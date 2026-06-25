Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Καράκας: «Από το 1900 είχε να γίνει τόσο μεγάλος σεισμός – Δεν έχουμε ρεύμα και νερό»

Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας, στη Βενεζουέλα, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που προκάλεσαν καταρρεύσεις κτηρίων περιέγραψε στην τηλερόαση της ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγκέλης. «Δεν έχει γίνει τόσο μεγάλος σεισμός από το 1900», τόνισε, σημειώνοντας ότι ακόμη δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων και των τραυματιών.

Όπως ανέφερε, λίγες ώρες μετά τις μεγάλες σεισμικές δονήσεις δεν υπάρχουνεπιβεβαιωμένες πληροφορίες για νεκρούς, ενώ οι πρώτες αναφορές στα τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τουλάχιστον 16 διασωθέντες. «Αύριο σίγουρα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Οι αριθμοί πιθανότατα θα αυξηθούν», σημείωσε.

Ο κ. Μαραγκέλης έκανε λόγο για εκτεταμένα προβλήματα στις υποδομές, καθώς σε αρκετές περιοχές της πόλης έχουν διακοπεί η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση. «Εμείς στο κέντρο του Καράκας δεν έχουμε ούτε ρεύμα, ούτε νερό αυτή τη στιγμή, ενώ σε άλλα σημεία της πόλης η κατάσταση είναι πιο ομαλή», ανέφερε.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους της εκπομπής «Συνδέσεις» , Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα, επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον δύο παλαιά κτήρια έχουν καταρρεύσει σε περιοχές που βρίσκονται περίπου τέσσερα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου διαμένει. «Έχω ακούσει για περισσότερες καταρρεύσεις, αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω μόνο δύο», είπε την ώρα που οι εικόνες σε διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές και σορούς από ερείπια εκεί όπου άλλοτε υπήρχαν πολυκατοικίες.

Ήταν αντισεισμικό το κτήριο και άντεξε

Περιγράφοντας τις στιγμές του ισχυρού σεισμού, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καράκας ανέφερε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμά του, στον 14ο όροφο πολυκατοικίας. «Μπορείτε να καταλάβετε πόσο έντονα το αισθανθήκαμε. Ευτυχώς το κτήριο είναι αντισεισμικό και άντεξε, όμως η αναστάτωση ήταν μεγάλη. Έπεσαν πιάτα, ποτήρια και διάφορα αντικείμενα μέσα στο σπίτι», δήλωσε.

Όπως είπε ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας, δεν επιχείρησαν να εγκαταλείψουν την πολυκατοικία κατά τη διάρκεια της δόνησης λόγω του ύψους στο οποίο βρίσκονταν. «Ήμασταν στον 14ο όροφο και δεν υπήρχε τρόπος να κατέβουμε τόσα πατώματα εκείνη τη στιγμή. Αν συνέβαινε κάτι σοβαρό, δεν θα προλαβαίναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΕΡΤ