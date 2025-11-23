Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στο... πόδι όλη η Πυροσβεστική: Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά μεταξύ των κοινοτήτων Κοίλης - Στρουμπιού

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

ΕΙΚΟΝΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται ανεξέλεγκτη και γίνονται μεγάλες προσπάθειες κατάσβεσης της λόγω και των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

 Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά μεταξύ των κοινοτήτων Κοίλης - Στρουμπιού.

 Για την κατάσβεση της φωτιά στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Κοίλης – Στρουμπιού ενισχύθηκαν οι δυνάμεις με στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από Λάρνακα, Λευκωσία , Αμμόχωστο και Λεμεσό, σύμφωνα με ανάρτηση στην Πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Ανδρέα Κεττή.

Η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται ανεξέλεγκτη και γίνονται μεγάλες προσπάθειες κατάσβεσης της λόγω και των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

ΠΑΦΟΣΠΥΡΚΑΓΙΑ

