Σύσκεψη πολιτικών αρχηγών συγκαλεί ο Χριστοδουλίδης πριν από την επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα συγκαλέσει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών πριν την επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Όπως είπε, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης «θα συγκαλέσει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών πριν την επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ για να τους ενημερώσει».

Την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ κατά την ενημέρωση Τύπου στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

ΚΥΠΕ