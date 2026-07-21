Να μείνει μεταξύ μας κύριε Γκουτέρες

Άντε γρήγορα Γκουτέρες, άντε γρήγορα. Το πήρες πάνω σου, έτσι δεν είναι; Μπες στο αεροπλάνο. Και κόπιασε, έλα. Ένα μακρύ ταξίδι στην Κύπρο που δεν μπόρεσε να ενωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Αξίζει; Αξίζει! Δεν μπορείς να δεις αλλού αυτά που θα δεις εδώ. Περνούμε και πηγαίνουμε από το ένα μισό της πατρίδας μας στο άλλο με διαβατήριο, κύριε Γκουτέρες. Όμως, αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο για να τρώμε, να πίνουμε και να χορεύουμε στις ταβέρνες και στα κουτούκια. Οι Κύπριοι νέοι χορεύουν συρτάκι εδώ με τα ποτήρια που στήνουν πάνω στο κεφάλι τους και φτάνουν μέχρι το ταβάνι. Να ήξερες τι χαρίσματα έχουμε εδώ. Σύμφωνα με τους Άγγλους επιθεωρητές που πηγαινοέρχονταν, είμαστε πολύ κουτσομπόληδες, πολύ ψεύτες, πολύ ραδιούργοι και πολύ υπάκουοι, λέει. Δεν υπάρχει κανείς ανώτερός μας στην εξαπάτηση. Μην πιστεύεις όλα όσα ακούς κύριε Γκουτέρες. Είμαστε θερμόαιμοι άνθρωποι. Αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε σε ένα νησί του έρωτα και ακόμα δεν μάθαμε να φωνάζουμε ούτε το «κάνε έρωτα και όχι πόλεμο». Αχ εκείνες οι μαύρες γάτες. Ποιος τις βάζει συνεχώς ανάμεσά μας; Οι καμπάνες και το κάλεσμα του μουεζίνη στο τζαμί δεν μάς καλούν για λατρεία στην αγάπη. Μάς καλούν για λατρεία στις σημαίες. Έχουμε μάστορες που ράβουν παπλώματα, φτιάχνουν ψάθινες καρέκλες, κεντούν, ψήνουν αυθεντικό ψωμί στους πέτρινους φούρνους. Έχουμε μάστορες ραφτάδες. Που αν τους πούμε «ράψε», θα ράψουν και αυτόν τον σκισμένο χάρτη. Οι άγνωστοι ήρωες αυτής της χώρας. Κανένας δεν μπόρεσε να γίνει τόσο γνωστός όσο οι ήρωες εκτελεστές μας, οι οποίοι δολοφόνησαν τον άνδρα που χαμογελάει στη φωτογραφία που βρίσκεται στον τοίχο της ταβέρνας.

Άντε γρήγορα κύριε Γκουτέρες. Είναι το τελευταίο στάδιο της ζωής μας αυτό. Τι λες για μια γουλιά ζιβανία σε ένα πέτρινο πεζούλι σε ένα στενό σοκάκι. Μην ανησυχείς, δεν θα σε ρωτήσω για τη Γάζα και άλλα παρόμοια. Ούτε για τις γυναίκες και τα κορίτσια που πωλούνταν αλυσοδεμένα προς πέντε-δέκα δολάρια στην αγορά της Μοσούλης. Μα τον Θεό, δεν θα αναφερθώ καν για τη χειραψία σου με τον Τζολάνι. Θα μιλήσουμε για έρωτες και αγάπες. Εσύ μίλησέ μου για τη Λισαβώνα. Εγώ να σου μιλήσω για τη Λευκωσία. Μίλησέ μου για τον πρώτο σου έρωτα στη Λισαβώνα. Τη θυμάσαι ακόμα όταν μελαγχολείς; Εγώ δεν την ξέχασα ποτέ. Δεν είμαστε ένα νησί στον ωκεανό εμείς κύριε Γκουτέρες. Όμως, η καρδιά μας είναι τόσο πλατιά όσο ένας ωκεανός. Οι ληστές πάντα μάς θεωρούν γέφυρα εδώ. Γύρω από τα κάστρα ζουν παιδιά με εμμονή για τη Μέση Ανατολή. Άτακτα παιδιά του στρατηγικού νησιού. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η λέξη. Στρατηγικό. Δεν νιώθεις και εσύ χωρίς αξία όταν το ακούς αυτό; Έλα να δεις τι πράγματα θα σού δείξω. Θα σε πάρω σε μια πόλη φάντασμα. Δεν μπορεί να το δεις πουθενά αλλού αυτό. Όμως, μην τυχόν και πάρεις μαζί σου τη φωτογραφική σου μηχανή. Αν σε συλλάβουν, δεν ανακατεύομαι. Συνέλαβαν τους πολίτες που ήρθαν να δουν την περιουσία τους. Και τι δεν τραβήξαμε μέχρι να απελευθερωθούν… Εσένα δεν μπορώ να σε απελευθερώσω!

Αυτό είναι το τελευταίο κεφάλαιο κύριε Γκουτέρες. Ήρθε ο Μπαν Κι-μουν. Έλα και εσύ. Είχαμε ένα σχέδιο Ανάν. Ας έχουμε και ένα Σχέδιο Γκουτέρες. Έλα για να δεις την πιο τεράστια σημαία του κόσμου την οποία βάψαμε στα βουνά μας. Να σου δείξω έναν προς έναν τους δολοφόνους μας και τους βιαστές μας, τους οποίους δεν τιμωρήσαμε. Εμείς δεν είμαστε Νοτιοαφρικάνοι. Δεν έχουμε καν έναν Μαντέλα. Δεν είχαμε και δεν θα έχουμε ποτέ έναν Μουχίκα. Έλα αν θες να δεις έναν άνδρα, ο οποίος κοιμάται καθισμένος σε έξι καρέκλες ταυτοχρόνως στον καφενέ του χωριού. Αν δεν πέθαινε ο μάστορας Λεονάρντο, θα το ζωγράφιζε και αυτό. Και ο Βαν Γκογκ. Αφού αποφάσισες να έρθεις εδώ, πρέπει να έχεις απαλλάξει τώρα τους διαμένοντες στην Άγκυρα από την υστερία των δύο κρατών. Ως γνωστόν, υπάρχουν κάποιοι που λένε δεν κάθομαι σε αυτό το τραπέζι χωρίς να γίνει αποδεχτή η ίση κυριαρχία, σίγουρα τους έκανες να το εγκαταλείψουν αυτό. Αν έχει διευθετηθεί και η υπόθεση των εγγυήσεων, το πράγμα είναι εντάξει. Θα καθίσει στο κεφάλι μας το πουλί του ΝΑΤΟ; Να καθίσει, δεν με νοιάζει. Καθώς τρέχουμε να φύγουμε από τη βροχή θα μας πιάσει χαλάζι; Ας μας πιάσει. Στην πλάτη μας υπάρχουν 52 μαχαιριές. Ποιος φοβάται το χαλάζι;