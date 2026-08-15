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Μοιραία βουτιά για 35χρονη στη Λάρνακα: Πνίγηκε μπροστά στα παιδιά της - Σοβαρά η 13χρονη κόρη της

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Παραλία ΚΟΤ στη Λάρνακα/ Facebook.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η 35χρονη μητέρα βρισκόταν στη θάλασσα μαζί με τις δύο κόρες της, ηλικίας 13 και 12 ετών, όταν σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για περιστατικό πνιγμού που σημειώθηκε στην παραλία ΚΟΤ στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, πρόκειται για πενταμελή οικογένεια Ευρωπαίων υπηκόων, η οποία βρισκόταν στην παραλία. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η 35χρονη μητέρα βρισκόταν στη θάλασσα μαζί με τις δύο κόρες της, ηλικίας 13 και 12 ετών, όταν βρέθηκαν σε κίνδυνο.

Η 35χρονη έχασε τη ζωή της από πνιγμό, ενώ η 13χρονη κόρη της βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Την ώρα του περιστατικού, ο πατέρας της οικογένειας και το αγόρι βρίσκονταν στην παραλία.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

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