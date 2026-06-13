Έρχεται Πράσινο Σημείο στη Δερύνεια - Πότε αναμένεται να λειτουργήσει

Περί τα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες της ανέγερσης Πράσινου Σημείου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δερύνειας.

Σε ανακοίνωση ο Δήμος Παραλιμνίου Δερύνειας αναφέρει πως "επιτόπια επίσκεψη στον χώρο όπου ανεγείρεται το Πράσινο Σημείο στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δερύνειας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στην παρουσία του Δημάρχου Παραλιμνίου – Δερύνειας Γιώργου Νικολέττου, των Αντιδημάρχων των Δημοτικών Διαμερισμάτων Δερύνειας και Φρενάρους, του Προέδρου της Επιτροπής Έργων και Βιομηχανίας, μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπροσώπου του ΤΑΫ, του εργολάβου του έργου και εκπροσώπων της Τεχνικής Υπηρεσίας".

Αναφέρεται ότι "κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε ενημέρωση για την μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης του έργου, καθώς και για τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσής του".

Το Πράσινο Σημείο, "το οποίο ανεγείρεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δερύνειας, αναμένεται ότι θα εξυπηρετεί όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας, προσφέροντας στους δημότες τη δυνατότητα χωριστής συλλογής σειράς υλικών οικιακής προέλευσης, τα οποία θα μπορούν να οδηγούνται προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία παραδίδονται", σημειώνεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