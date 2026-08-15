«Ή μαζί μας ή με την Κίνα»: Η μάχη για την AI χωρίζει τον κόσμο στα δύο - Το τελεσίγραφο των ΗΠΑ σε δεκάδες χώρες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να καλέσουν περισσότερες από 30 χώρες να επιλέξουν πλευρά στην παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης με την Κίνα, προειδοποιώντας ότι όσες συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές πρωτοβουλίες του Πεκίνου δεν θα μπορούν να παραμένουν ταυτόχρονα στον αμερικανικό συνασπισμό.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει συντάξει σχετική επιστολή προς τις χώρες που έχουν ευθυγραμμιστεί με τις ΗΠΑ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με την Ουάσινγκτον να επιχειρεί να χαράξει σαφέστερες διαχωριστικές γραμμές απέναντι στην Κίνα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Pax Silica, η αμερικανική πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε στα τέλη του 2025 με στόχο τη δημιουργία ασφαλών και αξιόπιστων αλυσίδων εφοδιασμού για την οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης, από τους ημιαγωγούς και τα κρίσιμα ορυκτά μέχρι τα κέντρα δεδομένων και τις ενεργειακές υποδομές.

Στην Pax Silica συμμετέχουν πλέον 24 χώρες και οικονομίες, μεταξύ των οποίων στενοί σύμμαχοι της Ουάσινγκτον, όπως η Ιαπωνία, η Αυστραλία και η Νότια Κορέα.

«Δεν γίνονται και τα δύο»

Η επιστολή απευθύνεται στις χώρες που υπέγραψαν τον Ιούνιο την κοινή δήλωση για την AI Opportunity Partnership, μια ευρύτερη πρωτοβουλία μέσω της οποίας δεκάδες οικονομίες δήλωσαν κοινό προσανατολισμό με τις ΗΠΑ για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με το Reuters, το μήνυμα που θέλει να στείλει η Ουάσινγκτον είναι σαφές: οι χώρες δεν μπορούν να ευθυγραμμίζονται ταυτόχρονα με τις αμερικανικές και τις ανταγωνιστικές κινεζικές πρωτοβουλίες.

«Το να συμμετέχεις στα πάντα σημαίνει ότι δεν συμμετέχεις πουθενά», αναφέρεται στο προσχέδιο της επιστολής που είδε το Reuters.

Το κείμενο σημειώνει ότι η υπογραφή της Διακήρυξης Pax Silica δεν αποτελεί απλώς μια τυπική συμμετοχή, αλλά δέσμευση, και υπογραμμίζει ότι η ιδιότητα του μέλους δεν μπορεί να συνυπάρχει με τη συμμετοχή σε παράλληλες πρωτοβουλίες των οποίων οι στόχοι συγκρούονται με εκείνους του αμερικανικού συνασπισμού.

Παρότι η επιστολή δεν κατονομάζει ευθέως την Κίνα, Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας ανέφερε ότι συντάχθηκε ακριβώς για να καταστεί σαφές πως «δεν γίνονται και τα δύο».

Το Καζακστάν σήμανε συναγερμό στην Ουάσινγκτον

Ιδιαίτερο προβληματισμό στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει η στάση του Καζακστάν.

Η χώρα, η οποία διαθέτει σημαντικούς πόρους κρίσιμων ορυκτών, προσχώρησε τον Ιούνιο στην Pax Silica, αλλά παράλληλα συμμετέχει και στην ανταγωνιστική πρωτοβουλία για την τεχνητή νοημοσύνη που προωθεί το Πεκίνο.

Το Καζακστάν είναι, σύμφωνα με το Reuters, η μοναδική χώρα που έχει ενταχθεί και στα δύο σχήματα, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ουάσινγκτον.

«Είναι δύσκολο να δει κανείς πώς μια χώρα μπορεί πειστικά να παρουσιάζεται ως αξιόπιστος εταίρος σε ένα τεχνολογικό οικοσύστημα, όταν ταυτόχρονα προσχωρεί σε μια κινεζική πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε για να προωθήσει ένα εκ διαμέτρου αντίθετο όραμα για την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Η απάντηση της Κίνας στην Pax Silica

Η αντιπαράθεση εντάθηκε τον Ιούλιο, όταν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προχώρησε στη δημιουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, μιας πρωτοβουλίας που λειτουργεί ως αντίβαρο στην αυξανόμενη αμερικανική επιρροή στον τομέα.

Το Πεκίνο προωθεί παράλληλα τα κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ανοικτών βαρών ως εναλλακτική απέναντι στα αμερικανικά συστήματα.

Πιέζοντας πλέον τους εταίρους της να πάρουν σαφή θέση, η Ουάσινγκτον επιδιώκει, σύμφωνα με το Reuters, να περιορίσει την πρόσβαση της Κίνας σε κρίσιμους πόρους και τεχνολογίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη των πλέον προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η μάχη αφορά πολύ περισσότερα από τα ίδια τα μοντέλα AI. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ημιαγωγοί, τα κρίσιμα ορυκτά, η ενέργεια, τα κέντρα δεδομένων και οι υπόλοιπες υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη της τεχνολογίας, σε μια κούρσα που η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο αντιμετωπίζουν πλέον και ως ζήτημα οικονομικής και στρατηγικής ισχύος.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ερωτηθείς από το Reuters, δήλωσε ότι το υπουργείο δεν σχολιάζει διαρροές εσωτερικών εγγράφων. Οι πρεσβείες της Κίνας και του Καζακστάν στην Ουάσινγκτον δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα του πρακτορείου για σχόλιο.

Με πληροφορίες από Reuters