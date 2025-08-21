Οι κρίσιμες ώρες για την ειρήνη

Με κομμένη την ανάσα η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τις συνεχώς μεταβαλλόμενες εξελίξεις γύρω από την προσπάθεια να επιτευχθεί συμβιβασμός και ειρήνη στην Ουκρανία και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη. Η τροπή που έχουν πάρει οι διπλωματικές κινητοποιήσεις τα τελευταία εικοσιτετράωρα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι προσπάθειες τη δεδομένη στιγμή κινούνται πάνω σε τρεις άξονες.

Ο πρώτος αφορά την επαναφορά στην ατζέντα, ως αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών πιέσεων στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, των εγγυήσεων για την Ουκρανία. Ένα ζήτημα για το οποίο χρειάστηκε η συλλογική στάση των Ευρώπης μέσω των ηγετών που συμμετείχαν στη συνάντηση στην Ουάσιγκτον, ώστε να ξεκαθαρίσει ότι καμία ειρήνευση δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη διαφύλαξη της ασφάλειας της χώρας η οποία δέχθηκε την επίθεση.

Χρειάστηκε η μετακίνηση και η αλλαγή στάσης του Αμερικανού Προέδρου για να επανέλθει το κρίσιμο αυτό ζήτημα στο τραπέζι των διαβουλεύσεων. Το ζήτημα αυτό ήταν η αιτία της σύγκρουσης του Ουκρανού Προέδρου στη συνάντηση με τον Ντόναλτ Τραμπ τον περασμένο Φεβρουάριο. Σήμερα, το εμπόδιο αυτό εξέλιπε. Σήμερα, ΗΠΑ, Ευρώπη και άλλες χώρες των λεγόμενων προθύμων επεξεργάζονται τη μορφή πραγμάτωσης και εφαρμογής αυτών των εγγυήσεων. Με τη Ρωσία του Πούτιν να μην έχει κανένα περιθώριο αλλαγής αυτής της απόφασης.

Ο δεύτερος άξονας στην παρούσα φάση των προσπαθειών για το Ουκρανικό κινείται σε σχέση με τα κατεχόμενα εδάφη που ελέγχει η Μόσχα. Είναι σαφές ότι δεν υφίσταται καμία βάση για παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία τα οποία δεν κατάφερε να κερδίσει στα πεδία των μαχών. Για τις υπόλοιπες υπό κατοχή περιοχές όλα είναι ανοικτά και θα συζητηθούν όταν υλοποιηθεί ο τρίτος άξονας, ο οποίος καθορίζει την παρούσα κατάσταση πραγμάτων: Δηλαδή, η επικείμενη προσπάθεια για συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Βαλαντίμρ Ζελένσκι.

Με την υπό σχεδιασμό συνάντηση στην ουσία μεταφέρεται η μπάλα στο Κρεμλίνο. Ο Ουκρανός Πρόεδρος εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα δήλωνε έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση. Συναντούσε ωστόσο την απαξίωση της Μόσχας, η οποία δεν συζητούσε επ' ουδενί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, επιμένοντας πως ο εκλεγμένος Ουκρανός Πρόεδρος είναι εκτός νομιμότητας. Ωστόσο, το στρίμωγμα το βιώνει ο Πούτιν. Ο οποίος δεν έχει πολλές επιλογές να αρνηθεί μια τέτοια συνάντηση. Αν αποφύγει τη διμερή συνάντηση και κατ’ επέκταση την τριμερή με τη συμμετοχή και του Αμερικανού Πρόεδρου, στην ουσία απορρίπτει τον διαμεσολαβητικό ρόλο Τραμπ. Ο οποίος τη δεδομένη στιγμή επιθυμεί να τον κρατήσει σε πλήρη λειτουργία.