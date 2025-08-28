Κατεχόμενες περιουσίες και Βουλή

Πέντε δεκαετίες μετά την τραγωδία του 1974, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων αναμένεται να συζητήσει την ερχόμενη εβδομάδα την θεσμοθέτηση ειδικού Ταμείου στήριξης των ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας στα κατεχόμενα. Η πρόταση δημιουργίας Εθνικού Ταμείου Απώλειας Χρήσης Κατεχομένων Περιουσιών η οποία έρχεται με πρωτοβουλία του ΔΗΣΥ τίθενται υπό την επήρεια μιας άκρως υπερτιμημένης προσέγγισης ότι θα μπορούσε να αποτρέψει την τάση για εκποίηση της περιουσίας των χιλιάδων ιδιοκτητών η οποία έχει εγκλωβιστεί στη κατεχόμενη περιοχή. Δυστυχώς για δεκαετίες το συντεταγμένο κράτος δεν φρόντισε να εξισορροπήσει με αποφάσεις του την απώλεια χρήσης ή και ευρύτερης εκμετάλλευσης των περιουσιών των ανθρώπων.

Η έκταση που έχει λάβει η καθ' όλα δικαιωματική προσπάθεια των ιδιοκτητών περιουσιών στα κατεχόμενα να χειριστούν την ιδιοκτησία τους στη βάση όλων των παραμέτρων που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπων, ελλείψει οποιασδήποτε έως τώρα μόνιμης ρύθμισης στη βάση μιας συμφωνίας επίλυσης του προβλήματος, αναγκάζει ουσιαστικά τη νομοθετική εξουσία να ενδιατρίψει στην αναζήτηση μεθόδων και τρόπων για την ανακούφιση των προσφύγων ιδιοκτητών.

Δεν θεωρούμε ότι η συζήτηση που θα λάβει χώρα στη Βουλή για το ζήτημα αυτό θα οδηγήσει, είτε σε ύφεση είτε σε μείωση της εκποίησης περιουσιών από Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες. Ούτε προφανώς θα τεθούν στη μέγγενη των συζητήσεων οι χειρισμοί αυτού του κράτους εδώ και πέντε δεκαετίες για στήριξη των ιδιοκτητών των οποίων οι περιουσίες βρίσκονται στα κατεχόμενα και δεν απολαμβάνουν ούτε τη χρήση τους, ούτε την απευθείας διαχείρισή τους. Γιατί σε μια τέτοια συζήτηση θα πρέπει να αναδιατυπωθεί η ευρύτερη πολιτική του κράτους αλλά και τα ευρύτερα συμφέρονται εκείνων των οποίων οι περιουσίες τους στις ελεύθερες περιοχές απέκτησαν τεράστια υπεραξία. Είναι μια συζήτηση η οποία έγινε δυστυχώς μόνο ευκαιριακά και επιφανειακά τα τελευταία χρόνια. Εν ολίγοις, πάντα μια τέτοια κουβέντα βρισκόταν σε αδιέξοδο. όπως σε αδιέξοδο βρίσκονταν και εξακολουθούν να είναι όλες οι προσπάθειες ευρύτερης και τελεσίδικης διευθέτησης της απώλειας των περιουσιών των προσφύγων.

Με βάση το χθεσινό ρεπορτάζ του «Π». σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης, η δημιουργία του Ταμείου θα σταματήσει το ξεπούλημα των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα μέσω της επιτροπής αποζημιώσεων στα κατεχόμενα που μοίρασε, όπως υποστηρίζει αυτό το σώμα υποτελές στην Τουρκία με βάση απόφαση του ΕΔΔΑ, €620 εκατ. σε Ελληνοκύπριους.

Το πόσο τεράστιο είναι το ζήτημα -αλλά καμία εκ των εξουσιών που εκπορεύονται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν φρόντισε να το αντιμετωπίσει κατά τρόπο παραγωγικό- διαφαίνεται από τα στοιχεία που δίνει η επιτροπή στα κατεχόμενα. Στην εν λόγω επιτροπή κατατέθηκαν συνολικά πάνω από οκτώ χιλιάδες αιτήσεις Ελληνοκυπρίων και εξετάστηκε περίπου το 25% αυτών των αιτήσεων. Το εύρος αυτών των στοιχείων ουσιαστικά δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τις εγκλωβισμένες περιουσίες στα κατεχόμενα. Αν η θεσμοθέτηση ενός Εθνικού Ταμείου Απώλειας Χρήσης Κατεχομένων Περιουσιών θα αλλάξει την τάση των ιδιοκτητών οι οποίοι συνεχίζουν να απευθύνονται στην επιτροπή στα κατεχόμενα, θα το δείξει το περιεχόμενο της απόφασης-στήριξης των ανθρώπων που έχουν εδώ και πενήντα χρόνια έχουν απωλέσει την περιουσία τους.