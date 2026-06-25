Ελεγκτική Υπηρεσία για Τμήμα Φορολογίας: Σημαντικές αδυναμίες στον τρόπο άσκησης ελέγχου παρά την επιτυχή λειτουργία μονάδας ΦΠΑ

Το Τμήμα Φορολογίας αγνοεί σοβαρές ενδείξεις φορολογικού κινδύνου, παρά την επιτυχή λειτουργία της Παγκύπριας Μονάδας Ελέγχων ΦΠΑ (ΠΜΕ), όπως επισημαίνει σε έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Από τον έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία σε τυχαίο δείγμα φορολογικών φακέλων ΦΠΑ διαπιστώνονται σημαντικές αδυναμίες στον τρόπο άσκησης του ελέγχου του ΤΦ καθώς και στον βαθμό συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο τόσο της έμμεσης φορολογίας, που αποτέλεσε το αντικείμενο του κυρίως ελέγχου , όσο και στην άμεση φορολογία.

Η έκθεση αφορά σε ελέγχους που διενήργησε η Ελεγκτική Υπηρεσία στο Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού, στον Κλάδο Μεγάλων Φορολογουμένων Λεμεσού και στην Παγκύπρια Μονάδα Ελέγχου (ΠΜΕ) ΦΠΑ. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σταδιακά την περίοδο Δεκέμβριο 2022-Μάρτιο 2025, και κάλυψε τις ενέργειες του ΤΦ μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου.

Σε αριθμό υποθέσεων εντοπίστηκαν καθυστερήσεις πολλών ετών στη διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων, περιορισμός των ελέγχων σε γραφειακό επίπεδο, ελλιπής τεκμηρίωση ως προς τον τόπο παροχής υπηρεσιών και αμφιβολίες για τον ορθό φορολογικό χειρισμό σύνθετων συναλλαγών, όπως ενδοκοινοτικές πράξεις και εμπορία χρυσού.

Οι αδυναμίες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την καταβολή σημαντικών επιστροφών ΦΠΑ χωρίς επαρκή επαλήθευση, την αδυναμία έγκαιρης βεβαίωσης φόρων λόγω παρέλευσης της εξαετίας και τη δημιουργία αυξημένου κινδύνου απώλειας δημοσίων εσόδων.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, μη υποβολή οικονομικών καταστάσεων, καθώς και περιπτώσεις όπου δεν διερευνήθηκαν ευθύνες επαγγελματιών που υπέβαλλαν ανακριβείς δηλώσεις.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, οι υφιστάμενες διαδικασίες επιλογής υποθέσεων, παρακολούθησης επιστροφών και διασταυρώσεων στοιχείων δεν παρέχουν επαρκείς δικλίδες διασφάλισης των δημοσίων εσόδων.

Αποτελεσματικότητα και οργανωτικές αδυναμίες

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Παγκύπρια Μονάδα Ελέγχων (ΠΜΕ) ΦΠΑ το 2024 διενήργησε 175 ελέγχους, εκ των οποίων οι 112 (64%) οδήγησαν σε βεβαίωση φορολογίας περίπου €10 εκατ., ενώ ο συνολικός αριθμός των ελέγχων που διενεργήθηκαν παγκύπρια κατά το ίδιο έτος, ανερχόταν σε 3.609 από τους οποίους βεβαιώθηκε ΦΠΑ περίπου €30 εκατ.

Οι έλεγχοι της ΠΜΕ που αντιπροσωπεύουν το 5% των συνολικών ελέγχων σε αριθμό, κατέληξαν σε βεβαίωση ΦΠΑ του 33% του συνολικού βεβαιωμένου ΦΠΑ από τους ελέγχους. Επιπλέον και παρά το γεγονός ότι οι έλεγχοι της ΠΜΕ κάλυψαν μόλις το 0,07% των 261.077 εγγεγραμμένων προσώπων στο ΦΠΑ, τα αποτελέσματα τους ήταν ιδιαίτερα σημαντικά.

