Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Δασική πυρκαγιά στα όρια των κοινοτήτων Κάθηκα και Ακουρσούς της επαρχίας Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Δασική πυρκαγιά μαίνεται στα όρια των κοινοτήτων Κάθηκα και Ακουρσούς της επαρχίας Πάφου

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου, 2025 και ώρα 10:20, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στα διοικητικά όρια των κοινοτήτων Κάθηκα και Ακουρσούς της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά καίει άγρια θαμνώδη βλάστηση σε μια έκταση ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου και για την κατάσβεσή της, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις του Τμήματος Δασών αποτελούμενη από συνολικά 30 άτομα με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και τρεις προωθητές γαιών.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και τοπικές αρχές. Επίσης, στην περιοχή της πυρκαγιάς επιχειρούν πτητικά μέσα της Μοίρας Αεροπυρόσβεσης. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα