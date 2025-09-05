Το Βασιλικό της μπίζνας και της μίζας;

H κατασκευή τερματικού υποδοχής φυσικού αερίου στο Βασιλικό χαρακτηρίστηκε ως η πιο κρίσιμη ενεργειακή υποδομή στη σύγχρονη ιστορία του τόπου. Και όχι τυχαία καθώς πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, το οποίο, όμως, εξελίσσεται σε μια θλιβερή ιστορία κακοδιαχείρισης, σπατάλης, καθυστερήσεων, αδιαφανών διαδικασιών και ύποπτων συναλλαγών. Γεγονός, που προκάλεσε την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο επίμαχος διαγωνισμός για τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του υπό αναφορά έργου προκηρύχθηκε στις 5/10/2018 με συνολική εκτιμώμενη αξία ύψους €500 εκατ. πλέον ΦΠΑ. Μέχρι και σήμερα το έργο παραμένει ημιτελές. Αντί να αποτελεί ορόσημο ενεργειακής ανεξαρτησίας, κατέληξε να συμβολίζει την ανικανότητα, την αδιαφάνεια και την απουσία λογοδοσίας.

Στο ερώτημα πότε, τελικά, θα ολοκληρωθεί το έργο στο Βασιλικό, δεν έχει απάντηση ούτε ο αρμόδιος υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου. Μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, άγνωστο πότε, οι πολίτες θα εξακολουθούν να πληρώνουν μέσα από τους λογαριασμούς της ΑΗΚ το βαρύ τίμημα της διαχρονικής ανεπάρκειας των κυβερνώντων.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αποκάλυψε σωρεία παρατυπιών: από την πλήρη απουσία ανταγωνισμού καθώς υπήρξε μόνο ένας προσφοροδότης (CPP-METRON), μέχρι την καταβολή επιπλέον €25 εκατ. για αύξηση της τιμής των υλικών χωρίς να υπάρχει σχετικός όρος στο συμβόλαιο και νομική βάση που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Σύμφωνα, πάντα, με την Ελεγκτική Υπηρεσία, η ΕΤΥΦΑ αντί να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον κάλυπτε επανειλημμένα τον εργολάβο αποδεχόμενη συνεχείς καθυστερήσεις που διαιώνιζαν το αδιέξοδο. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η κοινοπραξία εγκατέλειψε το έργο τον Μάιο του 2024.

Όπως αποκάλυψε ο «Π», η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά ενδεχόμενη απάτη, κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και φαινόμενα διαφθοράς τόσο στη διαγωνιστική διαδικασία όσο και στη διαχείριση του έργου. Στο πλαίσιο της έρευνας, προχώρησε στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών πολιτικών, νυν και πρώην κρατικών αξιωματούχων και δημόσιων λειτουργών, αναζητώντας μίζες.

Η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλάζει άρδην τα δεδομένα: οι οδηγίες έρχονται απευθείας από το Λουξεμβούργο χωρίς δυνατότητα παρέμβασης ή συγκάλυψης. Κάποιοι έχασαν τον ύπνο τους, διότι, δεν μπορούν να παρέμβουν, να επηρεάσουν, να συγκαλύψουν.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα αποκαλύψει τους υπαίτιους και εάν δόθηκαν μίζες, να είστε βέβαιοι ότι οι ευρωπαίοι εισαγγελείς θα τις εντοπίσουν. Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει και μαζί της η ώρα να μάθουμε αν το τερματικό στο Βασιλικό θα μείνει στην ιστορία ως έργο εθνικής σημασίας ή ως το απόλυτο σύμβολο της μπίζνας και της μίζας.

Η πιο πρόσφατη επιτυχία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι το σκάνδαλο μεγατόνων που αποκαλύφθηκε προ ημερών στην Ελλάδα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις «χρυσές» επιδοτήσεις των πολλών εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά ταμεία σε ανύπαρκτους αγρότες.

michalis.h@politis.com.cy