«Γενικότερα φαίνεται ότι η απόφαση του Εφόρου Φορολογίας να συστήσει την ΠΜΕ ήταν μια στοχευμένη κίνηση ώστε να υπάρξει περισσότερη εξειδίκευση και πιο αποτελεσματική διαχείριση περιπτώσεων υψηλότερου κινδύνου. Αυτό από τα αρχικά στάδια λειτουργίας της ΠΜΕ φαίνεται να ήταν μια επιβεβλημένη κίνηση η οποία αν λειτουργήσει ορθά θα μεγιστοποιήσει τα έσοδα του κράτους από βεβαιώσεις σε σχέση με τον αριθμό των ελέγχων που θα διεξάγονται», σημειώνεται.

Χωρίς τεκμηρίωση ο τρόπος επιλογής ελέγχων

Από το έλεγχο, και παρά την γενικότερη επιτυχή λειτουργία της ΠΜΕ, εντοπίστηκε ότι η επιλογή των ελέγχων της ΠΜΕ για το 2024 εστιάστηκε κυρίως σε υποκείμενα σε φόρο πρόσωπα (υφπ) που δραστηριοποιούνται στην οικοδομική βιομηχανία και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, χωρίς να τεκμηριώνεται ο τρόπος επιλογής τους.

«Θεωρούμε ότι η επιλογή, κατά κανόνα, θα έπρεπε να ήταν στοχευμένη και βασισμένη σε συγκεκριμένα κριτήρια αλλά να υπάρχει και η ευχέρεια εξέτασης θεμάτων ανάλογα της σημαντικότητας τους και των συνθηκών. Επιπλέον, η ΠΜΕ δεν διαθέτει ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων ενώ, φαίνεται να επιβαρύνεται κατά καιρούς και με άλλα καθήκοντα, γεγονός που δυσχεραίνει την αποτελεσματική εκτέλεση των εργασιών της», σημειώνεται.

Κατά την άποψη της υπηρεσίας, η ΠΜΕ φαίνεται να έχει τη δυναμική να συνεισφέρει ουσιαστικά στους σκοπούς του ΤΦ, οπότε και θα πρέπει να επικεντρωθεί στο έργο της και να της δοθούν τα απαραίτητα εφόδια και εργαλεία για να διενεργεί τις εργασίες της απερίσπαστα και αποτελεσματικά.

Συγκεκριμένες περιπτώσεις που εξετάστηκαν

Στην έκθεση παρατίθενται περιπτώσεις φορολογουμένων στις οποίες εντοπίστηκαν σημαντικές αδυναμίες στους ελέγχους του ΤΦ, καθώς και στη συμμόρφωση του με το θεσμικό πλαίσιο.

Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στον εντοπισμό αδυναμιών στις διαδικασίες εξέτασης και επιβολής φορολογίας και όχι στον υπολογισμό ή επαναϋπολογισμό φορολογιών.

Φορολογικός χειρισμός πωλήσεων επενδυτικού και εξαγνισμένου χρυσού

Στο πρώτο παράδειγμα που δίνεται, σημειώνεται ότι η εταιρεία «Α» δραστηριοποιείται κυρίως στην αγορά scrap χρυσού (παλαιά, σπασμένα, ανεπιθύμητα κοσμήματα, οδοντιατρικό χρυσό ή άλλα αντικείμενα που περιέχουν χρυσό) από χρυσοχόους στην Κύπρο, την αποστολή του στο Ηνωμένο Βασίλειο για εξαγνισμό και επαναγορά του και την εκ νέου πώληση του, ως καθαρό χρυσό πλέον σε ιδιώτες και εταιρείες, τόσο για βιομηχανική όσο και για επενδυτική χρήση.

«Από τον φορολογικό φάκελο και τις εκθέσεις ελέγχου του ΤΦ για την εταιρεία, προκύπτουν σοβαρές αμφιβολίες για τον φορολογικό χειρισμό των πωλήσεων επενδυτικού χρυσού, καθώς η εταιρεία δεν αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα όπως απαιτεί η νομοθεσία για να δύναται να προβαίνει σε τέτοιου είδους πωλήσεις, υπάρχουν διαφορετικές και αντικρουόμενες ερμηνείες από το ΤΦ κατά πόσο η πώληση επενδυτικού χρυσού αποτελεί εξαιρούμενη συναλλαγή και ούτε φαίνεται η εταιρεία να τηρεί αρχείο πωλήσεων με τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με τη Νομοθεσία», σημειώνεται.

