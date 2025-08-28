Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Αυτοψία στα Στροβίλια αποφάσισε το «στρατοδικείο», διεκόπη η «δίκη» των 5 Ελληνοκυπρίων

Μετά την εξέλιξη αυτή, η διαδικασία μεταφέρεται από τη δικαστική αίθουσα στο οδόφραγμα των Στροβιλίων.

Δεκτό το αίτημα της «κατηγορούσας αρχής» για διενέργεια αυτοψίας και αναπαράστασης στο οδόφραγμα των Στροβιλίων, έκανε την Παρασκευή το «στρατοδικείο» στην κατεχόμενη Λευκωσία, το οποίο εξετάζει την «υπόθεση» των 5 Ελληνοκυπρίων. 

Η σημερινή «ακροαματική διαδικασία» διεκόπη αμέσως μετά την ανακοίνωση της «απόφασης», προκειμένου το «δικαστικό σώμα», οι συνήγοροι και οι «κατηγορούμενοι» να μεταβούν στον τόπο του συμβάντος.

Το αίτημα είχε υποβληθεί από την «κατηγορούσα αρχή», η οποία υποστήριξε ότι η επιτόπια έρευνα και η αναπαράσταση θα συμβάλουν στην «απονομή δικαιοσύνης».

Στον αντίποδα, η υπεράσπιση των πέντε Ελληνοκυπρίων εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της, χαρακτηρίζοντας το αίτημα ως προσπάθεια να καλυφθούν τα κενά και οι παραλείψεις μιας «ελλιπούς ανάκρισης». Οι συνήγοροι υποστήριξαν ότι μια αυτοψία, σχεδόν 40 ημέρες μετά το περιστατικό και υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες φωτισμού και καιρού, δεν μπορεί να αποτυπώσει την πραγματικότητα της ημέρας του συμβάντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκοκυπριακά μέσα, πριν από την απόφαση για την αυτοψία, η «κατηγορούσα αρχή» παρουσίασε ως μάρτυρα έναν στρατιωτικό, η εξέταση του οποίου ολοκληρώθηκε.

