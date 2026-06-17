Η ώρα για ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή

Το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία» δεν είναι δικαστική απόφαση, και ορθώς η ίδια η Αρχή υπενθυμίζει το τεκμήριο της αθωότητας και ότι μόνο το Δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί για ενοχή. Είναι, όμως, ένα πόρισμα βαρύτατης θεσμικής σημασίας: καταγράφει ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα και πιθανά εμπλεκόμενα πρόσωπα, τα οποία εγκρίθηκαν από την Αρχή και προωθούνται στον Γενικό Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες.

Στην κορυφή του πίνακα βρίσκεται ο τέως Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, με αναφορά σε επτά περιπτώσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, εμπορία επηρεασμού και κατάχρηση εξουσίας. Αυτό από μόνο του αρκεί για να καταστήσει την επόμενη φάση εξαιρετικά ευαίσθητη. Όχι μόνο νομικά αλλά κυρίως θεσμικά.

Εδώ ακριβώς ανακύπτει το ζήτημα της Νομικής Υπηρεσίας. Ο Γιώργος Σαββίδης διορίστηκε Γενικός Εισαγγελέας επί προεδρίας Νίκου Αναστασιάδη, όπως και ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης οι οποίοι διετέλεσαν και πρώην υπουργοί του. Ακόμη πιο κρίσιμο. Ο ίδιος ο Γιώργος Σαββίδης έχει δημόσια παραδεχθεί ότι συνδέεται με τον τέως Πρόεδρο με προσωπική φιλία 40 χρόνων, επιμένοντας ότι δεν την απέκρυψε ποτέ.

Το ζήτημα, συνεπώς, δεν πρέπει να αφεθεί να διολισθίσει σε συζητήσεις κατά πόσον ο Γενικός Εισαγγελέας και ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας μπορούν να χειριστούν αντικειμενικά την υπόθεση. Το ζήτημα είναι αν η κοινωνία μπορεί να πειστεί ότι μια τόσο σοβαρή υπόθεση θα αξιολογηθεί χωρίς καμία σκιά σύγκρουσης συμφέροντος και αυτό σαφέστατα βρίσκεται σήμερα στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα. Όλοι γνωρίζουμε και αυτός περισσότερο από τον καθένα από μας ότι, σε τέτοιες υποθέσεις δεν αρκεί η πραγματική αμεροληψία. Απαιτείται και η εμφανής αμεροληψία.

Εν κατακλείδι η λύση είναι μία. Απαιτείται διορισμός ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, ή ομάδας ανακριτών, με καθαρούς όρους εντολής, θεσμική απόσταση από όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και πλήρη δυνατότητα αξιολόγησης του μαρτυρικού υλικού. Αυτό δεν θα συνιστά μομφή κατά της Νομικής Υπηρεσίας. Θα είναι πράξη αυτοπροστασίας του κράτους δικαίου. Κι αυτό διότι η δικαιοσύνη, όταν αφορά πρώην Πρόεδρο, δεν πρέπει μόνο να απονέμεται. Πρέπει και να φαίνεται ότι απονέμεται.