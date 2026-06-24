Γράφει στο χθεσινό του ρεπορτάζ ο συνάδελφος στον Πολίτη, Γιάννης Σεϊτανίδης: «Στο «κόκκινο» το άγχος των Κυπρίων για τα οικονομικά τους». Σχεδόν ένας στους δύο πολίτες (49,5%) δηλώνει ότι τα οικονομικά ζητήματα του προκαλούν άγχος, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας του Financial Wellbeing Institute. Το 48,8% κατατάσσει το αυξημένο κόστος ζωής στις τρεις μεγαλύτερες οικονομικές απειλές που αντιμετωπίζει. Παρά την άνοδο του «Δείκτη Χρηματοοικονομικής Ευημερίας 2025» του Financial Wellbeing Institute, στις 54,6 μονάδες, το οικονομικό άγχος των νοικοκυριών στην Κύπρο εξακολουθεί να «χτυπά κόκκινο», με σχεδόν τέσσερις στους δέκα πολίτες να παραμένουν σε κατάσταση οικονομικής ευαλωτότητας ή δυσκολίας».

Μένει περίπου ένας στους πέντε για να τα καταφέρουμε και μ αυτήν την διχοτόμηση. Ο ένας στους δυο τρώγεται από το άγχος διότι δεν τα καταφέρνει να τα βγάλει πέρα με τα οικονομικά του αδιέξοδα. Μάλιστα…Οι μισοί ασφυκτιούν και οι άλλοι μισοί «έγνοια που τους έπιασε». Στην καθομιλουμένη οι μισοί είναι περίπου φτωχοί και οι άλλοι μισοί σχεδόν ευκατάστατοι. Μέσα στους ευκατάστατους θα πρέπει να υπάρχει κι ένα ποσοστό που είναι από πλούσιοι ως και πιο πλούσιοι. Φυσικά υπάρχουν και οι ζάμπλουτοι που μάλλον βαριούνται να κάτσουν να τα υπολογίσουν.

Πολλοί τα ρίχνουν στην ακρίβεια. Τους μισούς αφορά αυτή η ακρίβεια... Τους άλλους, ούτε που τους απασχολεί, ούτε καν ασχολούνται. Είτε υπάρχει η ακρίβεια, είτε είναι… στη φαντασία αυτών που δεν τους απασχολεί! Και τι πρέπει να γίνει για να διορθωθεί αυτή η ανισότητα; Τι να γίνει δηλαδή; Να μοιράσουν, ή να παραχωρήσουν μέρος του πλούτου τους οι έχοντες, στους μη κατέχοντες; Ούτε ο Χριστός ούτε οι θρησκευτικοί ιεράρχες δεν διανοήθηκαν να προτείνουν κάτι ανάλογο. «Ο έχων δυο χιτώνες να δώσει τον ένα σ' αυτόν που δεν έχει». Αμήν…

Κι όμως μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, είμαστε περίπου στη μέση της κατάστασης. Άρα και οι μισοί ευρωπαίοι είναι σχεδόν φτωχοί και οι άλλοι μισοί «σασμένοι». Ο βορράς είναι ο πλούσιος και ο νότος ο «ζορισμένος». Και στις δυο αυτές γεωοικονομικές ζώνες το σχίσμα επαναλαμβάνεται.

Πλούσιοι και φτωχοί. 1 στους 2. Μπορεί να γίνει ένα... θαύμα και η ανισότητα να εκλείψει; Πιστεύω πως όχι. Θαύματα δεν γίνονται. Τα πράγματα θα γίνουν πιο άσχημα. Προβλέπω πως το «ένας στους δύο», που ζορίζεται σήμερα οικονομικά, δεν είναι μακριά η μέρα, που «δύο στους τρεις», θα ζορίζονται!...

Απαισιόδοξος; Όσο θέλετε. Εκτός και αν!...Εκτός τι; Το είχα γράψει πριν χρόνια. Η λύση του Κυπριακού να λάβει υπόψη την οικονομική ανισότητα του κυπριακού λαού στην ολότητά του και να…ξοφλήσει τα χρέη των μη εχόντων…Να δείτε τι νούμερα θα πιάσει το «ναι στη λύση»!!!