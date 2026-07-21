Αναστασία Ανθούση: Υπεύθυνη του Χαρτοφυλακίου Υγείας στο Shadow του ΔΗΣΥ - Αναλαμβάνει και τη Σχολή Πολιτικής Επιμόρφωσης

Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, συνεχίζοντας τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση στελεχών του κόμματος και την περαιτέρω ενίσχυση του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, ανακοίνωσε σήμερα την τοποθέτηση της κ. Αναστασίας Ανθούση ως Υπεύθυνης του Χαρτοφυλακίου Υγείας. Ταυτόχρονα η κ. Ανθούση θα αναλάβει Υπεύθυνη της Σχολής Πολιτικής Επιμόρφωσης του ΔΗΣΥ.

Η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην πολύπλευρη εμπειρία και την επιστημονική κατάρτιση της κ. Ανθούση στον τομέα της υγείας. Όπως σημείωσε η μέχρι σήμερα πορεία της, τόσο από θέσεις ευθύνης όσο και μέσα από την ενεργό ενασχόλησή της με τα ζητήματα δημόσιας υγείας αλλά φυσικά και ως η πρώτη Υφυπουργός Πρόνοιας, αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για το έργο που αναλαμβάνει.

Ταυτόχρονα η κ. Ανθούση ως στέλεχος του ΔΗΣΥ από τα φοιτητικά της χρόνια, καθίσταται εξαιρετική επιλογή για να αναλάβει τη Σχολή Πολιτικής Επιμόρφωσης της Παράταξης. Όπως τόνισε η Πρόεδρος «η κ. Ανθούση θα συστήσει μια ομάδα η οποία θα προσδώσει μια ουσιαστική προοπτική στη Σχολή».

Παράλληλα η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ευχαρίστησε την κ. Ανθούση για τον αγώνα που έδωσε ως υποψήφια στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο θετικό εκλογικό αποτέλεσμα του κόμματος. Εξήρε, επίσης, τη διαχρονική της ευαισθησία και το ενδιαφέρον που επιδεικνύει για κοινωνικά ζητήματα, καθώς και τη σταθερή της προσήλωση στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας προς όφελος των πολιτών.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε τέλος ότι η αξιοποίηση στελεχών συνεχίζεται, με στόχο τη συγκρότηση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής που θα ενισχύουν τον ουσιαστικό δημόσιο διάλογο.

Από την πλευρά της η κ. Ανθούση ευχαρίστησε την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού για την εμπιστοσύνη, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητά της να εργαστεί με όλες της τις δυνάμεις για την επιτυχία της αποστολής που αναλαμβάνει.

Όπως δήλωσε, «η υγεία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αγαθά για κάθε πολίτη και απαιτεί διαρκή παρακολούθηση, τεκμηριωμένες προτάσεις και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με αίσθημα καθήκοντος και στόχο να συμβάλω εποικοδομητικά στην παρακολούθηση των πολιτικών που θα ενισχύουν περαιτέρω το ΓεΣΥ, θα βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας, παρεμβαίνοντας αποφασιστικά στις περιπτώσεις που απαιτείται».

Την ίδια στιγμή η κ. Ανθούση τόνισε ότι η Σχολή Πολιτικής Επιμόρφωσης έχει καίριο ρόλο να διαδραματίσει ως προς την κατάρτιση νέων στελεχών καθώς και την επιμόρφωση σε εξειδικευμένα θέματα.

Καταλήγοντας, η κ. Ανθούση διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί με άξονα τη διαμόρφωση σύγχρονων και εφαρμόσιμων πολιτικών προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας αλλά και της Παράταξής μας.