαση του κόμματος, η παρουσία του γράφοντος στα της παράταξης είναι ανελλιπής.

Και ενώ όλα έβαιναν καλώς, ξύπνησε το «θηρίο» και εμφανίζεται στο προσκήνιο, δήθεν για να βοηθήσει την παράταξη και μετά το αποτέλεσμα των εκλογών δήθεν για να συμβουλεύσει.

Νίκο Χρυσάνθου Αναστασιάδη, ο κόσμος σάς βαθμολόγησε και πήρατε μίαν μονάδα από τις δέκα. Απ' ό,τι γνωρίζω στο Πέρα-Πεδί, το χωριό σας, στα καφενεία περνούσαν τις ώρες τους και με το παιχνίδι αναψυχής τριάντα ένα ή πάστρα. Ο παίχτης ο οποίος στη διάρκεια του παιχνιδιού συγκέντρωνε τριάντα δύο, εκαίγετο (έκρουζε).

Πρέπει να αντιληφθείτε, αγαπητέ Νίκο, ότι πολιτικά έχετε καεί, κοινώς κρούσει. Για χρόνια η παράταξη πάλευε για να κυβερνήσει τον τόπο. Σας έδωσε την ευκαιρία και κυβερνήσατε για μία δεκαετία. Αναδείξατε την Κύπρο πανευρωπαϊκά πρώτη στη διαπλοκή και διαφθορά. Καταφέρατε να αναδείξετε ως λύση για το Κυπριακό τα δύο κράτη.

Κάνατε τα αδύνατα δυνατά να εκλέξετε τον Νίκο Χριστοδουλίδη Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στραφήκατε εναντίον του προέδρου της παράταξης, Αβέρωφ Νεοφύτου. Το χειρότερο όλων, λίγο έλειψε να διαλύσετε τον Συναγερμό. Παρά ταύτα, έχετε το θράσος να θέλετε να έχετε εμπλοκή στα του Συναγερμού.

Νίκο Χρυσάνθου Αναστασιάδη, ο λαός της Κύπρου - και πολύ περισσότερο τα μέλη και οι ψηφοφόροι του Συναγερμού - προτιμούν να παραμείνετε σε χειμερία νάρκη ή το ολιγότερο σε χειμέριο ύπνο. Πιστεύω αγαπητέ τέως, ότι γνωρίζετε τι είναι χειμερία νάρκη και χειμέριος ύπνος.

Για να γνωρίζουν και οι αναγνώστες για ποια φαινόμενα μιλούμε, δίνω τους όρους και τις έννοιες.

Με τον όρο χειμερία νάρκη χαρακτηρίζεται κατάσταση μακράς ύπνωσης, στην οποία και περιέρχονται πολλά ζώα κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ιδιαίτερα εκείνα που ζουν σε ψυχρότερα γεωγραφικά πλάτη.

Μερικά θηλαστικά (π.χ. οι σκαντζόχοιροι) εύκρατων και αρκτικών περιοχών και πολλά ψάρια, ερπετά και αμφίβια, περιέρχονται σε αυτήν την κατάσταση. Κατά τη χειμερία νάρκη, ο μεταβολισμός των ζώων αυτών επιβραδύνεται και η θερμοκρασία του σώματός τους μειώνεται αισθητά.

Γενικά η χειμερία νάρκη αρχίζει όταν ο καιρός κρυώνει και η αναζήτηση τροφής είναι πολύ δυσχερής, ενώ η θερμοκρασία του σώματος των θηλαστικών διατηρείται στο συνηθισμένο επίπεδο, που όμως μπορεί και να φθάσει τους 0° (όπως στην περίπτωση των χάμστερ), ή να φθάσει ακόμη και στη θερμοκρασία περιβάλλοντος (π.χ. νυχτερίδες).

Τα ζώα που πέφτουν σε χειμερία νάρκη εξ ανάγκης είναι μεγάλου μεγέθους, επειδή ακριβώς αυτά μπορούν να έχουν αρκετό απόθεμα τροφής, χωρίς πολύ μεγάλη επιφάνεια σώματος από την οποία να χάνουν θερμότητα.

Επειδή η θερμοκρασία του σώματός στις αρκούδες δεν πέφτει και μπορεί έτσι εύκολα να ξυπνήσουν από τον χειμωνιάτικο ύπνο τους, θεωρείται ότι δεν πέφτουν σε χειμερία νάρκη αλλά σε μια μορφή ύπνου, η οποία αναφέρεται ως χειμέριος ύπνος. Όμως αναφέρεται πολύ συχνά, αν και όχι ορθά, η κατάσταση ύπνωσης της αρκούδας ως χειμερία νάρκη. Στις εύκρατες περιοχές η άνοδος της θερμοκρασίας μέσα στο καταχείμωνο μπορεί να διακόψει προσωρινά τη χειμερία νάρκη αρκετών ζώων και κυρίως των ερπετών.

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει σε ποίαν κατηγορίαν ανήκει ο τέως Πρόεδρος. Προσωπικά εγώ θα έλεγα ότι ανήκει στη κατηγορία των ερπετών και μάλιστα των φιδιών. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η φίνα, η οποία φίνα είναι δηλητηριώδες ερπετό.

Για λόγους ενημέρωσης του αναγνωστικού κοινού, είναι ορθό και πρέπον να δώσουμε και το τι είναι χειμέριος ύπνος. Σε χειμέριο ύπνο πέφτουν κάποια από τα ομοιόθερμα ζώα, αυτά που διατηρούν σταθερή τη θερμοκρασία του σώματός τους, όπως η αρκούδα, επειδή την εποχή αυτή είναι δύσκολο να εξασφαλίσουν την αναγκαία τροφή που τους χρειάζεται.

Νίκο Χρυσάνθου Αναστασιάδη, δοκιμαστήκατε και αποτύχατε. Καταφέρατε να δώσετε την πρωτιά της Κύπρου σε θέματα διαπλοκής και διαφθοράς. Καταφέρατε να μισο-στραγγαλίσετε την παράταξη. Καταφέρατε να δώσετε τη διακυβέρνηση της χώρας στο ΔΗΚΟ. Μια ομάδα γνήσιων συναγερμικών, οι οποίοι δεν ήσαν σε χειμέρια νάρκη αλλά είκοσι τέσσερεις ώρες ξύπνιοι πάλεψαν μαζί με την πρόεδρο της παράταξης, Αννίτα Δημητρίου, και ανέστησαν το κόμμα.

Και εκεί που λέγαμε ότι ο κακός λύκος χάθηκε, μας προέκυψε το ξύπνημα του φιδιού, της φίνας. Μόλις αντιλήφθηκε ότι κάτι καλό γίνεται στην παράταξη μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, σήκωσε ανάστημα ο καταστροφέας του κόμματος και ήθελε μερτικό στη νίκη. Βγήκε, κατά την κυπριακή ρήση, όπως τον «πόρτον από το ποϊνάρι» να δώσει συμβουλές, οδηγίες. Να δώσει γραμμή για τα μελλούμενα.

Νίκο Χρυσάνθου Αναστασιάδη. Έχουν γνώσιν οι φύλακες. Το κόμμα δεν σας χρειάζεται, σας έχουμε αποτάξει. Με την καταστροφή που επιφέρατε στην παράταξη και τον πόνο που μοιράσατε στους νουνεχείς συναγερμικούς, θυμηθήκατε τον Συναγερμό μετά από τις εκλογές.

Γιατί δεν τον θυμηθήκατε στις Ευρωεκλογές και στις πρόσφατες εκλογές, για να βάλετε χέρι βοήθειας; Γιατί δεν θυμηθήκατε τα απολωλότα πρόβατά σας, καλή ώρα τον Ιωνά Νικολάου, τον Πρόδρομο Προδρόμου, τον Νίκο Νουρή, τον Κωνσταντίνο Ιωάννου, τον Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, τη Μαρίνα Χατζημανώλη, τον Λευτέρη Χριστοφόρου, τον Θεοδόση Τσιόλα, τον Ιωάννη Ιωάννου, να τρέξουν να βοηθήσουν;

Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι ελάβετε το κρεβάτι σας και οφείλατε να καθίσετε στ' αυγά σας. Όταν η αρχή ενός έργου που εκτελέσετε ήταν κακή και λανθασμένη είναι φανερό πως το τέλος θα είναι ακόμα χειρότερο. Φωνή λαού, οργή Θεού.