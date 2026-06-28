Εντυπωσιακή πορεία μετάβασης για την προσαρμογή στα κριτήρια ESG έχει κάνει τα τελευταία χρόνια η κυπριακή επιχειρηματικότητα, τονίζει στον «Π» ο ESG Project Leader στην Artemis Credit Bureau, Δημήτρης Μπούρπουλας. Η Artemis Credit Bureau είναι το κυπριακό γραφείο πιστωτικών πληροφοριών, το οποίο συλλέγει και διαθέτει δεδομένα για την οικονομική συμπεριφορά ιδιωτών και επιχειρήσεων, ώστε οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων να αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα και τον πιστωτικό κίνδυνο. Το ESG είναι το ακρωνύμιο των λέξεων Environmental, Social, Governance (περιβάλλον, κοινωνία, εταιρική διακυβέρνηση) και αποτελεί ένα πλαίσιο αξιολόγησης για το πώς μία εταιρεία ή ένας οργανισμός λειτουργεί πέρα από τα καθαρά οικονομικά του αποτελέσματα. Το διατραπεζικό έργο Η Artemis Credit Bureau, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κ...
Κριτήρια ESG: Εντυπωσιακή πορεία Κύπρου – Τα οφέλη για οικονομία, επενδύσεις και επιχειρείν
Κατά τη διετή λειτουργία του διατραπεζικού έργου υπό την Artemis Credit Bureau, 1.213 έλαβαν πιστοποίηση συμμόρφωσης, εκ των οποίων το 90% είναι μικρομεσαίες εταιρείες και δεν είχαν κανονιστική υποχρέωση να προβούν σε πιστοποίηση, λέει στον «Π» ο ESG Project Leader στην Artemis Credit Bureau, Δημήτρης Μπούρπουλας
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