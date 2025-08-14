Σπάζοντας τον φαύλο κύκλο

Του Kemal Baykalli

Σε μια εποχή που όλοι μας, συμπεριλαμβανομένου και εμού, σπεύδουμε να λιντσάρουμε τον ΔΗΣΥ για τα αντιφατικά σχόλια του ηγέτη του σε μια εκδήλωση, δεν μπορώ παρά να διευκρινίσω ότι έχω φίλους, όπως ο Χαράλαμπος Σταυρίδης, οι οποίοι ήταν πάντα αφοσιωμένοι στη συμφιλίωση και σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδιακή λύση βασισμένη στην πολιτική ισότητα για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος.

Δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάσω την εσωτερική πολιτική του κόμματος, αλλά είναι σαφές ότι όσο η ηγεσία των Τουρκοκυπρίων συνεχίζει να εκφράζει ανοιχτά μια αφήγηση κατά της ομοσπονδιακής λύσης, θα είναι πιο δύσκολο για τις φωνές υπέρ της λύσης να κερδίσουν έδαφος στα ελληνοκυπριακά πολιτικά κόμματα.

Και όσο υπάρχουν εθνικιστικές αφηγήσεις και δράσεις στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, θα είναι εξίσου δύσκολο για τις δυνάμεις υπέρ της λύσης να κερδίσουν έδαφος (ακόμα και να κερδίσουν εκλογές) στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.(Και ναι - υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο και έτσι τοποθετείται η Τουρκία σε όλα αυτά και μπορούμε να το συζητήσουμε σε άλλη ανάρτηση).

Πρέπει να σπάσουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο.

Θέλω να είμαι εποικοδομητικός εδώ και να υπενθυμίσω σε όλους ότι έχουμε εκλογές και στις δύο πλευρές του χάσματος το 2025 και το 2026. Στη μεγαλύτερη εικόνα, τα πράγματα δεν πάνε καλά για τη χώρα μας.

Το ερώτημα είναι σαφές: Τι μπορούμε να κάνουμε για να επαναφέρουμε τα πράγματα σε καλό δρόμο, όπου οι δύο κοινότητες θα συνεχίσουν να θέτουν ένα όραμα για ένα κοινό μέλλον για όλους;Το πιο σημαντικό, τι μπορούμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα στην οποία οι εξτρεμιστές δεν θα βρουν γόνιμο έδαφος για να φυτέψουν τους σπόρους του μίσους και της διχόνοιας;

Ελπίζω (και εργάζομαι) να δω έναν νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη να εκλέγεται τον Οκτώβριο.

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, όλοι πρέπει να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας ότι οι απερίσκεπτες ενέργειες και δηλώσεις από τη μία πλευρά θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν τις δυνάμεις της διχόνοιας από την άλλη.

Όλοι χρειαζόμαστε ένα διάλειμμα από αυτή την καθοδική πορεία και πρέπει να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον.