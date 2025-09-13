Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τι δεν καταλάβατε από το μπάσκετ;

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΒΑΣ

Δεν ξέρω το αποτέλεσμα! Η στήλη γράφεται ενώ - γύρω γύρω στα «πηγαδάκια οι προβλέψεις δίνουν και παίρνουν…

Η αλήθεια είναι πως στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα υπάρχει διάχυτη μια ανησυχία πως το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που όλοι…θα θέλαμε.

Κυκλοφορούν ήδη και βίντεο με τον Κολοκοτρώνη να…ντοπάρει τους αρματολούς και τους…σέντερ να μην κιοτέψουν και να καθυποτάξουν τους Τουρκαλλάδες!

Αναμενόμενα όλα. Από τα πιο ήπια έως τα πιο εθνικοτραβηγμένα. Και οι Τούρκοι τα ίδια. Με πρώτο και καλύτερο τον προπονητή τους, ο οποίος με συνεχείς δηλώσεις και ατάκες προσπαθεί να φορτώσει τους Έλληνες παίκτες με άγχος και σύγχυση.

Είπαμε, δεν ξέρω το αποτέλεσμα, γιατί η στήλη γράφεται την ημέρα και σίγουρα πριν τα μεσάνυχτα ψες, που θα ξέρουμε τους αριθμούς… Πάντως, το τσιατ-τζι-πιτ-ιτ μάς έδωσε πρόβλεψη 84-80 υπέρ του Θόδωρου…

Αυτά στο συναισθηματικό μας σύμπαν, που σήμερα θα είναι ξεκάθαρο… Νικήσαμε ή χάσαμε δεν θα αλλάξει τίποτα. Το μόνο που άλλαξε από χθες μέχρι σήμερα, είναι η… απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων ομήρων που κρατούσαν για εβδομάδες οι Τούρκοι σφετεριστές των κατεχομένων εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν μπορούν να έρθουν όμως στην Κυπριακή Δημοκρατία! Το πιάσατε το ριμπάουντ;

Με εγγύηση παρακαλώ!.. Ποια εγγύηση; Τι εγγύηση και σε ποιον θα αποδοθεί; Νάναι καλά ο Τουρκοκύπριος δικηγόρος που ανέλαβε την υπεράσπισή τους και τους έβγαλε τουλάχιστον από τα κελιά...Αλλά ακόμα κι αυτό θα το χρησιμοποιήσουν: «Έχουμε δικαστήρια και δικηγόρους…». Ναι; Να δούμε τι τον περιμένει τον δικηγόρο στη συνέχεια. Ποια αντιμετώπιση θα έχει…

Η υπόθεση των 5 ομήρων και η εξέλιξή της σηματοδοτεί ποια θα είναι μια, έστω απίθανη, συμφωνία για το Κυπριακό.

Ολόχρονα θα είμαστε στα δικαστήρια για υποθέσεις που θα ακροβατούν να πολιτικοποιηθούν και να ωριμάζουν νέες καχυποψίες και εθνικές αντιπαραθέσεις. Καταλάβατε γιατί το Κυπριακό δεν είναι ένα παιγνίδι ημιτελικού έστω στο Ευρωμπάσκετ;

Το Κυπριακό, όπως από δεκαετίες στήθηκε, είναι ένα παιγνίδι χωρίς τζάμπολ! Την μπάλα κρατούσαν οι Άγγλοι και την έδωσαν ασίστ στους Τούρκους! Αν ερχόταν καμιά φορά η μπάλα σε δικά μας χέρια γινόταν ο χαμός, ποιος θα είναι ο αρχηγός μας. Φάουλ, λάθη, πατήματα γραμμής και σχεδόν σταθερό σκόρ 38 εμείς και 60 αυτοί…Δεν καταλάβατε; Είναι η κατοχή της μπάλας, που αντικατοπτρίζει τα ανάποδα ποσοστά ελέγχου των εδαφών! Α, το 2% το κατέχουν πάντα οι Άγγλοι, που νομίζουμε πως είναι στην κερκίδα. Στην ουσία είναι οι διαιτητές με τα αλλοπρόσαλλα σφυρίγματα και που ποτέ δεν έφυγαν από το παρκέ!

Σας μπέρδεψα με τα νούμερα ε; Σήμερα η Τουρκία κρατά το 38% του εδάφους. Τόση είναι η επικράτεια που χάσαμε. Το 60% που νομίζουμε ότι ελέγχουμε είναι ο τελικός στόχος που επιδιώκουν οι Τούρκοι… Αν δεν το καταλάβατε αυτό, δεν θα καταλάβετε ποτέ από μπάσκετ!..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

