Λεγόμενο κράτος, λεγόμενο δικαστικό σύστημα

Να που εξοργίσατε ακόμα και τον Εκπρόσωπο της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να πω την αλήθεια, δεν περίμενα καθόλου ότι θα αντιδρούσε έτσι εναντίον σας. Έκλεινε τα μάτια σε όσα κάνατε μέχρι σήμερα. Ή το προσπερνούσε με ασήμαντες καταδίκες. Δεν είπε κάτι σοβαρό ακόμα και για το γεγονός ότι ανοίξατε για τουριστικές περιηγήσεις ένα κομμάτι του κλειστού Βαρωσιού. Δεν νοιάστηκε και πολύ ακόμα και για τη σύλληψη κάποιων ευρωβουλευτών κάποτε επειδή φωτογράφισαν το κλειστό Βαρώσι. Έμεινε σιωπηλή ακόμα και όταν συλλάβατε και στείλατε στη φυλακή τον Σουτζή, επειδή έβγαλε κάποιες φωτογραφίες. Ειδικοί της ΕΕ ζήτησαν να ελέγξουν την Κεντρική σας Τράπεζα, όμως δεν το επιτρέψατε. Δεν αναμείχθηκε και πολύ στις υποθέσεις σας σε σχέση με το μαύρο χρήμα. Όμως, συσσωρεύτηκαν όλα τόσο πολύ που στο τέλος ξεχείλισε το ποτήρι. Και στο τέλος εξερράγη. Σας αποκάλεσε «λεγόμενο κράτος». Σας αποκάλεσε «λεγόμενο δικαστικό σύστημα». Θιχτήκατε πολύ; Τόσο καιρό σας λένε «υποτελή διοίκηση». Τι σημαίνει «υποτελής διοίκηση»; Σημαίνει «λεγόμενη», έτσι δεν είναι; Τώρα σας πείραξε τόσο επειδή το είπε πιο ξεκάθαρα; Να είστε ευχαριστημένοι που δεν είπε και χειρότερα. Θα μπορούσε να πει και «κατοχή». Λεγόμενο κράτος και λεγόμενο δικαστικό σύστημα υπό κατοχή. Ψέμα είναι;

Δυσαρεστήσατε ακόμα και την Ευρωπαϊκή Ένωση που σας συμπεριφέρεται τόσο ανεκτικά και σας δίνει τόση οικονομική βοήθεια. Δεν χρειαζόταν να περιμένει τη σύλληψη πέντε Ελληνοκυπρίων με πειρατεία για να δυσαρεστηθεί. Είναι τόσα πολλά τα γεγονότα του λεγόμενου κράτους σας και του λεγόμενου δικαστικού σας συστήματος. Εδώ είναι ένα μέρος που ο ηγέτης της κοινότητας λέει στον εισαγγελέα «ακόμα και αν δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, να βρεις αποδεικτικά στοιχεία». Σκεφτείτε. Ο Γενικός Εισαγγελέας κ. Ακίν Σαϊτ λέει στον Ντενκτάς «δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία κύριε». Και ο Ντενκτάς του απαντά με οργή «ακόμα και αν δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, βρες αποδεικτικά στοιχεία». Σε τι αναφέρομαι; Στον εαυτό μου! Στη σκευωρία της κατασκοπείας το 2000. Αυτό είναι το δικαστήριό σας που καυχιέστε ότι είναι ανεξάρτητο;

Προσπεράστε το. Ελάτε στον Μιχάλη Τσιακούρμα. Τι κάνατε; Ρίξατε φανερά ναρκωτικά στο όχημα του ανθρώπου και τον συλλάβατε ως λαθρέμπορο ναρκωτικών, έτσι δεν είναι; Πάλι κάνατε όργανο το δικαστήριο στην πολιτική σας. Τι βασανιστικές μέρες πέρασε ο Τσιακούρμας σε εκείνη τι φυλακή. Αυτό είναι το δικαστήριό σας που λέτε ότι είναι ανεξάρτητο;

