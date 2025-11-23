Στο... πόδι όλη η Πυροσβεστική: Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά μεταξύ των κοινοτήτων Κοίλης - Στρουμπιού

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά μεταξύ των κοινοτήτων Κοίλης - Στρουμπιού.
Για την κατάσβεση της φωτιά στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Κοίλης – Στρουμπιού ενισχύθηκαν οι δυνάμεις με στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από Λάρνακα, Λευκωσία , Αμμόχωστο και Λεμεσό, σύμφωνα με ανάρτηση στην Πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Ανδρέα Κεττή.
Η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται ανεξέλεγκτη και γίνονται μεγάλες προσπάθειες κατάσβεσης της λόγω και των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.
Για τηνπ πυρκαγιά στην Κοίλη Πάφου ενισχύονται οι δυνάμεις με στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από Λάρνακα, Λευκωσία , Αμμόχωστο και Λεμεσό.— Andreas Kettis (@akettis) November 23, 2025