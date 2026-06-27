Όταν ο Κουλλάς φκάλλει την γλώσσαν του περίπατο!

Γράφει o Γιαννάκης Ηρακλέους
- Την ιστορία της ανταλλαγής επισκέψεων μεταξύ Αμερικανών και Σοβιετικών σιδηροδρομικών υπαλλήλων μού θύμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλάς, ο οποίος, απαντώντας στην ανακοίνωση του ΑΚΕΛ για το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία», θυμήθηκε το Μαρί και τη Δρομολαξιά, προσθέτοντας ότι «το ΑΚΕΛ έχει αμαρτωλή προϊστορία και δεν δικαιούται να παραδίδει μαθήματα θεσμικής συμπεριφοράς»! Λέει λοιπόν η ιστορία ότι εκπρόσωποι των Σοβιετικών σιδηροδρομικών υπαλλήλων επισκέφθηκαν τη Νέα Υόρκη όπου φιλοξενήθηκαν και ξεναγήθηκαν στα διάφορα αξιοθέατα της πόλης από Αμερικανούς συναδέλφους τους. Μετά από κάποιους μήνες, ήταν η σειρά των Σοβιετικών να ανταποδώσουν τη φιλοξενία. Αφού λοιπόν ξενάγησαν τους Αμερικανούς προσκεκλημένους στα μουσεία της Μόσχας και την Κόκκινη Πλατεία, τους συνόδευσαν σε μια γέφυρα κάτω από την οποία περνούσαν οι σιδηροδρομικές γραμμές και άρχισαν να τους περιγράφουν ότι, από την τάδε γραμμή, κάθε τρία λεπτά περνούσε το τρένο για το Λένινγκραντ, από τη διπλανή κάθε πέντε λεπτά για το Κίεβο, από την παράλλη κάθε οκτώ λεπτά το τρένο για το Βλαδιβοστόκ και πάει λέγοντας. Μετά από αρκετή ώρα, ο επικεφαλής των Αμερικανών απευθύνεται στον Σοβιετικό ομόλογό του και του λέει: «Με συγχωρείς συνάδελφε, αλλά έσhει πάνω που μιαν ώρα που στεκόμαστε δαμαί τζιαι δεν είδαμε τρένο, με να πηαίννει με να έρκεται. Τι συμβαίνει;». «Εσείς είντα καταπιέζετε τους μαύρους;», η απάντηση του συντρόφου!
- Συνεπώς… ούτε μέλος του Ανωτάτου Σοβιέτ να ήσουν κ. Κουλλά!
- Παραταύτα, έχετε δίκαιο. Το ΑΚΕΛ δεν δικαιούται να παραδίδει μαθήματα θεσμικής συμπεριφοράς. Το ΑΚΕΛ ευθύνεται όχι μόνο για το Μαρί αλλά και για το κλείσιμο της Λαϊκής και του Συνεργατισμού και για την κατάρρευση του Κραν Μοντανά και για τη στασιμότητα εδώ και δέκα χρόνια του Κυπριακού. Θα εισηγούμουν μάλιστα να τεθεί εκτός νόμου. Τζαι να τους στείλουμε ούλλους -ηγεσία, στελέχη, μέλη, ούλλους ώς τον έναν- εξορία στη Μακρόνησο, να πήξει η βάκλα τους για να ησυχάσει επιτέλους ο τόπος που λλέου τους, να δούμεν άσπρη μέρα… Παρακάτω, κ. Κουλλά! Μια ανεξάρτητη Αρχή εκδίδει πόρισμα, σύμφωνα με το οποίο όχι μόνο είναι πιθανό, αλλά είναι πιθανότερο, ο τέως ΠτΔ και επίτιμος πρόεδρος του κόμματός σας να έχει διαπράξει επτά (7) ποινικά αδικήματα παρά να μην τα έχει διαπράξει. Λοιπόν, τη θέση του κόμματός σας επί του θέματος θα μας την πείτε επιτέλους; Να παραιτηθούν ή να μην παραιτηθούν οι επικεφαλής της Γενικής Εισαγγελίας-αχυράνθρωποι της (εκ)πεσούσης δρυός; Τη σιωπή του άλλοτε λαλίστατου Προέδρου Χριστοδουλίδη θα τη σχολιάσετε; Κανεί πκιον τα γέρημα να κάμνετε αντιπολίτευση του ΑΚΕΛ. Έσhει 13 χρόνια που κυβερνάτε με το καμάρι σας και τον βαφτιστικό του…
- Αν ζούσε σήμερα, ο αείμνηστος Γλαύκος Κληρίδης θα διαγραφόταν από τον ΔΗΣΥ. Γιατί, παρά τα όποια λάθη του (και ποιος δεν έκανε;), ένα πράγμα δεν διανοήθηκε ποτέ και κανείς να του αμφισβητήσει: ότι έφυγε από την πολιτική λιγότερο πλούσιος από ό,τι όταν μπήκε. Μάλιστα, θα απαιτούσε να αφαιρεθεί από τη βιβλιοθήκη του κόμματος και το βιβλίο του «Η Κατάθεσή μου». Βέβαια στη θέση του θα μπορούσε να τοποθετηθεί το βιβλίο του επίτιμου προέδρου του ΔΗΣΥ, Νίκου Αναστασιάδη, «Οι καταθέσεις μου»!
- «Να τον πάρουν ή να μην τον πάρουν δικαστήριο τον Αναστασιάδη;», είναι το ερώτημα που απασχολεί τελευταίως την κυπριακή κοινωνία. Μιλλοσφοντζίσματα! Αυτός ο άνθρωπος, μετά που ενστερνίστηκε το όραμα του Ραούφ Ντενκτάς για τη διχοτόμηση της πατρίδας μας, θα έπρεπε να είχε προ πολλού παραπεμφθεί ενώπιον στρατοδικείου επί εσχάτη προδοσία…
- «Το ετήσιο μνημόσυνο του πρώην ΠτΔ Δημήτρη Χριστόφια τελέστηκε την περασμένη Κυριακή στον ιερό ναό της του Θεού Σοφίας στο Στρόβολο». Συγγνώμη σύντροφοι, μα η θρησκεία δεν είναι το όπιο των λαών; Εκτός και αν μετά τη νομιμοποίηση της κάνναβης, το κόμμα αποφάσισε… να αποκαταστήσει και το όπιο!