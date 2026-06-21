Οι αόρατοι αλγόριθμοι που διαμορφώνουν τις απόψεις μας

της Μαρίνας Μαρθάρη*

Η διαμόρφωση των απόψεων υπήρξε κάποτε αργή και απαιτητική πνευματική διαδρομή. Ωρίμαζε μέσα από τον χρόνο, τις εμπειρίες, τον διάλογο και τη διαρκή αναμέτρηση του ανθρώπου με τις ιδέες, τις αμφιβολίες και τον ίδιο του τον εαυτό. Η οικογένεια, το σχολείο, το βιβλίο, η δημόσια συζήτηση και η προσωπική εμπειρία συνέθεταν ένα πολύπλοκο πλέγμα επιρροών μέσα από το οποίο ο άνθρωπος οικοδομούσε σταδιακά την κοσμοθεωρία του. Σήμερα, στο παρασκήνιο της καθημερινότητάς μας, ένας νέος και εξαιρετικά ισχυρός παράγοντας συμμετέχει αδιάκοπα στην ίδια διαδικασία: ο αλγόριθμος.

Ο αλγόριθμος παρουσιάζεται συχνά ως ουδέτερο τεχνολογικό εργαλείο που οργανώνει πληροφορίες και προτείνει περιεχόμενο ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Στην πραγματικότητα, λειτουργεί ως αθόρυβος διαμεσολαβητής της εμπειρίας. Επιλέγει τι θα δούμε, ποια είδηση θα προηγηθεί, ποιο βίντεο θα ακολουθήσει, ποια άποψη θα εμφανιστεί συχνότερα στην οθόνη μας. Έτσι, χωρίς θόρυβο και θεαματικές παρεμβάσεις, συνδιαμορφώνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο σκεφτόμαστε.

Από ψυχολογική σκοπιά, η διαδικασία αυτή συναντά μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη: την αναζήτηση γνωστικής συνοχής. Οι άνθρωποι τείνουν να προσεγγίζουν πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ήδη υπάρχουσες πεποιθήσεις και να αισθάνονται μεγαλύτερη άνεση όταν οι νέες εμπειρίες εναρμονίζονται με το προσωπικό τους αξιακό σύστημα. Το φαινόμενο της επιβεβαιωτικής προκατάληψης (confirmation bias), που έχει μελετηθεί εκτενώς στη γνωστική ψυχολογία, αποκτά νέα δυναμική όταν συνδυάζεται με ψηφιακά συστήματα τα οποία μαθαίνουν συνεχώς τις προτιμήσεις του χρήστη και τις αναπαράγουν με ολοένα μεγαλύτερη ακρίβεια.

Το αποτέλεσμα δεν περιορίζεται στην εξατομίκευση της εμπειρίας. Δημιουργείται ένας ιδιότυπος καθρέφτης, όπου ο άνθρωπος συναντά επανειλημμένα εκδοχές των δικών του αντιλήψεων. Η επανάληψη προσδίδει κύρος στις πληροφορίες, ενώ η συχνότητα γεννά την αίσθηση καθολικής αποδοχής. Σταδιακά, η προσωπική πεποίθηση μετατρέπεται σε βεβαιότητα και κάθε αποκλίνουσα οπτική παύει να θεωρείται αφορμή για διάλογο, αποκτώντας τα χαρακτηριστικά απειλητικής ετερότητας.