Επιπλέον, όσον αφορά τις πωλήσεις εξαγνισμένου χρυσού σε χρυσοχόους, υπογραμμίζεται, εγείρονται ερωτήματα κατά πόσο αυτές εμπίπτουν ορθά στο καθεστώς αντίστροφης χρέωσης (όπου ο αγοραστής θα αποδώσει και ταυτόχρονα θα διεκδικήσει το ΦΠΑ) του άρθρου 11ΣΤ ή θα έπρεπε να επιβάλλεται κανονικά ΦΠΑ στις πωλήσεις.

Πέραν της πολυπλοκότητας και της ασάφειας των πιο πάνω, τονίζει η ελεγκτική υπηρεσία, η μη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου τα τελευταία δέκα χρόνια, σε συνδυασμό με σημαντικές επιστροφές ΦΠΑ ύψους €38 εκατ. εντείνει τις ανησυχίες για ενδεχόμενη εσφαλμένη εφαρμογή της νομοθεσίας και καθίσταται, κατά την άποψή της, αναγκαιότητα συνεργασίας του ΤΦ με την ΚΤΚ για επανεξέταση του συνολικού χειρισμού του θέματος.

Μη επαρκής έλεγχος φορολογικού φακέλου

Σε άλλο παράδειγμα που δίνεται γίνεται αναφορά σε φυσικό πρόσωπο «Β» που έχει αντικείμενο δραστηριοτήτων κατά κύριο λόγο, ξυλουργικές εργασίες και κατασκευή και πώληση φέρετρων και άλλων ειδών κηδείας.

Παρά τις σοβαρές ενδείξεις για μη συμμόρφωση του με την νομοθεσία, τόσο για την έμμεση όσο και για την άμεση φορολογία, τονίζεται, το ΤΦ δεν προέβη σε ενδελεχή έλεγχό του για σκοπούς άμεσης φορολογίας, ούτε και σε επιβολή οποιονδήποτε ποινών.

Συγκεκριμένα, ο φορολογούμενος, (α) παρόλο που υπέβαλλε δηλώσεις τόσο άμεσης όσο και έμμεσης φορολογίας, εντούτοις υπήρχαν διαφορές στον κύκλο εργασιών που δήλωνε, (β) ενώ δήλωνε στις φορολογικές του δηλώσεις ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων, δεν τις προσκόμισε στο ΤΦ ως όφειλε, και (γ) δεν κατέστη δυνατή η διασταύρωση στοιχείων από τον κυριότερο συνεργάτη του σχετικά με τα έσοδα του. Επιπλέον, ο φορολογούμενος, ανέλαβε το 2019 τις δραστηριότητες συνδεδεμένης μαζί του εταιρείας, η οποία ουδέποτε υπέβαλε οικονομικές καταστάσεις ή φορολογικές δηλώσεις.

Παρά τα πιο πάνω, προστίθεται, για τον φορολογούμενο δεν υφίσταται φυσικός φάκελος στο ΤΦ, γεγονός που υποδεικνύει ότι ουδέποτε διενεργήθηκε έλεγχος, και το ΤΦ έκδωσε άμεση φορολογία με βάση τη δήλωση του για την πλειοψηφία των ετών που υπέβαλε φορολογική δήλωση.

Ο Έφορος Φορολογίας σε απαντητική του επιστολή ημερ.28.5.2026 αναφέρει ότι οι εισηγήσεις της Υπηρεσίας έχουν ληφθεί υπόψη και έχουν σταλθεί στην Μονάδα Φορολογικής Μεταχείρισης και Γνωματεύσεων Έμμεσης Φορολογίας για μελέτη σε σχέση με την πώληση επενδυτικού χρυσού για σκοπούς αποταμίευσης και την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών/εγκυκλίου σε σχέση με την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας. Επίσης για καθοδήγηση των λειτουργών και διαφώτιση του κοινού για σκοπούς ερμηνείας των όρων ακατέργαστο ή ημικατεργασμένο προϊόν.

