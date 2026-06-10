Ένα μακρύ και θερμό καλοκαίρι

Υποδεχόμαστε τον Αντόνιο Γκουτέρρες με μια τελευταία κίνηση για το Κυπριακό. Ετοιμάζει μια νέα σύνοδο κορυφής. Ενεργοποιήθηκε για να ολοκληρώσει την ταινία που διακόπηκε στο Κραν Μοντανά. Μετά από διάστημα έξι μηνών έστειλε στο νησί την κυρία Ολγκίν. Βολιδοσκοπεί την κατάσταση. Όμως, πρώτα βολιδοσκόπησε την Άγκυρα. Τον περασμένο Μάρτιο ήταν στην Τουρκία. Πήγε με αφορμή τον μήνα Ραμαζάν και συναντήθηκε με τον Ταγίπ Έρντογαν στο προεδρικό μέγαρο. Λέγεται ότι σε αυτήν ακριβώς τη συνάντηση ο Έρντογαν άναψε το πράσινο φως στον Γκουτέρρες για μια νέα κίνηση. Μήπως είναι υποχώρηση αυτή; Μήπως η Τουρκία επιστρέφει ξανά στην ομοσπονδία εγκαταλείποντας την φόρμουλα των δύο κρατών;

Η Ολγκίν, η οποία ήρθε στο νησί έχοντας στην τσάντα της πρόταση για σύνοδο κορυφής 5+1, έθεσε αυτή την πρόταση ενώπιον των πλευρών στην πρώτη συνάντηση που έκανε με τους ηγέτες εδώ. Ο Χριστοδουλίδης είπε ότι «θα είναι ένα μακρύ καλοκαίρι». Ο Τουφάν Έρχουρμαν είπε ότι «δεν πρέπει να πάμε απροετοίμαστοι». Και παρέθεσε ξανά τα τέσσερα βασικά άρθρα που υπέβαλε στον Χριστοδουλίδη στη μεθοδολογία του. Η πολιτική ισότητα δεν θα γίνεται θέμα συζήτησης. Οι διαπραγματεύσεις θα εξαρτηθούν από ένα καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Θα διατηρηθούν οι συγκλίσεις του παρελθόντος. Και αν η ελληνοκυπριακή πλευρά φύγει από το τραπέζι, δεν θα υπάρξει επιστροφή στο στάτους κβο. Σε περίπτωση που αυτά δεν γίνουν αποδεχτά εκ των προτέρων, η τουρκική πλευρά δεν θα καταστεί κομμάτι καμίας διαδικασίας, λέει. Δηλαδή δεν θα υπάρξει πενταμερής 5+1!

Καλά, η ελληνοκυπριακή πλευρά τα αποδέχτηκε αυτά και ο Γκουτέρες ενθαρρύνθηκε για να διοργανώσει μια νέα σύνοδο κορυφής; Μήπως ο Ταγίπ Έρντογαν έδωσε διαβεβαιώσεις στον Γκουτέρρες ότι θα καθίσουν χωρίς όρους στο τραπέζι; Οι προϋποθέσεις του Τουφάν ήταν αναμφίβολα προϋποθέσεις που καθορίστηκαν εκ μέρους της Άγκυρας. Όμως, αν η Άγκυρα τις εγκατέλειψε, δεν υπάρχουν πολλά που θα μπορούσε να κάνει ο Τουφάν. Ο Ταγγίπ Έρντογαν χρειάζεται μια τέτοια σύνοδο κορυφής. Την ώρα που κλείνει το δεφτέρι του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία με άνομο και πολύ ωμό τρόπο και φασιστικές μεθόδους, θέλει από την άλλη να χαράξει το προφίλ ενός ηγέτη που βλέπει θετικά μια ειρηνευτική διαδικασία και συμβάλλει σε αυτήν. Τουλάχιστον για να αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις που θα μπορούσαν να υπάρξουν από την Ευρώπη κατά των βρόμικων πολιτικών παιχνιδιών του. Για παράδειγμα, είδε πολλά οφέλη από την λεγόμενη «ειρηνευτική διαδικασία» την οποία άρχισε στην Τουρκία με τους Κούρδους. Διήρκεσε επί μακρόν, όμως πήρε με το μέρος του το κουρδικό κόμμα DEM χάρη σε αυτή τη διαδικασία κατά την οποία δεν έκανε απολύτως κανένα βήμα. Κατάφερε να αποκόψει εκείνο το κόμμα από την αντιπολίτευση. Χρησιμοποίησε και ακόμα χρησιμοποιεί στο έπακρον γι’ αυτό τον Αμπντουλλάχ Ότσαλαν, ο οποίος είναι φυλακισμένος εδώ και 27 χρόνια. Σε μια χώρα στην οποία υπάρχει καθεστώς ενός και μόνου ανδρός και ισοπεδώθηκε το δίκαιο, πόσο παράλογο είναι να γίνεται αναφορά σε «ειρηνευτική διαδικασία».

Μήπως σκηνοθετεί το ίδιο πράγμα και στην Κύπρο τώρα; Για να δουν όλοι ότι είναι αξιαγάπητο περιστέρι της ειρήνης ένας δικτάτορας γνωστός ως τύραννος και δεσπότης; Αφού άναψε πράσινο φως στον Γκουτέρες για πενταμερή 5+1, πρέπει να έχει υποσχεθεί και πως δεν θα επιμένει στην απαίτηση για δύο κράτη σε αυτό το τραπέζι. Σε τελική ανάλυση, αυτή η σύνοδος διοργανώνεται εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών. Και δεν υπάρχουν τα δύο κράτη στις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει η ομοσπονδία. Επιπλέον, πρέπει να έχει δεσμευτεί ότι ο Τουφάν Έρχουρμαν δεν θα επιμένει στην αποδοχή των τεσσάρων προϋποθέσεων στις οποίες αναφέρθηκε. Αν υπήρχε επιμονή σε αυτές, μήπως η Ολγκίν θα ερχόταν βάζοντας μια σύνοδο κορυφής στην τσάντα της; Θα έλεγε από την πρώτη κιόλας επαφή πως θα γίνει «Ιούλιο ή Αύγουστο»;

Φυσικά ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Οι πλευρές ακόμα δεν είπαν κάτι οριστικό. Ακόμα υπάρχουν οι επισκέψεις της Ολγκίν στην Άγκυρα και στην Αθήνα. Ο Τουφάν διεξάγει διαβουλεύσεις με την Άγκυρα και ο Χριστοδουλίδης με την Αθήνα. Και πάλι, αυτή η τελευταία κίνηση Γκουτέρρες σκόρπισε ελπίδα στις καρδιές. Άστε τουλάχιστον να βγάλουν λίγο από την κατάψυξη το Κυπριακό, το οποίο βρίσκεται εκεί τόσο καιρό. Ήρθε το καλοκαίρι. Πλάκωσαν για τα καλά οι ζέστες από τώρα. Αν θα έρθουν Γάλλοι στρατιώτες, να έρθουν με τα καλοκαιρινά τους. Αλήθεια, γιατί άναψε πράσινο φως για τη σύνοδο κορυφής ο Έρντογαν; Μήπως έπεσε κάποια γλάστρα στο κεφάλι του;