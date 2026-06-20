Ιδού ένα πείραμα: είναι αυτός ο τύπος συμπαθητικός ή αντιπαθητικός; Θα γράψω πιο λίγο κείμενο για να μεγεθυνθεί η φωτογραφία…

Αλλά το ερώτημα ξεκινά από μένα. Γιατί τη δημοσιεύω; Επειδή είναι όντως αποκρουστική; Έτσι την ονόμασαν τα διεθνή Μέσα: «Ο πιο αποκρουστικός οπαδός του Μουντιάλ». Έτσι τη διάβασα και η αλήθεια είναι πως πέρασαν δυο δευτερόλεπτα για να προσέξω ότι είναι τουρκικής εθνικότητας.

Περίεργο συναίσθημα. Αυτούς που έχεις για κατακτητές στην πατρίδα σου, να εμφανίζονται σε παγκόσμια γεγονότα ποζάροντας το τρομακτικό τους στιλ…Θέλοντας να τρομάξουν; Ή να τους προσέξουν; Να κάνουν αίσθηση απέχθειας; Και γιατί παρακαλώ, δεν παρουσιάστηκε άλλης εθνικότητας τρομακτική φιγούρα; Ό,τι και να πούμε η αλήθεια παραμένει μια. Ότι επέλεξα να προβάλω και να σχολιάσω τη φωτογραφία αυτή, διότι είμαι ένας εθνικιστής που βρήκε την ευκαιρία να βγάλει τα απωθημένα του!

Σήμερα τα χαράματα, η Εθνική Τουρκίας έπαιζε με την Παραγουάη… Φυσικά δεν ξέρω το αποτέλεσμα, αλλά δεν θα ήθελα τίποτα άλλο, παρά την ήττα της ομάδας του Ερντογάν και της... γαλάζιας πατρίδας…

Να πω όμως και μιαν άλλη αλήθεια, που δεν φαίνεται. Πιθανόν πίσω από αυτήν την αποκρουστική φιγούρα, να κρύβεται ένας καλοκάγαθος άνθρωπος, που η μοίρα και η γεωγραφία τον εγκατέστησαν σε μιαν από τις πιο αυταρχικές χώρες του πλανήτη. Ίσως να είναι και πολύ πιο φιλικός από πολλούς άλλους φανατισμένους οπαδούς άλλων χωρών.

Εγώ εδώ απλώς σχολιάζω την επιτηδευμένη του εμφάνιση, που σίγουρα στόχευε να προκαλέσει και να τρομάξει… Όχι; Το καλό αυτού του τύπου είναι ότι «ήρθε μέρα» κι όχι νύκτα, όπως μάς προειδοποιεί ο μέγας σουλτάνος της Άγκυρας. Θα δω το παιγνίδι για να προσέξω και τη συμπεριφορά του…