Ο ΕΦ σε απαντητική επιστολή του ημερ. 28.5.2026 αναφέρει ότι οι εισηγήσεις έχουν ληφθεί υπόψη και στάλθηκαν στο Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Φορολογίας Λευκωσίας. Η εξέταση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Για το μη επαρκή έλεγχο φορολογικού φακέλου φυσικού προσώπου «B», ο ΕΦ σε απαντητική επιστολή του ημερ. 28.5.2026 αναφέρει ότι οι εισηγήσεις έχουν ληφθεί υπόψη και στάλθηκαν στο Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Φορολογίας Λευκωσίας. Η εξέταση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Περιορισμένος έλεγχος επιστροφών ΦΠΑ και συσσώρευση ζημιών

Η ελεγκτική υπηρεσία αναφέρει ακόμη ότι η εταιρεία «Γ», η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών, υπέβαλε τέσσερα αιτήματα διόρθωσης λαθών στις δηλώσεις ΦΠΑ την περίοδο 2020–2022 και έλαβε επιστροφές ύψους περίπου €696.000, από το 2018 μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου, κατόπιν ελέγχων που περιορίστηκαν μόνο από το γραφείο (desk audits). Οι έλεγχοι αφορούσαν αποκλειστικά τις συγκεκριμένες διορθώσεις και δεν επεκτάθηκαν σε άλλες περιόδους.

Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση, η εταιρεία παρουσιάζει διαχρονικά σημαντικές φορολογικές ζημιές, οι οποίες το 2022 ανήλθαν σε €31,2 εκατ., ενώ το ΤΦ έκδωσε φορολογίες εισοδήματος για 2016–2020 βάσει δήλωσης χωρίς αναπροσαρμογές.

«Η συσσώρευση ζημιών, σε συνάρτηση με τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα διόρθωσης τα οποία ενδέχεται να υποδηλώνουν αδυναμίες στις εσωτερικές διαδικασίες και στην εφαρμογή της νομοθεσίας, δημιουργούν ενδεχόμενους κινδύνους απώλειας δημοσίων εσόδων και θα έπρεπε το ΤΦ να διενεργεί διεξοδικούς ελέγχους σε όλες τις περιπτώσεις», τονίζεται.

Ο ΕΦ σε απαντητική επιστολή του ημερ. 28.5.2026 αναφέρει ότι η Παγκύπρια Μονάδα Ελέγχων (Έμμεσης) έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο της εταιρείας χωρίς να προκύψει βεβαίωση φόρου. Για σκοπούς άμεσης φορολογίας ο έλεγχος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Μη έγκαιρος φορολογικός έλεγχος και αμφισβητούμενος φορολογικός χειρισμός χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Επίσης, αναφέρεται ότι το ΤΦ, σχετικά με την εταιρεία «Δ» η οποία έχει αντικείμενο εργασιών «Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών», προχώρησε σε ουσιαστικό έλεγχο σχεδόν δέκα χρόνια μετά την εγγραφή της στο Μητρώο ΦΠΑ και κατόπιν αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ ποσού περίπου €500 χιλ.

Συγκεκριμένα, το ΤΦ διενήργησε έλεγχο το 2018 για την περίοδο 2008–2016, υπερβαίνοντας την εξαετία, εφόσον του επιτρεπόταν, λόγω ενδείξεων για απώλεια φόρων από δόλο ή εσκεμμένες παραλείψεις. Τα αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ, τα οποία προκάλεσαν και τον έλεγχο τελικά απορρίφθηκαν, βεβαιώθηκε ΦΠΑ περίπου €550 χιλ. το οποίο τελικά μειώθηκε σε περίπου €205 χιλ. μετά από ένσταση της εταιρείας, παρόλο που τα λογιστικά βιβλία αρχικά κρίθηκαν ελλιπή και εσφαλμένα.

Η καθυστέρηση διενέργειας ελέγχου, τονίζεται, ενδέχεται να προκάλεσε σημαντική απώλεια δημοσίων εσόδων, ιδίως σε σχέση με διεκδικήσεις φόρου εισροών σχεδόν €300 εκατ. για ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις ή υπηρεσίες μεταξύ επιχειρήσεων σε διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για τις οποίες δεν διενεργήθηκε οποιοσδήποτε έλεγχος.

Επιπλέον, έσοδα από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προμήθειες συνολικής αξίας €28 εκατ. για τα έτη 2008-2015 θεωρήθηκαν εξαιρούμενα από ΦΠΑ, χωρίς όμως, κατά την άποψη της υπηρεσίας, το Τμήμα Φορολογίας να διαθέτει επαρκή στοιχεία για τον ορθό προσδιορισμό του τόπου παροχής των υπηρεσιών, εφόσον αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ώστε να επιβληθεί ΦΠΑ ή να παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης φόρου εισροών.