Προσπεράστε και τον Τσιακούρμα. Ελάτε στις 22 Ιανουαρίου 2018. Λιντσαριστήκαμε στην εφημερίδα με ένα νόημα του Ταγίπ Ερντογάν. Τι έκανε η Αστυνομία σας; Παρακολούθησε εκείνους που πετούσαν πέτρες στα παράθυρά μας. Και δεν τους εμπόδισε καθόλου. Δεν έκανε καμία σύλληψη. Αυτό είναι το κράτος σας που δεν είναι λεγόμενο; Μια αστυνομία που υπέθαλψε και πήρε υπό την προστασία της εκείνους που αναρριχήθηκαν στα παράθυρά μας και μπήκαν στην εφημερίδα για να μας σκοτώσουν. Και ύστερα θίγεστε όταν σας αποκαλέσουν λεγόμενο κράτος. Τι έγινε στο δικαστήριο; Δικάστηκαν για πρόκληση ζημιάς σε κτήριο και όχι για απόπειρα φόνου, το ξεπέρασαν με πολύ ελαφρές ποινές και ύστερα αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους οι επιτιθέμενοι. Ακόμα και ο δικαστής δεν ανέχτηκε αυτή την αδικία και αυτό το ρεζιλίκι και παραιτήθηκε. Αυτό είναι το δικαστικό σας σύστημα που καυχιέστε ότι είναι ανεξάρτητο;

Και ιδού το πιο πρόσφατο και πιο φρέσκο παράδειγμα. Χθες συνελήφθη ένας φίλος μας λόγω μιας ανάρτησης που έκανε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Ο Χαλίλ Σατραζάμ. Τουρκοκύπριος εν αποστρατεία συνταγματάρχης. Και ένας από τους προεδρικούς συμβούλους του Μουσταφά Ακιντζί. Όταν πήγαν οι αστυνομικοί να τον συλλάβουν στο αγρόκτημά του που βρίσκεται στην περιοχή Κορμακίτη, ασχολείτο με την ταφή 38 κοτών τις οποίες έκαναν κομμάτια σκυλιά την νύκτα. Τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα. Τι ήταν το έγκλημά του, λέει; Δημοσίευσε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ένα «χερούλι καρέκλας» που χρησιμοποιήθηκε ως τεκμήριο στην υπόθεση βιασμού του γαμπρού του που υποστηρίζει ότι καταδικάστηκε αδίκως σε 30 χρόνια φυλακή τις προάλλες. Απαγορεύεται η δημοσίευση τεκμηρίων; Η αστυνομία δημοσιεύει φωτογραφίες των ναρκωτικών, των όπλων, των μαχαιριών που πιάνει και δεν μπορεί να δημοσιευθεί ένα χερούλι καρέκλας που κατ’ ισχυρισμόν χρησιμοποιήθηκε ως όργανο βιασμού; Υπάρχουν και πιο εντυπωσιακά πράγματα κατά την ανάκριση του αγαπητού φίλου μας στο αστυνομικό τμήμα. Για παράδειγμα, δημοσίευσε ένα βίντεο στη σελίδα του, λέει. Μιλά στην τηλεόραση ένας γνωστός δημοσιογράφος από την Τουρκία. Και αναφερόμενος στην απόφαση για 30 χρόνια φυλάκιση στην Κύπρο, καλεί το δικαστήριο να επανεξετάσει αυτή την απόφαση. Ο αστυνομικός ρωτά το εξής τον Σατραζάμ στο τμήμα: «Πού βρήκες αυτό το βίντεο;» Και ύστερα άλλη μια ερώτηση: «Ποιος είναι ο άνθρωπος που μιλά στο βίντεο;» Ο αστυνομικός δεν γνωρίζει τον γνωστό δημοσιογράφο Τζαν Ατακλί. Αυτό είναι το κράτος σας που ισχυρίζεστε ότι δεν είναι λεγόμενο; Αυτό είναι το δικαστήριό σας που καυχιέστε ότι είναι ανεξάρτητο;