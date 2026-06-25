Βενεζουέλα: Η στιγμή που χτυπά ο Εγκέλαδος – Σκηνές πανικού στο αεροδρόμιο (βίντεο)

Βίντεο από το διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκετία στη Βενεζουέλα καταγράφουν στιγμές έντονου πανικού, την ώρα που δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, πλήττουν τη χώρα με διαφορά μόλις 40 δευτερολέπτων.

Στα πλάνα διακρίνονται επιβάτες και εργαζόμενοι να τρέχουν για να προστατευθούν, ενώ τμήματα της οροφής υποχωρούν και πυκνή σκόνη απλώνεται στους χώρους του αεροδρομίου.

Οι διαδοχικοί σεισμοί προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου πολυκατοικίες κατέρρευσαν και συνεργεία διάσωσης επιχειρούν για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό εγκλωβισμένων μέσα στα συντρίμμια.

Η μεταβατική πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανακοινώνοντας παράλληλα το προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου, λόγω των εκτεταμένων ζημιών που υπέστη.