Ο ΕΦ σε απαντητική του επιστολή, ημερ. 27.4.2026, επεξηγεί, μεταξύ άλλων, ότι κατά τη διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε το 2018 δεν είχε στην κατοχή του στοιχεία για εξακρίβωση του τόπου παροχής των υπηρεσιών της εταιρείας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εξέτασης της ένστασης που υπέβαλε η εταιρεία μέσω των φορολογικών της συμβούλων για τη βεβαίωση φόρου, προσκομίστηκαν στοιχεία και πλήρης ανάλυση των εσόδων της επιχείρησης με κατανομή τους ανά πελάτη, αναγνωρίζοντας τον τόπο του λήπτη/τόπο παροχής των υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα, παρέθεσε τις σχετικές εγκυκλίους και ενημερωτικό έντυπο που είναι σε ισχύ και ενημέρωσε ότι προβαίνει επί του παρόντος σε μελέτη με στόχο την επικαιροποίηση τους όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η Μονάδα Φορολογικής Μεταχείρισης σε συνεργασία με τη Μονάδα Ευρωπαϊκών θεμάτων ΦΠΑ παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον τομέα των χρηματοοικονομικών ενώ ενημερώνεται και με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις εφαρμόζει αναλόγως.

Ελλιπής φορολογικός έλεγχος παρά τις εσωτερικές εισηγήσεις

Ακόμη, επισημαίνεται ότι στον φορολογικό φάκελο της εταιρείας «Ε» η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή λογιστικών, συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών, περιλαμβάνονται επανειλημμένες εσωτερικές εισηγήσεις, το 2015, για ολοκληρωμένο έλεγχο λόγω κινδύνου απώλειας εσόδων και ενδεχομένου λανθασμένου χειρισμού δαπανών, οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν.

Στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ), το 2020, διενεργήθηκε έλεγχος ο οποίος, σύμφωνα με τις αναφορές της υπηρεσίας, περιορίστηκε μόνο σε συγκεκριμένες συναλλαγές της στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών πολιτογράφησης και από τις μεμονωμένες αυτές συναλλαγές προέκυψε βεβαίωση ΦΠΑ μικρού ποσού.

Επιπλέον και πάλι σύμφωνα με τον φάκελο, η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του ΤΦ το 2014 να παρέχει στοιχεία για έλεγχο ΦΠΑ, χωρίς να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προς πίεση της.

Παράλληλα, εντοπίστηκε διαχρονική απόκλιση μεταξύ κύκλου εργασιών που δηλώθηκε για σκοπούς ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος κατά τα έτη 2017–2020, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ορθότητα των δηλώσεων. Με βάση τις πιο πάνω ενδείξεις, αναφέρεται, το ΤΦ όφειλε να διενεργήσει διευρυμένο και στοχευμένο φορολογικό έλεγχο, τόσο για άμεση όσο και για έμμεση φορολογία προς διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

Ο ΕΦ σε απαντητική του επιστολή, ημερ. 27.4.2026, σημειώνει ότι ο έλεγχος της εταιρείας «Ε» είναι σε εξέλιξη από την Παγκύπρια Μονάδα Ελέγχων Έμμεσης Φορολογίας του ΤΦ.

Μη έγκαιρος έλεγχος και μη διερεύνηση ενδεχόμενης ευθύνης λογιστή

Σε άλλο παράδειγμα, η ΕΥ σημειώνει ότι μετά από περίοδο τριών περίπου ετών που η εταιρεία «ΣΤ» (ασχολείται με τη διακόσμηση εσωτερικού χώρου) υπέβαλλε ΦΠΑ δηλώσεις μόνο με φόρο εισροών και την πάροδο έξι και πλέον ετών που υπέβαλε δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικά ποσά, το ΤΦ προχώρησε σε σχετικό έλεγχο.

