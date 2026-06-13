«Βουτιά» άνω του 6% για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα - Παραμένουν στα ύψη οι τιμές σε σχέση με πέρσι

Μείωση άνω του 6% καταγράφηκε σε εβδομαδιαία βάση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Την Παρασκευή το αργό Brent έκλεισε στα $87,33 το βαρέλι, μειωμένο κατά 3,37% σε σχέση με την Πέμπτη και 6,19% σε εβδομαδιαία βάση. Σε σχέση με πριν ένα μήνα, η τιμή του αργού Brent είναι μειωμένη κατά 17,32%.

Αντίστοιχα, η τιμή του αμερικανικού αργού WTI έκλεισε την Παρασκευή στα $84,88, μειωμένο κατά 3,23% ημερήσια, 6,25% εβδομαδιαία και 15,98% μηνιαία.

Ωστόσο, οι τιμές παραμένουν αυξημένες κατά 43,52% το Brent και 47,82% το WTI σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι.

Μείωση κατέγραψε και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο TTF, το οποίο έκλεισε την Παρασκευή στα €46,78 ανά μεγαβατώρα, μειωμένο κατά 5,87% ημερήσια, 3,55% εβδομαδιαία, αλλά μόλις 0,31% σε μηνιαία βάση. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο τυγχάνει διαπραγμάτευσης σε αυξημένη τιμή κατά 66,10%.

Πηγή: ΚΥΠΕ