Δασική πυρκαγιά στα όρια των κοινοτήτων Κάθηκα και Ακουρσούς της επαρχίας Πάφου

Δασική πυρκαγιά μαίνεται στα όρια των κοινοτήτων Κάθηκα και Ακουρσούς της επαρχίας Πάφου

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου, 2025 και ώρα 10:20, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στα διοικητικά όρια των κοινοτήτων Κάθηκα και Ακουρσούς της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά καίει άγρια θαμνώδη βλάστηση σε μια έκταση ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου και για την κατάσβεσή της, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις του Τμήματος Δασών αποτελούμενη από συνολικά 30 άτομα με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και τρεις προωθητές γαιών.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και τοπικές αρχές. Επίσης, στην περιοχή της πυρκαγιάς επιχειρούν πτητικά μέσα της Μοίρας Αεροπυρόσβεσης. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.