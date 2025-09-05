Κυβερνητική κρίση στη Βρετανία: Εκτός της κυβέρνησης Στάρμερ δύο ακόμη υπουργοί

Με καταιγιστικό ρυθμό τρέχουν οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία με τέσσερα υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη να βρίσκονται ήδη εκτός σχήματος.

Η αρχή έγινε με την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης Στάρμερ, Άντζελα Ρέινερ έπειτα από μια καταδικαστική έρευνα για τα οικονομικά της.

Η 45χρονη στενή συνεργάτιδα του Κιρ Στάρμερ, βρέθηκε στο επίκεντρο αποκαλύψεων που αφορούν την μειωμένη καταβολή του φόρου χαρτοσήμου ύψους δεκάδων χιλιάδων λιρών.

Η αποχώρησή της θεωρείται η πιο επιζήμια μέχρι στιγμής, επειδή ο Βρετανός πρωθυπουργός της πρόσφερε πλήρη στήριξη όταν κατηγορήθηκε για πρώτη φορά ότι προσπάθησε σκόπιμα να αποφύγει την καταβολή του σωστού ποσού με βάση τον φορολογικό συντελεστή.

Η Ρέινερ παραιτήθηκε επίσης από το αξίωμα της υπουργού Στέγασης, καθώς και από τη θέση της αναπληρώτριας ηγέτιδας του Εργατικού Κόμματος.

Ακολούθησε η παραίτηση της υπουργού Επενδύσεων Πόπι Γκούσταφσον λιγότερο από έναν χρόνο αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά της.

Νωρίτερα φέτος, η Γκούσταφσον βρέθηκε στο επίκεντρο ελέγχου, αφού το POLITICO αποκάλυψε τον εξπρές διορισμό της στη Βουλή των Λόρδων προκειμένου να αναλάβει τη θέση, παρά την εμπλοκή της σε δύο πολύπλοκες και σοβαρές υποθέσεις απάτης.

Λίγη ώρα αργότερα εκτός κυβέρνησης βρέθηκαν η Λούσι Πάουελ, η οποία διετέλεσε επικεφαλής της Βουλής των Κοινοτήτων από τις γενικές εκλογές και ο Ίαν Μάρεϊ, ο υπουργός Σκωτίας.

Η απομάκρυνση του Μάρει του μακροβιότερου βουλευτή των Σκωτσέζων Εργατικών και πιστού στρατιώτη του Στάρμερ προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια σε στελέχη των Σκωτσέζων Εργατικών.

Ήδη οι διεργασίες για τα πρόσωπα που θα διαδεχθούν τα στελέχη που απομακρύνθηκαν είναι σε εξέλιξη με την Ντάουνινγκ Στριτ να επιβεβαιώνει μόνο ότι η «σιδηρά κυρία» της οικονομίας Ρέιτσελ Ριβς θα παραμείνει στο πόστο της.

Το πλήγμα είναι ισχυρό για τον Στάρμερ ο οποίος έχει υποστεί τις περισσότερες παραιτήσεις υπουργών, εκτός ανασχηματισμών, από οποιονδήποτε άλλο πρωθυπουργό στην αρχή της θητείας του, τουλάχιστον από το 1979.

Ωστόσο κάποιοι κάνουν αναφορά σε ένα παλιό ρητό του Γουέστμινστερ το οποίο φαίνεται να ακολουθεί ο Στάρμερ. «Ποτέ μην αφήνεις μια κρίση να πάει χαμένη».

Εξ ου και ο ανασχηματισμός του υπουργικού συμβουλίου, που είχε αποκλειστεί πριν από μια εβδομάδα, λαμβάνει χώρα με κάποιους να θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία για τον Στάρμερ να αναδιαμορφώσει το κυβερνητικό σχήμα.

