«Φρένο» δικαστηρίου στο φωτοβολταϊκό πάρκο στα Λατσιά - Σημαντική εξέλιξη που δικαιώνει τους κατοίκους, λέει το ΑΚΕΛ

Τη θέση ότι η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι αναγκαία, αλλά πρέπει να γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον, τη νομιμότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών, επαναλαμβάνει το ΑΚΕΛ Λευκωσίας - Κερύνειας, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο που αδειοδοτήθηκε στην περιοχή των Λατσιών.

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ αναφέρεται στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου να καταστήσει απόλυτο το προσωρινό διάταγμα αναστολής των εργασιών για το φωτοβολταϊκό πάρκο, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη σημαντική.

Όπως σημειώνει, το Δικαστήριο έκρινε ότι, από τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν του, προκύπτει σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης στο φυσικό περιβάλλον, γι’ αυτό και διατήρησε την αναστολή μέχρι την τελική εκδίκαση της προσφυγής.

Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει ότι οι ανησυχίες που είχαν διατυπωθεί από τον Δήμο, τους επηρεαζόμενους κατοίκους και την τοπική κοινωνία δεν ήταν αβάσιμες και δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με προχειρότητα.

Το κόμμα τονίζει ότι μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης θα πρέπει να διασφαλιστεί πως δεν θα υπάρξουν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική ζημιά.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια αποτελεί κοινό και αναγκαίο στόχο, δεν μπορεί όμως να υλοποιείται εις βάρος της νομιμότητας, του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων των τοπικών κοινωνιών.

Το ΑΚΕΛ σημειώνει ακόμη ότι η πράσινη ανάπτυξη προϋποθέτει σωστό σχεδιασμό, διαφάνεια και σεβασμό στους θεσμούς, προσθέτοντας πως η ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας από τη Βουλή, μετά από πρόταση του κόμματος, στέλνει σαφές μήνυμα ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ πρέπει να συμβαδίζει με την προστασία της γεωργικής γης, του περιβάλλοντος και με ορθό χωροταξικό σχεδιασμό.