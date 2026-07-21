Δίκη «Ζαβράντωνα»: Κατέθεσε λειτουργός του Γενικού Χημείου για τα 15 κιλά κοκαΐνης - Αμφισβήτησε τα τεκμήρια η υπεράσπιση

Με την κατάθεση λειτουργού του Γενικού Χημείου του Κράτους συνεχίστηκε την Τρίτη η διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας με κατηγορούμενο τον Γιώργο Χριστοδούλου, γνωστό και ως «Ζαβράντωνα», σχετικά με την εισαγωγή και κατοχή πέραν των 15 κιλών κοκαΐνης, με σκοπό την προμήθεια. Η υπεράσπιση εξέφρασε τη θέση ότι η ποσότητα κοκαΐνης που έφερε στα εργαστήρια του Γενικού Χημείου η Αστυνομία δεν είναι η ίδια με αυτή που ήταν στην στρατιωτική τσάντα που κατασχέθηκε, με τη μάρτυρα να απαντά ότι τα τεκμήρια που παρέλαβε ήταν σφραγισμένα.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο ενώπιον του Δικαστηρίου, η Μ.Κ., η οποία είχε προβεί εκ μέρους του Γενικού Χημείου σε αναλύσεις αναφορικά με τις κατασχεθείσες ναρκωτικές ουσίες, ανέφερε πως παρέλαβε μια στρατιωτική τσάντα στην οποία υπήρχαν 14 συσκευασίες ναρκωτικών. Τα αποτελέσματα της εξέτασης, είπε, έδειξαν ότι και οι 14 συσκευασίες περιείχαν κοκαΐνη, με συνολικό καθαρό βάρος 15,016 κιλά, η οποία φαίνεται να προέρχεται από τη Λατινική Αμερική.

Συμπλήρωσε ότι η περιεκτικότητα των δειγμάτων σε κοκαΐνη ήταν κατά μέσο όρο κοντά στο 75%, ποσοστό καθαρότητας που όπως είπε συναντάται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις, καθώς συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 75% και 85%. Χαρακτήρισε υψηλό το ποσοστό καθαρότητας, ενώ συμπλήρωσε ότι δεν έγινε έρευνα για άλλες μη ελεγχόμενες ουσίες ή πρόσθετα που μπορεί να περιέχονταν στα δείγματα.

Κατά την αντεξέταση, ο συνήγορος υπεράσπισης Χρίστος Πουτζουρής ρώτησε τη μάρτυρα αν μπορεί να προσδιοριστεί το πού έχουν κατασκευαστεί οι ουσίες, με την ίδια να απαντά αρνητικά.

Σε ερώτηση αν έχει είχε γίνει παρέμβαση στα δείγματα, η κ. μάρτυρας είπε ότι πριν να έρθουν στο Γενικό Χημείο είχαν μεταφερθεί στο Ινστιτούτο Γενετικής για ανάλυση DNA.

Σε ερώτηση αν μπορούν οι αναλύσεις να προσδιορίσουν τον χρόνο παρασκευής της ουσίας, η λειτουργός του Γενικού Χημείου απάντησε επίσης αρνητικά.

Στο σημείο αυτό ο κ. Πουτζουρής υπέβαλε τη θέση ότι η ποσότητα κοκαΐνης που έφερε στα εργαστήρια του Γενικού Χημείου η Αστυνομία δεν είναι η ίδια με αυτή που ήταν στην στρατιωτική τσάντα όταν την κατάσχεσε η Αστυνομία.

Η μάρτυρας απάντησε ότι τα τεκμήρια που παρέλαβε και εξέτασε ήταν σφραγισμένα, λέγοντας πως τα υπόλοιπα αποτελούν θέμα της αστυνομίας.

Σε ερώτηση του κ. Πουτζουρή για συμμετοχή της σε επιτροπή καταστροφής ναρκωτικών, η κ. λειτουργός απάντησε ότι συμμετείχε δύο φορές, το 2018 και το 2014, με τον κ. Πουτζουρή να υποβάλει τη θέση ότι ήταν η μόνη που συμμετείχε στην εν λόγω επιτροπή από τους συναδέλφους της. Η μάρτυρας απάντησε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει και πως η συμμετοχή εκπροσώπων του Γενικού Χημείου γίνεται εκ περιτροπής.

Σε παρατήρηση του κ. Πουτζουρή σχετικά με δύο ζυγαριές που βρέθηκαν με ίχνη κοκαΐνης και κάνναβης, τα οποία πιθανόν να αφορούν χρήση για προηγούμενα δείγματα, η λειτουργός είπε πως κάτι τέτοιο είναι όντως πιθανό.

Ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής, Βασίλης Μπίσσας, ενημέρωσε το δικαστήριο ότι ο επόμενος μάρτυρας είναι εκτός εργασίας ζητώντας τον ορισμό νέας ημερομηνίας, ενώ υπέβαλε αίτημα για προσθήκη δύο νέων μαρτύρων, ως προς το οποίο η υπεράσπιση δεν έφερε ένσταση.

Το δικαστήριο ενέκρινε την προσθήκη 21ου και 22ου μάρτυρα αντίστοιχα και όρισε τη συνέχιση της διαδικασίας για τις 30 και 31 Ιουλίου, στις 9.30 π.μ., με τον κατηγορούμενο να παραμένει υπό κράτηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