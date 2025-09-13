Το VIMTO Break The Maze επιστρέφει για 7η Χρονιά στη Λεμεσό

Το Μεγαλύτερο Φεστιβάλ Urban Dance της Κύπρου μετατρέπει τη Λεμεσό σε Παγκόσμιο Κέντρο Hip Hop Κουλτούρας στις 18-21 Σεπτεμβρίου 2025 Το VIMTO Break The Maze Dance Festival, επιστρέφει για έβδομη συνεχή χρονιά στη Λεμεσό και καθιερώνει για άλλη μια φορά την παραθαλάσσια πόλη ως το επίκεντρο της διεθνούς χορευτικής σκηνής.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, το φεστιβάλ, που έχει μαγνητίσει χιλιάδες θεατές και χορευτές από όλο τον κόσμο, συνεχίζει να φέρνει την αυθεντική ενέργεια, τον παλμό και το πνεύμα της hip hop κουλτούρας στο μεσογειακό νησί.

Η φετινή διοργάνωση υπόσχεται μια ακόμη πιο συναρπαστική εμπειρία, με ενισχυμένο πρόγραμμα και διευρυμένη διεθνή συμμετοχή. Το VIMTO Break The Maze ξεπερνά τα παραδοσιακά χορευτικά events, λειτουργώντας ως μια ολοκληρωμένη γιορτή χορού, μουσικής, τέχνης, μόδας και urban κουλτούρας. Το φεστιβάλ προσελκύει breakers και street dancers παγκόσμιας κλάσης, δημιουργώντας μια συμπεριληπτική ατμόσφαιρα όπου συμμετέχοντες όλων των ηλικιών, επιπέδων δεξιοτήτων και πολιτισμικών υποβάθρων ενώνονται μέσα από τον ρυθμό και την κίνηση. Ο πυρήνας του προγράμματος επικεντρώνεται, προστίθεται στην ανακοίνωση, σε Breaking, Hip Hop και Funk Styles Battles, αλλά και εργαστήρια χορού από παγκόσμιας φήμης χορευτές.

Η φετινή στρατηγική συνεργασία με τη VIMTO Kean, ενισχύει σημαντικά την εμβέλεια και τον αντίκτυπο του φεστιβάλ, ενώ ταυτόχρονα ευθυγραμμίζεται τέλεια με την ανατρεπτική ενέργεια και τη φρέσκια προσέγγιση του Break The Maze, τη γιορτή της urban κουλτούρας.

Η συνεργασία με τη Vimto Kean αντιπροσωπεύει μια κοινή δέσμευση για την υποστήριξη της δημιουργικής έκφρασης και της κοινοτικής οικοδόμησης μέσω της παγκόσμιας γλώσσας του χορού και της μουσικής.

Αξίζει να σημειωθεί η συνεργασία που ανάπτύχθηκε μεταξύ του φεστιβάλ και κρατικών οργανισμών, όπως το Γαλλικό Ινστιτούτο, η Ιταλική Πρεσβεία, