Με την αποσιώπηση, μας πήρε ο δαίμονας, Άντρο…

Την Κυριακή 10.01.2021 στην «Καθημερινή», όπου ήμουν διευθυντής, στη στήλη μου «Πολιτείες ανθρώπων», και με τίτλο «Μας πήρε ο δαίμονας», είχα γράψει μεταξύ άλλων για ένα τεράστιο σκάνδαλο, 300 εκατ., με πρωταγωνιστή τον Νίκο Αναστασιάδη. Με αφορμή εκείνη τη στήλη, την αντίδραση Αναστασιάδη και τη στήριξη που έτυχε από τους εκδότες της εφημερίδας, παραιτήθηκα μετά από 13 χρόνια θητείας. Στο άρθρο μου, η αλήθεια του οποίου επιβεβαιώθηκε έξι χρόνια μετά, από τον Άντρο Κυπριανού στο podcast Pints of Politics, του Αντώνη Πολυδώρου, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του τέως γ.γ. του ΑΚΕΛ, «Μέσα από τις συμπληγάδες του Κυπριακού, μια προσωπική μαρτυρία». (Εκδόσεις 24 γράμματα) μεταξύ άλλων σημείωνα, ότι ο Νίκος Αναστασιάδης αποκάλυψε στον Αλέξη Τσίπρα ότι από τα «χρυσά» διαβατήρια, έκανε 300 εκατομμύρια στην πρώτη του προεδρική θητεία. Στη στήλη μου αναφερόμουν αρχικά στην επιδρομή στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον (06.01.2021) που «απέδειξε ότι η δημοκρατία ποτέ και πουθενά δεν είναι δεδομένη. Συνέχισα τονίζοντας ότι «χρειάζεται χρόνος και παιδεία για να γιατρευτεί η δημοκρατία στις ΗΠΑ και να αποκατασταθούν απολεσθέντα δικαιώματα και κοινωνικές κατακτήσεις. Κι εδώ στη μικρή Κύπρο, έχουμε τεράστιο έλλειμα παιδείας που καταπονεί την κοινωνία και εκφράζεται τώρα κυρίως διά της έπαρσης των εξουσιαστών, οι οποίοι αν και όρθιοι μέσα στο τέλμα του σκανδάλου των «χρυσών» διαβατηρίων, που τους αφήνει εκτεθειμένους διεθνώς και το κύρος της ΚΔ στο ναδίρ, συνεχίζουν να φτύνουν στο πρόσωπο τη δημοκρατία. Απτό παράδειγμα το ζήτημα με τον λογαριασμό-παρωδία «Lady Έμιλυ Καρτάσιαν Dutchess of Yiolou Parody» στο Twitter, που «επέσυρε» αστυνομική έρευνα σε σπίτι πολίτη κατόπιν καταγγελίας της υπουργού Δικαιοσύνης Έμιλυς Γιολίτη, ως εάν το χιούμορ να είναι ποινικά κολάσιμο. Πρόβλημα παιδείας εντοπίζεται και στον δικαστή που εξέδωσε το ένταλμα έρευνας χωρίς καμία περίσκεψη. Για όλα αυτά τα «κατορθώματα», υπουργός Δικαιοσύνης, αρχηγός Αστυνομίας και Ανώτατο Δικαστήριο, εδώ και δύο βδομάδες σιωπούν εκκωφαντικά. Όλα αυτά συνιστούν κυρίως πλήγμα στη Δημοκρατία καθότι παρά την κραυγαλέα παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πλημμελή λειτουργία εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας ούτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τοποθετήθηκε ούτε η πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ως να μας έχουν γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων τους». Δεν ξέρω την πρόεδρο του Ανωτάτου, ξέρω όμως τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο οποίος για τη λύση δύο κρατών που βολιδοσκοπούσε από το 2017 και εντεύθεν, είχε μιλήσει και σε μένα και το έγραψα τον Μάρτιο του 2018, ότι «θα προσπαθούσε να εξασφαλίσει συναίνεση από την ΕΕ και τη σύμφωνη γνώμη του Αρχιεπισκόπου». Αυτά έγραψα τον Ιανουάριο του 2021 κι αυτά γνώριζα ότι τα είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας στον Άντρο Κυπριανού και δεν πίστευα ότι ο γ.γ. του ΑΚΕΛ, δεν θα επιβεβαίωνε ένα τόσο εγκληματικό γεγονός με «πώληση» ευρωπαϊκών διαβατηρίων σε κάθε λογής φυγάδες λευκού κολάρου, από την κυβέρνηση της ΚΔ. Ωστόσο η αλήθεια βγήκε στο φως πριν από 10 μέρες με τη συνέντευξη Άντρου Κυπριανού στον Αντώνη Πολυδώρου. Παραθέτω την αυθεντική απομαγνητοφώνηση:

Αντώνης Πολυδώρου: «Στο βιβλίο σου αναφέρεσαι σε έναν διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σου είχε πει ότι ο Αναστασιάδης του είχε εκμυστηρευτεί ότι κατά την πρώτη του θητεία έβγαλε 300 εκατομμύρια και ότι φιλοδοξούσε κατά τη δεύτερή του θητεία να βγάλει πέραν του ενός δισεκατομμυρίου».

Άντρος Κυπριανού: Το έγραψα αυτό το πράγμα παρόλο που για πολλά χρόνια το αποσιώπησα. Ο λόγος που το είχα αποσιωπήσει είναι γιατί θωρώ ότι δεν πρέπει ζητήματα που συζητούνται πίσω από κλειστές πόρτες να μεταφέρονται δημόσια. Όμως το βιβλίο το οποίο έγραψα θεωρώ ότι καταγράφει κάποια γεγονότα τα οποία θα παραμείνουν ως μέρος μια ιστορίας και θεωρώ ότι ήταν υποχρέωση μου να τα καταγράψω αυτά τα πράγματα ανεξάρτητα από το αν είχαν ειπωθεί πίσω από κλειστές πόρτες. Ξέρω επίσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας τα είχε πει και σε άλλους, δεν είναι μόνο σε μένα που είχε πει αυτά τα πράγματα, ως εκ τούτου θεώρησα ότι «νομιμοποιούμουν», να τα καταγράψω στο βιβλίο, το οποίο επαναλαμβάνω ότι θα μείνει ως ένα γεγονός στην ιστορία.

Α.Π: Ο ίδιος ερωτήθηκε σήμερα, δεν το επιβεβαίωσε… Υπήρχε έναν άρθρο του Ανδρέα του Παράσχου ο οποίος αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε μια κατάσταση η οποία ήταν ξεκάθαρη διαφθορά. Εσύ τότε γιατί δεν βγήκες να επιβεβαιώσεις;

Α.Κ: Για έναν απλούστατο λόγο. Πρώτα να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα δεν το επιβεβαίωσε αλλά ούτε και το διέψευσε. Θεωρώ ότι έδωσε μια έξυπνη απάντηση με τον τρόπο που τοποθετήθηκε. Και το να μην το διαψεύδει κατά την άποψή μου σημαίνει πολλά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άρθρο του Α. Παράσχου. Κατ' αρχάς τα γεγονότα δεν έγιναν όπως τα περιέγραφε στο άρθρο του, που δεν είναι το σημαντικό. Το δεύτερο που είναι το πιο σημαντικό, είπα προηγουμένως ότι είχα αποφασίσει ότι δεν θα μιλούσα γι’ αυτό το θέμα δημόσια παρά μόνο στο βιβλίο στο οποίο θα κατέγραφα ως ιστορία πλέον. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι είχα το στοιχειώδες δικαίωμα να επιλέξω εγώ πότε θα τοποθετούμουν γι’ αυτά τα ζητήματα και όχι όποτε θα επέλεγε κάποιος άλλος.

Α.Π: Αν δεν κάμνω λάθος και ο Παράσχος είχε βάλει ως πηγή του τον Αλέξη Τσίπρα.

Α.Κ: Έλεγε ότι αυτά μας τα είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας εμένα και του Νικόλα Παπαδόπουλου σε ένα κοινό δείπνο που είχαμε στην Αθήνα. Τέτοιο δείπνο δεν έγινε πότε. Ουδεμία κουβέντα περί δείπνου είχα γράψει. Στο φινάλε του άρθρου μου σημείωνα: «Είχε όμως (ο Αναστασιάδης) αντιληφθεί ότι τα «χρυσά» διαβατήρια ήταν η κότα με τα χρυσά αβγά, που όπως φέρεται να εκμυστηρεύτηκε σε μια νύχτα ευθυμίας στην Αθήνα, άφηνε στο γραφείο του 300 εκατ. ετησίως, που τα πήγαινε μετά στις Σεϋχέλλες με ιδιωτικές πτήσεις. Γι’ αυτό στο Μoν Πελεράν δεν πήρε Βαρώσι και Μόρφου και στο Κραν Μοντάνα λύση. Αιφνιδίως όμως το Al Jazeera σήκωσε τη σκεπή και φάνηκε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, όπως και η κουστωδία του και πως εμάς τελικά μας πήρε ο δαίμονας!».

Είναι δυνατόν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αποσιωπεί ένα τέτοιο ανοσιούργημα που ναρκοθετούσε τη λύση του Κυπριακού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να βγαίνει έξι χρόνια μετά και να λέει, ότι «το αποσιώπησα», γιατί θεωρούσα ότι δεν πρέπει ζητήματα που συζητούνται πίσω από κλειστές πόρτες να μεταφέρονται δημόσια» και κατόπιν να προσθέτει ότι «στο βιβλίο τα έγραψε θεωρώντας ότι θα παραμείνουν ως μέρος μιας ιστορίας ανεξάρτητα από το αν είχαν ειπωθεί πίσω από κλειστές πόρτες»; Αγαπητέ Άντρο, τώρα που «έπεσαν τα μαύρα» στο «Κράτος Μαφία» και δεν μας αρκούν εισαγγελείς και δικαστές να καθαρίσουν την κόπρο του Αυγεία και θα φέρουμε πιθανότατα εισαγόμενους, τώρα που οι σφουγκοκωλάριοι γυαλίζουν τις κομματικές τουαλέτες, τώρα που όντως μας πήρε ο διάβολος, πες μας, ποιος θα σώσει «τούτο το αλωνάκι», όταν όλοι σιωπάτε;