Η Λάουρα Κοβέσι και το καταραμένο «π»...

Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα. Με πολύ μεγάλη ιστορία. Αυτό το παραδέχεται ολόκληρη η οικουμένη, εκτός φυσικά από μια «ανακατασκευασμένη» χώρα που λέγεται Τουρκία.

Η Ελλάδα ως κράτος είναι σχεδόν συνομήλικη με μια άλλη τεράστια χώρα, την παγκόσμια υπερδύναμη που ονομάζεται Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Σε λίγες μέρες οι ΗΠΑ θα γιορτάσουν την 250η επέτειο της ίδρυσής τους. «Φορ Τζουλάι», μάθαμε να την ονομάζουμε. Δεν πρόκειται να κάνουμε εδώ καμιά αφιέρωση στις ΗΠΑ. Θα πρέπει να ξαναθέσουμε όμως την απορία. Πώς γίνεται οι ΗΠΑ να έχουν γίνει παγκόσμια υπερδύναμη μέσα σε 250 χρόνια και η χιλιόχρονη (ιστορικά) Ελλάδα να μην τα καταφέρνει να γίνει ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος περίπου στα 200 και βάλε χρόνια.

Οι λόγοι είναι πολλοί, γράφτηκαν και θα γράφονται βιβλία επί βιβλίων για αυτό το ζήτημα.

Αφορμή για τα πιο πάνω είναι η αναστάτωση στην Αθήνα από την παρουσία της Ευρωπαίας επιτρόπου Λάουρα Κοβέσι. Είναι η Ρουμάνα δικαστικός που κατέχει τη θέση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως. Προηγουμένως διετέλεσε επικεφαλής εισαγγελέας της Εθνικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Το περιβόητο ελληνικό κράτος δικαίου δεν επιθυμεί την ανάμιξη της Ευρωπαίας επιτρόπου στα δικαστικά δρώμενα της Ελλάδας. Η Κοβέσι εκφράζει θέσεις και επιχειρήματα που την κάνουν ανεπιθύμητη στην Ελλάδα.

Δεν ξέρω αν στις ΗΠΑ μια αντίστοιχη Γενική Εισαγγελέας θα τύγχανε τόσης πολεμικής από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα Μέσα Ενημέρωσης για να… μην ανακατεύεται!

Οι ΗΠΑ έγιναν αυτό που έγιναν διότι έτρεξαν μετά την Αμερικανική Επανάσταση να εγκαθιδρύσουν ένα Σύνταγμα και μια Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας (διαβάστε την!) που, παρά τις δυσκολίες, τις φάσεις και τις αντιφάσεις, θεωρείται ένα από τα πιο προχωρημένα Συντάγματα στον πλανήτη Γη.

Βέβαια τώρα με τον Τραμπ, πολλά δοκιμάζονται και πολλά άλλα τόσα θα δοκιμαστούν. Οι ΗΠΑ μετεξελίσσονται υποχρεωτικά, το απαιτεί το Σύνταγμά τους και η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας τους.

Καταπατούνται δικαιώματα στις ΗΠΑ; Βεβαίως. Δείτε όμως πότε και πώς άρχισαν και πού έφτασαν. Δεν κάνω υπεράσπιση των ΗΠΑ αλλά πώς να το κάνουμε: Πριν μισό αιώνα πήγαν στη Σελήνη, ετοιμάζονται για τον Άρη, βγήκαν από το ηλιακό μας σύστημα εδώ και χρόνια.

Στην Ελλαδίτσα μας, ένα μαζικό έγκλημα με τα τρένα στα Τέμπη είχε 57 νεκρούς και η δίκη τρία χρόνια μετά πάει με το… «π»!

Ζούμε σε έννα αυτοματοποιημένο κόσμο αγνώστου προορισμού… Ο καθένας με τους ρυθμούς του. Και η Ελλάδα, η… «μητέρα πατρίδα μας», από οικογενειοκρατία σε οικογενειοκρατία… Καμιά Κοβέσι δεν μπορεί να αναμετρηθεί με το «οικογενειο-κράτος» που ακούει στο όνομα Ελλάς. Ακόμα και ο αμαρτωλός Τσίπρας αυτό το όνομα επέλεξε για το δικό του… «π»!

Φυσικά δεν προτείνω να... γίνουμε USA, αλλά πόσους αιώνες με αυτό το καταραμένο «π»;