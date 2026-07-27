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Στο «κόκκινο» ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλη την Κύπρο
| Buzzlife

Ξέσπασε η Κέιτι Πέρι στη χρήση του «Firework» σε πολεμικό βίντεο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian, το βίντεο δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο TikTok και δείχνει, μεταξύ άλλων, πύραυλο να πλήττει ιρανικό πολεμικό πλοίο, ενώ στο υπόβαθρο ακούγεται η μεγάλη επιτυχία της Αμερικανίδας τραγουδίστριας.

Την έντονη αντίδραση της Κέιτι Πέρι προκάλεσε η χρήση του τραγουδιού της «Firework» από τον Λευκό Οίκο σε βίντεο με πλάνα που προβάλουν αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων.

   Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian, το βίντεο δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο TikTok και δείχνει, μεταξύ άλλων, πύραυλο να πλήττει ιρανικό πολεμικό πλοίο, ενώ στο υπόβαθρο ακούγεται η μεγάλη επιτυχία της Αμερικανίδας τραγουδίστριας.

   Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη φράση «Το Ιράν έχει προειδοποιηθεί» και συγκέντρωσε περισσότερες από έξι εκατομμύρια προβολές.

   Η Πέρι απάντησε με μια δήλωση στο X επικρίνοντας αυτό που χαρακτήρισε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τραγουδιού.

ΑΠΕ - ΜΠΕ 

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