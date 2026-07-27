Η νεκρή ζώνη «ζωντανεύει» στην εικονική πραγματικότητα – Κυπριακό έργο υποψήφιο για ευρωπαϊκό βραβείο

Ένα κυπριακό έργο εικονικής πραγματικότητας που αναδημιουργεί τη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας και δίνει πρόσβαση σε χώρους που παραμένουν κλειστοί για το κοινό εδώ και δεκαετίες, διεκδικεί σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση στον τομέα του βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού.

Το «Lost Spaces», ένα καθηλωτικό ντοκιμαντέρ εικονικής πραγματικότητας (VR), έχει αναδειχθεί ως φιναλίστ στα Destination of Sustainable Cultural Tourism Awards 2026, τα οποία διοργανώνει το European Cultural Tourism Network (ECTN).

Το έργο διαγωνίζεται στην κατηγορία «Digitalisation in Smart Tourism – Enhancing Visitor Experiences», η οποία αφορά πρωτοβουλίες που αξιοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες για τη βελτίωση της πρόσβασης και της κατανόησης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ένα ψηφιακό ταξίδι στη διαιρεμένη Λευκωσία

Το «Lost Spaces» δημιουργήθηκε από την ερευνητική ομάδα ITICA/Museum Lab του CYENS Centre of Excellence και συνδυάζει σύγχρονες τεχνολογίες με προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που συνδέθηκαν με τους χώρους της νεκρής ζώνης.

Η εμπειρία περιλαμβάνει μαρτυρίες, αρχειακό υλικό, πανοραμικές εικόνες 360 μοιρών, τρισδιάστατες ανακατασκευές και ψηφιακές αποτυπώσεις χώρων, με στόχο τη διατήρηση της μνήμης μιας πόλης που παραμένει διαιρεμένη από το 1974.

Μέσα από την εικονική πραγματικότητα, οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν σε εγκαταλελειμμένους δρόμους και κτίρια της περιοχής, ενώ παράλληλα ακούν τις φωνές ανθρώπων που έζησαν και εργάστηκαν εκεί πριν από την εισβολή.

Το έργο επιχειρεί να αναδείξει τόσο την υλική όσο και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Λευκωσίας, παρουσιάζοντας πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να δημιουργήσουν νέους τρόπους επαφής με χώρους που παραμένουν απρόσιτοι.

Υποψήφιο ανάμεσα σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες

Τα βραβεία του ECTN αναγνωρίζουν έργα που συνδυάζουν την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την καινοτομία, την προσβασιμότητα και τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα με το βραβείο της κριτικής επιτροπής, το κοινό έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει διαδικτυακά για το έργο που προτιμά, μέσω του Public Choice Award.

Παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το «Lost Spaces» παρουσιάστηκε στο BOZAR Centre for Fine Arts στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος που συνόδευσε την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εγκατάσταση έδωσε τη δυνατότητα σε διεθνές κοινό να γνωρίσει πτυχές της διαιρεμένης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου μέσα από μια ψηφιακή αναπαράσταση της νεκρής ζώνης.

Η ανακοίνωση των νικητών

Οι νικητές των Destination of Sustainable Cultural Tourism Awards 2026 θα ανακοινωθούν κατά την τελετή απονομής των βραβείων του ECTN, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Σκιάθο τον Σεπτέμβριο του 2026.

Το κυπριακό έργο καλεί το κοινό να στηρίξει την υποψηφιότητά του μέσω της διαδικτυακής ψηφοφορίας, διεκδικώντας μια ευρωπαϊκή διάκριση που αναδεικνύει τη χρήση της τεχνολογίας ως εργαλείο διατήρησης της μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το κοινό μπορεί να στηρίξει το έργο ψηφίζοντας μέσω του σχετικού συνδέσμου ΕΔΩ.