295 πρώην Πρέσβεις: Ζητούν κυρώσεις στο Ισραήλ και άμεσα μέτρα από ΕΕ και ΟΗΕ

Στοχευμένες κυρώσεις άμεσα στην ισραηλινή Κυβέρνηση και αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ ζητούν από την ΕΕ να επιβάλλει 295 πρώην Πρέσβεις της Ένωσης και των κρατών μελών και ανώτεροι αξιωματούχοι.

Σε σχετικό δελτίο Τύπου, οι πρώην Πρέσβεις και αξιωματούχοι καλούν επίσης τον Πρόεδρο της ΓΣ του ΟΗΕ και τον επικεφαλής του ΣΑ του ΟΗΕ να συγκαλέσουν έκτακτες συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας για την υιοθέτηση κυρώσεων κατά των πολλαπλών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου που διαπράττει καθημερινά η ισραηλινή κυβέρνηση εναντίον του λαού της Παλαιστίνης. Τα Ηνωμένα Έθνη, ως το καθιερωμένο παγκόσμιο σώμα για την ειρήνη και την ασφάλεια, πρέπει να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους, προστίθεται.

«Δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι, βλέποντας τη Γάζα να μετατρέπεται σε ερείπια και τους κατοίκους της να καταδικάζονται σε εξαθλίωση και πείνα», δήλωσε ο πρώην Πρέσβης της ΕΕ, Sven Kühn von Burgsdorff εξ ονόματος όλων των συνυπογραφόντων. «Το ζήτημα είναι αν η ΕΕ και τα έθνη που έχουν αντίστοιχες ιδέες πρόκειται να υπερασπιστούν τη στοιχειώδη ανθρωπιά και τις αξίες, που στηρίζουν τη μεταπολεμική διεθνή τάξη. Πρέπει να αναληφθεί επειγόντως δράση για τη διατήρηση της ζωής, τον τερματισμό της στρατιωτικής σφαγής στη Γάζα, τη διασφάλιση της επιστροφής όλων των ομήρων και τη μετάβαση σε ρυθμίσεις διακυβέρνησης που θα επιτρέψουν την ταχεία επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα ως απαραίτητο βήμα προς μια ενιαία και δημοκρατικά εκλεγμένη παλαιστινιακή κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Οι δεκάδες Πρέσβεις και αξιωματούχοι δηλώνουν ότι απαιτούν από τους ηγέτες της ΕΕ να ανταποκριθούν επειγόντως στο γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες οι ενέργειες του ισραηλινού στρατού κλιμακώθηκαν σε ένα υψηλότερο επίπεδο, με τους βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας, επιδιώκοντας την ανοιχτά διακηρυγμένη πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης να εκδιώξει τον πληθυσμό από την πόλη και να εξαναγκάσει σε εκτοπισμό 1,5 εκ ανθρώπους εντός ή και εκτός της λωρίδας της Γάζας,

«Ένας τεχνητός, ανθρωπογενής λιμός εκτυλίσσεται στη Γάζα, ο οποίος ήδη πλήττει 500.000 κατοίκους της Γάζας, με τον σοβαρό υποσιτισμό να είναι διάχυτος με περισσότερα από 130 παιδιά να έχουν ήδη πεθάνει από την πείνα, παρά τα προσωρινά πορίσματα του ΔΔΔ τον Φεβρουάριο του 2024 στην υπόθεση που ασκήθηκε κατά του Ισραήλ, τα οποία απαιτούν από όλα τα κράτη να αναλάβουν δράση για να διασφαλίσουν ότι επαρκείς ανθρωπιστικές προμήθειες θα φτάσουν στη Γάζα».

Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται ότι το Ισραήλ αγνόησε κατάφωρα το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 18ης Σεπτεμβρίου 2024, με το οποίο ζητούσε τον τερματισμό της παράνομης κατοχής της Γάζας και της Δυτικής Όχθης και, τουναντίον, την διπλασίασε και προσάρτησε πρόσθετες εκτάσεις του παλαιστινιακού εδάφους.

«Αν και αναγνωρίζουμε τις καινούργιες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περιορισμένα μέτρα κατά του Ισραήλ, η πεποίθησή μας είναι ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να δράσουν πολύ πιο αποφασιστικά για την τήρηση του διεθνούς δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Με την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, όπως αναφέρεται, παύοντας τις εξαγωγές και εισαγωγές όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, απαγορεύοντας τις εισαγωγές από τους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς, περιορίζοντας την πρόσβαση σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ και προτρέποντας τους άλλους βασικούς εμπορικούς εταίρους του Ισραήλ, μεταξύ άλλων στον παγκόσμιο Νότο, να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Προτείνεται επίσης η επιβολή άμεσων στοχευμένων κυρώσεων στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ και σε όλους όσοι είναι συνένοχοι και υπεύθυνοι για «εγκλήματα πολέμου. Η λογοδοσία πρέπει να εξασφαλισθεί».

Ζητούν ακόμη την προτροπή των 1 κρατών μελών της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης να ενταχθούν στα 147 κράτη μέλη του ΟΗΕ που το έχουν πράξει και να ενωθούν με εκείνα που έχουν ανακοινώσει ότι θα το πράξουν στην επικείμενη συνεδρίαση της ΓΣ του ΟΗΕ, όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Μάλτα, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία.

Οι 295 πρώην Πρέσβεις και αξιωματούχοι δηλώνουν ότι ζητούν την επίδειξη πολιτικής και διπλωματικής ηγεσίας μέσα σε όλα τα όργανα του ΟΗΕ και στις συνεργασίες με τον παγκόσμιο Νότο, συμπεριλαμβανομένων των αραβικών κρατών και των περιφερειακών δυνάμεων, για να πιεστεί το Ισραήλ να συμμορφωθεί με τις διεθνείς υποχρεώσεις του.

Ζητούν επίσης την υποστήριξη και ενίσχυση της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών κι έχουν την απαίτηση οι ΗΠΑ να ανακαλέσουν τις αποφάσεις που έλαβαν και εμποδίζουν τους επίσημους εκπροσώπους της Παλαιστίνης και του ΟΗΕ να συμμετάσχουν ακόμη και σε διάλογο στη ΓΣ του ΟΗΕ.

«Οι αποτρόπαιες επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς και άλλους εναντίον ισραηλινών πολιτών, μαζί με τη συνεχιζόμενη κράτηση ομήρων, δεν μπορούν ποτέ να δικαιολογήσουν την εκδίκηση που επιβάλλεται στη Γάζα, η οποία μετατρέπεται σε νεκροταφείο του διεθνούς δικαίου και των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Κάνουν δε λόγο σε απερίσκεπτες στρατιωτικές επιθέσεις, που διέπραξε το Ισραήλ στο κυρίαρχο έδαφος του Κατάρ, βασικού παίκτη στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός, καθώς και σε έλλειψη αποτελεσματικής δράσης, που θα καταδικάσουν γενιές τόσο Παλαιστινίων όσο και Ισραηλινών σε αέναη δυστυχία και θα συνεχίσουν να αποσταθεροποιούν την περιοχή και πέραν αυτής.

«Είναι υποχρέωση όλων μας, ως παγκόσμιοι πολίτες, να απαιτήσουμε από τους ηγέτες μας τίποτα λιγότερο από την πλήρη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου» καταλήγει η ανακοίνωση των 295 πρώην Πρέσβεων και αξιωματούχων της ΕΕ και των κρατών μελών της.

Πηγή: ΚΥΠΕ