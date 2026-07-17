Με τον Μεσσι-ανισμό δεν κρύβεσαι!

Όλοι είδαμε τι έπαθε η Αγγλία… Και όλοι αναγνωρίσαμε τον ένοχο. Ο προπονητής της, Τόμας Τούχελ, στη φωτογραφία τραβάει τα μαλλιά του που δεν έχει. Τη φωτογραφία δημοσίευσε ο δημοσιογράφος Μιχάλης Παπαδόπουλος, μαζί με μια πολύ εύστοχη ανάλυση για το τι συνέβη στον εγκέφαλο του Άγγλου προπονητή. Συμφωνώ μαζί του 99%! Το… υπόλοιπο είναι το κόμπλεξ που απέκτησαν συνολικά οι Εγγλέζοι μετά από την κατάρρευση της αποικιοκρατικής τους αυτοκρατορίας.

Όταν κοιτάζονται στον καθρέφτη βλέπουν τα… τρία λιοντάρια να βαριούνται, να βαρυγκωμούν και να οπισθοχωρούν. Να μαζεύονται σε μια γωνιά και να περιμένουν να περάσει ο κίνδυνος. Αλλά ο Μιχάλης τα λέει πιο σταράτα, πιο ποδοσφαιρικά και πιο εύστοχα. Με τίτλο: «COACHING DISASTER», γράφει στον τοίχο του στο Facebook: «Η μεγαλύτερη αυτοχειρία προπονητή στην Ιστορία! Υποχρέωσε ο ίδιος τους παίκτες του σε ήττα, αναγκάζοντας την ομάδα του, με τις αλλαγές και τις τακτικές επιλογές του μετά το 1-0, να μην μπορεί να… παίξει ποδόσφαιρο: ούτε να κρατήσει μπάλα, ούτε να επιτεθεί, αλλά και ούτε να αμυνθεί! Ουσιαστικά, έβαλε ο ίδιος την Αγγλία στο εκτελεστικό απόσπασμα, τη στιγμή που είχε το προβάδισμα και τον έλεγχο του αγώνα, χωρίς καμία ουσιαστική απειλή από τον αντίπαλο! Το τραγικότερο είναι ότι του προσφέρθηκε η θέση του προπονητή των 'Τριών Λιονταριών' για να απαλλάξει την ομάδα από τον αγωνιστικό συντηρητισμό και τα φοβικά σύνδρομα του προκατόχου του! Χθες βράδυ όχι μόνο τον ξεπέρασε, αλλά ανάγκασε αρκετούς να αναρωτηθούν, εάν μπορούσε ποτέ ο Σαουθγκέιτ να φανεί τόσο ανεπαρκής και λιγόψυχος τακτικά. Ο Τόμας Τούχελ (που έκανε όλους να πιστέψουν πως ήταν, πράγματι, ο 'αποφασιστικός' και 'παρεμβατικός' προπονητής που χρειαζόταν η Αγγλία για να αλλάξει τη μοίρα της), αν είναι 'υπόλογος' σε κάποιον (ας αφήσουμε λίγο στην άκρη το… 'the most proudest football nation'), είναι πρωτίστως στους ίδιους τους παίκτες του, αυτός τους στέρησε το όνειρο να πάνε σ' έναν τελικό έπειτα από 60 χρόνια. Και η απόφαση να ΑΛΛΑΞΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΟΜΗ της ομάδας του τη στιγμή που κέρδιζε, παραχωρώντας όλα τα τακτικά 'κλειδιά' στον αντίπαλο, θα είναι, από τη 15η Ιουλίου 2026, το πιο εκκωφαντικό παράδειγμα προς αποφυγήν σε όλες τις σχολές προπονητικής».

Φυσικά ο Μέσι και η παρέα του άλλο που δεν ήθελαν, λέω εγώ. Από τα… Φόκλαντ άρχισαν να βομβαρδίζουν τους χεσμένους Άγγλους, προκαλώντας κατάθλιψη στους οπαδούς και ομοεθνείς τους. Ακόμα κι εμείς, που για ένα εκατομμύριο λόγους δεν συμπαθούμε τους Εγγλέζους, θυμώσαμε με την… απαράμιλλη ηττοπάθειά τους. Η Ανόρθωση Αμμοχώστου θα μπορούσε να κρατήσει για μερικά λεπτά ακόμα το 1-0! Γιατί όχι! Κι εμείς ηττοπαθείς είμαστε, αλλά όχι κι έτσι. Σωστά τα γράφει ο Μιχάλης. Με τον Μεσσι-ανισμό δεν κρύβεσαι, ούτε γλιτώνεις αν το επιχειρήσεις. Καλό μικρό τελικό αύριο!