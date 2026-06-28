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GNTM: Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για τη νέα σεζόν - Οι αλλαγές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο ρόλος των κριτών και οι φετινές αλλαγές

Το Star έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer του νέου κύκλου του Greece’s Next Top Model (GNTM), δίνοντας μια πρώτη γεύση από όσα θα παρακολουθήσει το κοινό τους επόμενους μήνες στο ριάλιτι μόδας.

Στη φετινή σεζόν, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιστρέφει με διπλό ρόλο, καθώς θα βρίσκεται τόσο στην παρουσίαση του διαγωνισμού όσο και στην κριτική επιτροπή.

Αλλαγές υπάρχουν και στη σύνθεση των κριτών. Ο σχεδιαστής μόδας Άγγελος Μπράτης επιστρέφει στο GNTM, ενώ στο πλευρό του παραμένει ο Λάκης Γαβαλάς.

Η σημαντικότερη νέα προσθήκη είναι η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία εντάσσεται για πρώτη φορά στην κριτική επιτροπή του ριάλιτι. Η παρουσία της αναμένεται να δώσει μια διαφορετική ματιά στον διαγωνισμό, με έμφαση όχι μόνο στην εικόνα των διαγωνιζομένων, αλλά και στη σκηνική τους παρουσία.

Παράλληλα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει στον ρόλο της Creative Director, αναλαμβάνοντας τη δημιουργική επιμέλεια των φωτογραφίσεων και των concepts του νέου κύκλου.

Δείτε το βίντεο ΕΔΩ στον επίσημο λογαριασμό του ριάλιτι μόδας στο Instagram.

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GNTM GREECE

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