Στο επίπεδο της κοινωνιολογίας, η εξέλιξη αυτή επηρεάζει τον ίδιο τον τρόπο συγκρότησης της δημόσιας σφαίρας. Ο Γιούργκεν Χάμπερμας περιέγραψε τη δημόσια συζήτηση ως χώρο ανταλλαγής επιχειρημάτων, μέσα στον οποίο η δημοκρατία ανανεώνεται διαρκώς μέσω της επικοινωνίας. Η σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα μοιάζει να μετασχηματίζει αυτή τη διαδικασία σε πλήθος παράλληλων μικρόκοσμων, όπου οι πολίτες εκτίθενται κυρίως σε πληροφορίες συμβατές με τις ήδη διαμορφωμένες πεποιθήσεις τους. Η κοινωνική συνοχή δοκιμάζεται, ενώ η πόλωση αποκτά πρόσφορο έδαφος. Παράλληλα, η θεωρία του Πιερ Μπουρντιέ για το πολιτισμικό κεφάλαιο αποδεικνύεται ιδιαίτερα γόνιμη για την ερμηνεία των νέων κοινωνικών ανισοτήτων που αναδύονται στο ψηφιακό περιβάλλον. Η πρόσβαση στην πληροφορία παραμένει σχεδόν καθολική· η ικανότητα, όμως, αξιολόγησης, διασταύρωσης και κριτικής επεξεργασίας της πληροφορίας διαφοροποιείται σημαντικά. Η ψηφιακή εποχή παράγει έναν νέο τύπο ανισότητας, όπου η υπεραφθονία δεδομένων δεν συνεπάγεται αντίστοιχη ποιότητα γνώσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ψυχολογική εμπειρία της εξατομίκευσης. Ο χρήστης αισθάνεται ότι επιλέγει ελεύθερα το περιεχόμενο που καταναλώνει, ενώ στην πραγματικότητα κινείται μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει ήδη προσαρμοστεί στις προηγούμενες επιλογές του. Η αίσθηση αυτονομίας παραμένει ισχυρή, ακόμη και όταν οι διαθέσιμες διαδρομές έχουν προεπιλεγεί από αόρατους υπολογιστικούς μηχανισμούς. Πρόκειται για μια μορφή ήπιας επιρροής που λειτουργεί περισσότερο μέσω της διευκόλυνσης παρά μέσω του εξαναγκασμού.

Η κατάσταση αυτή δεν συνιστά τεχνολογική δυστοπία ούτε δικαιολογεί φοβικές προσεγγίσεις απέναντι στην καινοτομία. Οι αλγόριθμοι αποτελούν πολύτιμα εργαλεία που διευκολύνουν την καθημερινότητα, οργανώνουν την πληροφορία και προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες με αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα. Εκείνο που απαιτείται είναι η καλλιέργεια ψηφιακού εγγραμματισμού και η ενίσχυση της κριτικής σκέψης, ώστε ο πολίτης να διατηρεί ενεργό ρόλο απέναντι στις τεχνολογικές μεσολαβήσεις. Ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας να μην αφορά την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά τη διατήρηση της ανθρώπινης κριτικής σκέψης. Η συνειδητή αναζήτηση διαφορετικών πηγών ενημέρωσης, η ουσιαστική επαφή με αντίθετες απόψεις, η συστηματική ανάγνωση και η καλλιέργεια του διαλόγου συνιστούν πράξεις πνευματικής αυτονομίας. Μέσα από αυτές τις επιλογές διαμορφώνεται η πνευματική στάση που δεν αρκείται στην έτοιμη πληροφορία, αλλά επιδιώκει να την ερμηνεύσει, να τη διασταυρώσει και να αναζητήσει το βαθύτερο νόημά της. Όσο οι αόρατοι αλγόριθμοι χαρτογραφούν με ολοένα μεγαλύτερη ακρίβεια τις προτιμήσεις και τις συνήθειές μας, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτά η ικανότητα του ανθρώπου να αμφισβητεί, να επανεξετάζει τις βεβαιότητές του και να διαμορφώνει συνειδητά τη δική του κρίση. Η ουσιαστική ελευθερία αρχίζει από τη στιγμή που η σκέψη παραμένει προϊόν προσωπικής αναζήτησης και όχι αποτέλεσμα της αόρατης ψηφιακής καθοδήγησης.

Ενδεικτική βιβλιογραφία: Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital, Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere, Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow, Pariser, E. (2011). The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You, Sunstein, C. R. (2017). #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media.

*Φιλολόγου, συγγραφέα