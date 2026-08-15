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Ιράν: Οι «Αγνοούμενοι» πιλότοι από τον Μάρτιο βρέθηκαν αιχμάλωτοι στο Κατάρ - Απευθύνει έκκληση για απελευθέρωση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Οι Τζαβάντ Σαλεχί, Αμπντολμαζίντ Νταστιάν και Ομραν Μπεχραβεσιάν κρατούνται από τις δυνάμεις του Κατάρ και η Κυβέρνηση του Κατάρ δεν τους έχει ακόμη επιτρέψει να συναντήσουν ή να έρθουν σε επαφή με τις οικογένειές τους και τις αρχές», αναφέρεται σε επιστολή του προς τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τρεις Ιρανοί πιλότοι αιχμαλωτίσθηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά αμερικανικής βάσης στο Κατάρ τον Μάρτιο και ζητά την απελευθέρωσή τους.

Τρεις Ιρανοί πιλότοι συνελήφθησαν ζωντανοί από τις δυνάμεις του Κατάρ μετά τη συντριβή των Su-24 αεροσκαφών τους στις 2 Μαρτίου, δήλωσε ο στρατηγός Μοχάμαντ Μπαγερζαντέχ, εποικεφαλής της Επιτροπής Αναζήτησης αγνοουμένων μελών των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν.

«Οι Τζαβάντ Σαλεχί, Αμπντολμαζίντ Νταστιάν και Ομραν Μπεχραβεσιάν κρατούνται από τις δυνάμεις του Κατάρ και η Κυβέρνηση του Κατάρ δεν τους έχει ακόμη επιτρέψει να συναντήσουν ή να έρθουν σε επαφή με τις οικογένειές τους και τις αρχές», αναφέρεται σε επιστολή του προς τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ο Μοχάμαντ Μπαγερζαντέχ καλεί τη ΔΕΕΣ «να συναντήσει τους Ιρανούς πιλότους το συντομότερο δυνατό, να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας τους και να διευκολύνει την απελευθέρωσή τους».

Στα τέλη του Ιουλίου, ο ιρανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι ανέκτησε τη σορό ενός Ιρανού πιλότου, του Ματζίντ Καζεμί, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης στις αρχές Μαρτίου εναντίον της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ. Οι ιρανικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι άλλοι τρεις πιλότοι αγνοούνταν μετά την επίθεση αυτή, χωρίς να διευκρινίσουν ότι είχαν αιχμαλωτισθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

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