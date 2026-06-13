ΕΤΥΚ: Ζητά άμεση υλοποίηση συμφωνίας για κουρεμένα ταμεία προνοίας- Προειδοποίηση για κινητοποιήσεις

Tην ανάγκη άμεσης υλοποίησης της τελευταίας συμφωνίας για αποκατάσταση του κουρεμένου Ταμείου Προνοίας που επιτεύχθηκε μεταξύ της Κυβέρνησης, της Τράπεζας Κύπρου και της ΕΤΥΚ, εξέφρασε ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΤΥΚ Λοϊζος Χατζηκωστής

Μιλώντας στο 58ο τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΤΥΚ, η οποία συμπληρώνει φέτος 71 χρόνια από την ίδρυση της, ο κ. Χατζηκωστής αναφέρθηκε επίσης «στην αδικία που έχουν υποστεί οι συνάδελφοι το 2013 με το κούρεμα και αφορά στον καθορισμό μέγιστου ποσού αποκατάστασης του Ταμείου Προνοίας».

«Αν δεν ανταποκριθούν ούτω στο άλφα ούτε στο βήτα θέμα, αυτή η οργάνωση πρέπει να ξεκινήσει τις κινητοποιήσεις, ανάλογα, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος», υπογράμμισε.

Αναφορικά με την τετραήμερη εργασία, ο κ. Χατζηκωστής είπε ότι «είναι υποχρέωση και ανάγκη των τραπεζών να την υλοποιήσουν».

«Το άγχος και το στρες που έρχεται στις τράπεζες είναι τέτοιο που πρέπει να δοθεί μία ανάσα στον υπάλληλο αν θέλουν οι τράπεζες να έχουν υπαλλήλους που να μπορούν να ανταποκρίνονται στις πολλαπλές υποχρεώσεις τους και να είναι θετικοί και αποδοτικοί», ανέφερε. Πρόσθεσε πως «οι ίδιες οι τράπεζες πρέπει να εισάξουν την τετραήμερη εργασία, εκμεταλλευόμενες και στηριζόμενες στην τεχνολογία με την έννοια την οποία έρχεται σήμερα και αναπτύσσεται παντού».

Είπε ακόμη ότι «όταν οι ίδιες κοκορεύονται ότι πέτυχαν τον εκσυγχρονισμό και το 90% των τραπεζικών εργασιών διεκπεραιώνεται μέσα από το Internet, αντιλαμβάνεστε ότι η σωματική παρουσία των υπαλλήλων δεν είναι εκεί».

«Για να μην θίγει όμως ο κόσμος και τα συμφέροντα της εξυπηρέτησης τους, έστω και στο λίγο, οι τράπεζες μπορούν να εργάζονται πενθήμερο απλώς ο κάθε υπάλληλος να έχει την τετραήμερη», πρόσθεσε.

Εξάλλου, ο κ. Χατζηκωστής αναφέρθηκε σε "αδικία που έχουν υποστεί οι συνάδελφοι το 2013 με το κούρεμα και αφορά τον καθορισμό μέγιστου ποσού αποκατάστασης του Ταμείου Προνοίας".

Πρόσθεσε πως το ποσό καθόρισε ο τότε Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης που μάλιστα δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τους τραπεζοϋπάλληλους ως Golden Boys και να καθορίσει μέγιστο ποσό τις €250.000 (έπειτα από 40 χρόνια υπηρεσίας).

Αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα εφημερίδων σε σχέση με τα ωφελήματα Βουλευτών που συμπλήρωσαν δύο θητείες στα έδρανα της Βουλής, λέγοντας ότι στους Βουλευτές αυτούς είναι και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης ο οποίος «καθιέρωσε τον ορισμό του Golden Boys, γιατί παίρνουμε 250.000 από το Ταμείο Προνοίας».

Ο κ. Χατζηκωστής είπε ότι οι δύο θητείες των Βουλευτών που αποχώρησαν από τη Βουλή «έφεραν απόδοση 250.000 ευρώ εφάπαξ και 58.000 τον χρόνο σύνταξη».

«Και όλα αυτά χωρίς να έχουν εισφέρει τίποτε στο ταμείο που τους παρέχει αυτά τα ωφελήματα», ανέφερε και πρόσθεσε πως «για μας ύστερα από 40 χρόνια υπηρεσίας» και με εισφορά των τραπεζιτικών υπαλλήλων «μέχρι και 10% του μισθού τους, καθόρισε (ο κ. Γεωργιάδης) τις 250.000 και λέει είναι και Golden Boys».

Ανέφερε ότι όταν μιλούμε για 58.000 τον χρόνο σύνταξη, η οποία «καταβάλλεται στους Βουλευτές από το 60ο έτος ηλικίας και θεωρητικά μέχρι το 80ο έτος, θα πάρουν (αυτοί οι Βουλευτές) σχεδόν 1,5 εκατομμύριο στο σύνολο ωφέλημα χωρίς να έχουν εισφέρει δραχμή».

«Και αν κάποιος τολμήσει να σκεφτεί ότι κάποιος έκανε και μία θητεία Υπουργός, αντιλαμβάνεστε αυτά τα ποσά», ανέφερε, και πρόσθεσε πως «αθροιστικά αυξάνεται και η σύνταξη και τα 1.600 και το εφάπαξ ακόμα 90.000 και πλησιάζει το ωφέλημα κοντά στα 2 εκατομμύρια».

Αυτοί οι άνθρωποι, πρόσθεσε ο κ. Χατζηκωστής, θεωρούν Golden Boy τον τραπεζικό υπάλληλο που με 40 χρόνια δουλειάς και με 10% εισφορές στο ταμείο Προνοίας, μάζεψε 250.000 .

«Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να το ξεχάσουν και είναι ένα από αυτά που έχει να παλέψει η ΕΤΥΚ», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο κ. Χατζηκωστής αναφέρθηκε στο θέμα της «άμεσης υλοποίησης της πρόσφατης συμφωνίας που έγινε με την πίεση τη δική μας», μεταξύ Κυβέρνησης, Τράπεζας Κύπρου και ΕΤΥΚ σε σχέση με την αναπλήρωση των Ταμείων Προνοίας των τραπεζικών υπαλλήλων που είχαν κουρευτεί, η οποία έλυνε ένα μεγάλο γρίφο, όπως είπε, «ως προς το ποιος είχε την ευθύνη να καλύψει τη διαφορά πέραν των €100.000 που εδικαιούντο οι συνάδελφοι».

«Αφορά την ανταπόκριση στην υποχρέωση να καλυφτούν οι συνάδελφοι που περιόρισε ο νόμος και πάλι τότε του Χάρη Γεωργιάδη στις 100.000» ευρώ εφάπαξ, ανέφερε και πρόσθεσε πως «κανένας δεν πήρε από αυτή την κατηγορία πάνω από 100.000 και η τελευταία συμφωνία προέβλεπε αυτή τη ρύθμιση, με αμοιβαία υποχώρηση».

Ανέφερε επίσης ότι η τότε Κυβέρνηση έλεγε ότι υποχρέωση για αυτήν την κάλυψη έχει η τράπεζα του υπαλλήλου και η τράπεζα έλεγε ότι η υποχρέωση είναι της Κυβέρνησης, ρίχνοντας το μπαλάκι η μια στην άλλη.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε στο τέλος του 2025 με αμοιβαίες υποχωρήσεις και μέχρι τώρα δεν έχει υλοποιηθεί γιατί κολλά στο ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει υποβάλει την ανάλογη πρόταση που όφειλε να είχε υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο για να ξεκινήσει η υλοποίηση, πρόσθεσε.

Ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΤΥΚ είπε ότι τα λεφτά υπάρχουν, είναι κατατεθειμένα από την πλευρά της Τράπεζας και έτοιμα να καταβληθούν και η υποχρέωση του κράτους ξεκινά από το 2031, αλλά δεν μπόρεσαν ακόμα να την υποβάλουν.

Εξάλλου, σε ομιλία του ο ΓΓ της ΕΤΥΚ, Χρίστος Παναγίδης, είπε ότι σήμερα που οι τράπεζες καταγράφουν υπερκέρδη, οφείλουν να δείχνουν τον απαραίτητο σεβασμό, την εκτίμηση και την αναγνώριση προς το προσωπικό τους.

Οφείλουν να αντιληφθούν ότι δεν μπορεί από τη μια να ανακοινώνουν πρωτόγνωρα υπερκέρδη και από την άλλη να ασχολούνται με το πώς θα εξοικονομήσουν ψίχουλα εις βάρος των ανθρώπων τους, πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη Συμφωνία ΕΤΥΚ – Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου 2023 – 2027, στην εφαρμογή της στο προσωπικό της παλαιάς Eurobank, καθώς και στη Συμφωνία με τη Societe Generale, με την οποία εισάγεται για πρώτη φορά στην Κύπρο, μέσα στα πλαίσια Συλλογικής Σύμβασης, η τετραήμερη εβδομάδα εργασίας.

Αναφορικά με το θέμα του Ταμείου Πρόβλεψης, ο κ. Παναγίδης το χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της οργάνωσής, με συνολικό όφελος για τα μέλη που αναμένεται να ξεπεράσει τα €45.000.000.

Ανέφερε ότι πρόκειται για μια επιτυχία που οφείλεται ουσιαστικά και αποκλειστικά στην επιμονή, στη διορατικότητα και στους χειρισμούς του Επίτιμου Προέδρου της οργάνωσης, Λοΐζου Χατζηκωστή, ο οποίος πίστεψε στο συγκεκριμένο θέμα από την πρώτη στιγμή και το οδήγησε μέχρι τη θετική αυτή κατάληξη.

Ο κ. Παναγίδης είπε ότι «εξίσου σημαντική, αλλά και πρωτοποριακή επιτυχία αποτελεί η συμφωνία για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης με τη Society General για τα έτη 2023 - 2027 με την οποία «εισάγεται για πρώτη φορά στην Κύπρο μέσα στα πλαίσια συλλογικής σύμβασης η τετραήμερη εβδομάδα εργασίας».

«Πρόκειται για μία σύγχρονη εργασιακή πρακτική, η οποία συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συναδέλφων και στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής», πρόσθεσε.

Ο ΓΓ της ΕΤΥΚ είπε ότι «στόχος της οργάνωσής μας είναι ο θεσμός αυτός σταδιακά να εισαχθεί και στις υπόλοιπες τράπεζες, ώστε να μπορέσουν να ωφεληθούν από αυτόν όλα τα μέλη μας» και πρόσθεσε πως η ΕΤΥΚ θα συνεχίσει να θέτει το θέμα με σοβαρότητα και τεκμηρίωση.

Τέλος, αναφερόμενος στις εξαγορές τραπεζών, ο κ. Παναγίδης είπε ότι η ΕΤΥΚ δεν είναι αντίθετη στην ανάπτυξη, ούτε στον εκσυγχρονισμό, αλλά «αντίθετη σε κάθε προσπάθεια να χρησιμοποιούνται οι αλλαγές ως πρόσχημα για να αποδυναμωθούν οι εργαζόμενοι ή για να παραβιαστούν οι υφιστάμενες συμφωνίες».

Οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίστηκαν με την έγκριση αποφάσεων και ψηφισμάτων, της έκθεσης δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της οικονομικής έκθεσης της ΕΤΥΚ και της έκθεσης των Ελεγκτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