Η κυβέρνηση των κούφιων υποσχέσεων

Εν έτει 2025 η ευρωπαϊκή Κύπρος έχει περικοπές ρεύματος, με τους ανθρώπους της να υποφέρουν εν μέσω καύσωνα. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται στην Κύπρο τις μέρες αυτές ανεβάζουν την πίεση στο σύστημα παραγωγής της χώρας, ενώ οι βλάβες στις μονάδες Δεκέλειας, Μονής και Βασιλικού δυσχεραίνουν ακόμα περαιτέρω την κατάσταση.

Γιατί φτάσαμε ώς εδώ; Οι προειδοποιήσεις από τεχνοκράτες, ακόμα και αρμοδίους της Αρχής Ηλεκτρισμού, έχουν δοθεί εδώ και χρόνια ότι από το 2025 και μετά θα έχουμε πρόβλημα. Δεν έγινε τίποτα.

Καινούριους σταθμούς αποτύχαμε να έχουμε, φυσικό αέριο δεν μπορέσαμε να φέρουμε, ενώ οι πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού στην κυριολεξία τα έχουν φτύσει.

Όπως ανέφερε στον «Π» ο βοηθός διευθυντής Λειτουργίας Συστήματος στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, Χάρης Ζαβαλλής, τη Δευτέρα παρουσιάστηκε βλάβη σε έναν μεγάλο μετασχηματιστή σε υποσταθμό μεταφοράς που βρίσκεται στον Καρβουνά. από τις 7.01μ.μ. μέχρι και τις 9.38μ.μ., ενώ βλάβες εξακολουθούν να υπάρχουν σε 5 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Δεκέλεια, Μονή και Βασιλικό.

Μετά τη διακοπή στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω εσωτερικής βλάβης που παρουσιάστηκε στον μετασχηματιστή, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος Τύπου της Αρχής Ηλεκτρισμού, Χριστίνα Παπαδοπούλου, αμέσως λειτούργησαν τα συστήματα αυτοπροστασίας και έτσι διακόπηκε η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε γύρω στις εφτά περιοχές Τροόδους.

Κι όμως θα μπορούσαμε τα τελευταία 2-3 χρόνια, αφού γνωρίζαμε το πρόβλημα, να είχαμε δώσει κάποιες αξιόπιστες λύσεις μέσων των φωτοβολταϊκών πάρκων που έχουμε γεμίσει τη χώρα. Τα παραγώμενο ρεύμα από αυτά τα πάρκα, κι αυτό είναι πραγματικά τραγικό, δεν χρησιμοποιείται διότι δεν υπάρχουν συστήματα αποθήκευσής του. Η παρούσα κυβέρνηση, αντί να λύσει αυτό το πρόβλημα, έδωσε άδειες σε χιλιάδες ιδιώτες και επιχειρηματίες να μπουν στην παραγωγή ρεύματος για τις οικίες και τα εργοστάσια αλλά δεν έλαβε κανένα μέτρο για την αποθήκευσή του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα από το απόγευμα και μετά μια ολόκληρη χώρα να λειτουργεί με πεπαλαιωμένα συστήματα με μαζούτ τα οποία καταρρέουν όταν η ζήτηση ανεβαίνει στα ύψη.

Δυστυχώς το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί μέχρι το 2027. Θα έχουμε έως τότε περικοπές και στο ρεύμα και στο νερό (εκτός κι αν η φύση μας ευνοήσει και βρέξει) διότι η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, η κυβέρνηση των κούφιων υποσχέσεων, δεν προνόησε.