Ο έλεγχος που διενεργήθηκε το 2020, για την περίοδο 1.12.2014–31.5.2017 αποκάλυψε αδήλωτες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αξίας €188.002 και επιβλήθηκε φόρος €35.720, ενώ λόγω μη έγκαιρης δράσης δεν κατέστη δυνατή η επέκταση του ελέγχου πέραν της εξαετίας, εφόσον σύμφωνα με τη Μονάδα Διερεύνησης Φορολογικής Απάτης (ΜΔΦΑ), δεν τεκμηριώθηκε δόλος που να επέτρεπε την επέκταση της, με αποτέλεσμα ενδεχομένως να απωλέσθηκε φόρος εκροών για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις περίπου €315.000.

Παράλληλα, ενώ εντοπίστηκε από το ΤΦ ότι ο λογιστής συνέχιζε επί χρόνια να υποβάλλει μηδενικές δηλώσεις χωρίς επικοινωνία με τη διεύθυνση της εταιρείας και χωρίς τεκμηρίωση συναλλαγών, εντούτοις το ΤΦ δεν προχώρησε σε οποιαδήποτε μέτρα για την ευθύνη του.

«Τα πιο πάνω καταδεικνύουν ανάγκη έγκαιρων και συντονισμένων ελέγχων, καθώς και εξέτασης ευθυνών προσώπων που υποβάλλουν ανακριβείς ή και ψευδείς δηλώσεις», τονίζεται.

Ο ΕΦ σε απαντητική επιστολή του, ημερ. 27.4.2026, σημειώνει ότι δεν είχε μελετήσει το θέμα της επιβολής ποινών και το θέμα στάλθηκε στην Μονάδα Λήψης Δικαστικών Μέτρων για μελέτη.

Αποφυγή καταβολής ΦΠΑ και ενδείξεις καταχρηστικής αξιοποίησης νομοθεσίας

Στις επισημάνσεις της η υπηρεσία, αναφέρεται και στην Εταιρεία «Ζ», η οποία δραστηριοποιείται στη διαχείριση και εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής, και εισήγαγε δύο σκάφη στην Κύπρο εκμεταλλευόμενη το μηδενικό συντελεστή που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που τα σκάφη εισάγονται υπό το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, δεδομένου ότι ικανοποιούνται συγκεκριμένοι όροι χρήσης και εξάγονται με την πάροδο 6 μηνών.

Παρότι τα σκάφη παρέμειναν στη χώρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ειδικότερα το ένα είχε υπερβεί την περίοδο των δύο ετών, και παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι ο πραγματικός τους προορισμός ήταν η Κύπρος, εντούτοις δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα από το ΤΦ, τονίζεται. Ο έλεγχος του ΤΦ το 2020 ανέδειξε πιθανή καταχρηστική αξιοποίηση της νομοθεσίας, ενώ το ΤΦ δεν φαίνεται να διενέργησε ευρύτερους ελέγχους σε ενδεχομένως παρόμοιες περιπτώσεις.

Ο ΕΦ στην απαντητική επιστολή, ημερ. 27.4.2026, σημειώνει ότι οι φορολογικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ δεν συμπίπτουν να λήγουν χρονολογικά στις 31/12 κάθε έτος και επομένως η σύγκριση στον κύκλο εργασιών για σκοπούς έμμεσης και άμεσης φορολογίας δεν μπορεί να γίνει με ακρίβεια. Επίσης η εταιρεία δηλώνει λήψη υπηρεσιών από το εξωτερικό και κάνει χρήση της μεθόδου αντίστροφης χρέωσης

Τεκμηριωμένη αξιολόγηση κινδύνου

Η αποτελεσματικότητα ενός συστήματος φορολογικών ελέγχων δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά με βάση το ύψος των φόρων που βεβαιώνονται, υποδεικνύει στην εισαγωγική του τοποθέτηση στην έκθεση ο γενικός ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου.

Επιβάλλεται, τονίζει, οι διαθέσιμοι (ελεγκτικοί) πόροι να κατανέμονται στη βάση τεκμηριωμένης αξιολόγησης κινδύνου, καλύπτοντας το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας και όχι μόνο τομείς που βρίσκονται ήδη υπό συστηματική παρακολούθηση καθώς επίσης και τον εντοπισμό αδήλωτης οικονομικής δραστηριότητας και προσώπων που παραμένουν εκτός του φορολογικού συστήματος.