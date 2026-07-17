Μήνυμα ΥΠΕΣ για το Κυπριακό: «Επιμένουμε στη λύση και την επανένωση»

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, επανέλαβε τη δέσμευση της Κυβέρνησης για την επίλυση του Κυπριακού μέσω διαπραγματεύσεων βάσει του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού δικαίου, υπογραμμίζοντας, παράλληλα, την ενίσχυση της εξωτερικής πολιτικής, των στρατηγικών συνεργασιών και του ρόλου της χώρας στην ΕΕ.

Ο κ. Ιωάννου εκφώνησε την Πέμπτη το βράδυ, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, ομιλία στην επετειακή εκδήλωση «Ημέρες μνήμης και τιμής της αντίστασης και της δημοκρατίας» που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Ιεράς Μονής Κύκκου στον Αρχάγγελο. Υπογράμμισε πως κορυφαία προτεραιότητα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ελληνοκυπριακής πλευράς παραμένει η επίλυση του Κυπριακού και πως στόχος παραμένει η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα σύγχρονο, επανενωμένο ευρωπαϊκό κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών.

"Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον κυπριακό λαό και με πλήρη επίγνωση της ιστορικής μας αποστολής, εργαζόμαστε με συνέπεια για τη δημιουργία των προϋποθέσεων επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για συνολική επίλυση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, του διαπραγματευτικού κεκτημένου και των αρχών, των αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης", ανέφερε.

Πρόσθεσε πως "το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη μια ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία ξεκίνησε και ως αποτέλεσμα της ξεκάθαρης πολιτικής μας βούλησης και της επίμονης διπλωματικής προσπάθειας της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια προσπάθεια που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα και ενισχύεται από τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας ως αξιόπιστου εταίρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ευρύτερη περιοχή."

"Η δική μας πλευρά συνεχίζει να στηρίζει με συνέπεια τις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και να εργάζεται εποικοδομητικά για τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων επανέναρξης των συνομιλιών. Παρά τις δυσκολίες και τις γνωστές προκλήσεις, παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης, που θα επανενώσει την πατρίδα και τον λαό μας και θα διασφαλίζει την ειρηνική συνύπαρξη όλων των νόμιμων κατοίκων της Κύπρου", υπογράμμισε.

Είπε πως "με τη δυναμική εξωτερική πολιτική που ακολουθούμε, με την ενίσχυση των στρατηγικών μας συνεργασιών, με την ενεργό συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη συνεχή ενδυνάμωση όλων των παραγόντων ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εργαζόμαστε ώστε να ενισχύσουμε τη διεθνή θέση της χώρας μας και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την επιστροφή στον διάλογο".

"Ο στόχος μας παραμένει ένας και αμετάβλητος. Η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα σύγχρονο, επανενωμένο ευρωπαϊκό κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, όπου όλοι οι νόμιμοι κάτοικοί του θα ζουν σε συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας, δημοκρατίας και ευημερίας", πρόσθεσε.

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι το πραξικόπημα, που οργανώθηκε από τη χούντα των Αθηνών και εκτελέστηκε από τοπικούς συνεργούς, στράφηκε εναντίον της δημοκρατίας και αποδυνάμωσε την άμυνα της πατρίδας, δημιουργώντας τις συνθήκες που εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία για την παράνομη εισβολή.

"Το πραξικόπημα υπήρξε η προδοσία που αποδυνάμωσε την άμυνα της πατρίδας μας, δημιουργώντας τις συνθήκες που εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία για να προχωρήσει στην παράνομη στρατιωτική εισβολή", είπε.

Ο Υπουργός τόνισε ότι η μνήμη αποτελεί όχι μόνο τιμή στο παρελθόν αλλά και πυξίδα για το μέλλον και θεμέλιο της δημοκρατικής συνείδησης. Υπογράμμισε την ενότητα που επιφέρει η ιστορική αλήθεια και τη σημασία της καταδίκης του πραξικοπήματος, όπως και της συνέχισης της καταδίκης της εισβολής και της κατοχής ως αδιαπραγμάτευτη εθνική υποχρέωση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο έργο της Επιτροπής Καταρτισμού και Τήρησης του Μητρώου Μαχητών της Αντίστασης, που, όπως σημείωσε, συμβάλλει στην τεκμηρίωση της ιστορίας και στην διατήρηση της συλλογικής μνήμης, μεταφέροντας παράλληλα στις νεότερες γενιές το μήνυμα ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη.

"Η Επιτροπή Καταρτισμού και Τήρησης του Μητρώου Μαχητών της Αντίστασης επιτελεί προς αυτή την κατεύθυνση έργο εξαιρετικής σημασίας. Με την καταγραφή και την τεκμηρίωση της δράσης των Μαχητών της Αντίστασης υπηρετείται όχι μόνο η ιστορική έρευνα, αλλά και η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και η διατήρηση της συλλογικής μνήμης", είπε.

ΚΥΠΕ