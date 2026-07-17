Η Mercedes Maybach S Class ανεβάζει και πάλι τον πήχη της πολυτέλειας

Η Mercedes-Maybach παρουσιάζει τη νέα γενιά της S-Class, η οποία δέχεται τη μεγαλύτερη αναβάθμιση στην ιστορία της και έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια της υπερπολυτελούς λιμουζίνας. Με ανανεωμένη σχεδίαση, ακόμη πιο εξελιγμένη τεχνολογία και μεγαλύτερες δυνατότητες εξατομίκευσης, το νέο μοντέλο φιλοδοξεί να παραμείνει στην κορυφή της κατηγορίας.

Η εξωτερική σχεδίαση αποκτά πιο επιβλητική παρουσία χάρη στη νέα, μεγαλύτερη μάσκα Maybach, η οποία είναι κατά 20% μεγαλύτερη από πριν και μπορεί πλέον να διαθέτει φωτιζόμενο περίγραμμα. Νέα φωτιστικά σώματα με λεπτομέρειες σε ροζ χρυσό, φωτιζόμενα λογότυπα και νέες σφυρήλατες ζάντες ολοκληρώνουν μια εικόνα που αποπνέει διακριτική πολυτέλεια χωρίς υπερβολές.

Στο εσωτερικό, η Mercedes-Maybach ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επίπεδο άνεσης. Η νέα MBUX Superscreen συνδυάζεται για πρώτη φορά με το λειτουργικό σύστημα MB.OS σε μοντέλο Maybach, προσφέροντας ταχύτερη λειτουργία, αναβαθμίσεις μέσω διαδικτύου και έναν νέο ψηφιακό βοηθό που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Το σύστημα μπορεί να πραγματοποιεί πιο φυσικές συνομιλίες με τον οδηγό, ενώ η σχεδίαση του περιβάλλοντος χρήσης έχει αποκτήσει αποκλειστικά στοιχεία Maybach. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην άνεση των πίσω επιβατών. Η νέα S-Class διαθέτει αυτόματες πόρτες Comfort Doors, Executive πίσω καθίσματα, ψυγείο, ειδικές θήκες για ασημένια ποτήρια σαμπάνιας Robbe & Berking, νέα ατμοσφαιρική φωταγώγηση με 199 LED και, για πρώτη φορά, επιλογή εσωτερικού χωρίς δέρμα, με υψηλής ποιότητας βιώσιμα υλικά.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκονται νέοι εξηλεκτρισμένοι κινητήρες έξι και οκτώ κυλίνδρων με τεχνολογία mild hybrid, οι οποίοι προσφέρουν αυξημένη ισχύ, καλύτερη απόκριση και υψηλότερη αποδοτικότητα. Σε επιλεγμένες αγορές θα εξακολουθήσει να διατίθεται και ο εμβληματικός V12, ενώ η plug-in hybrid έκδοση S 580 e προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία που προσεγγίζει τα 100 χιλιόμετρα. Παράλληλα, η νέα ανάρτηση AIRMATIC χρησιμοποιεί δεδομένα από το cloud για να προσαρμόζει προληπτικά τη λειτουργία της στις συνθήκες του δρόμου, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα κύλισης.

Η εξατομίκευση αποτελεί βασικό στοιχείο της νέας Mercedes-Maybach S-Class. Μέσω του προγράμματος MANUFAKTUR, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν περισσότερα από 150 χρώματα αμαξώματος, πάνω από 400 συνδυασμούς εσωτερικού και σχεδόν απεριόριστες επιλογές υλικών και διακοσμητικών στοιχείων, δημιουργώντας ένα αυτοκίνητο μοναδικό στα μέτρα τους.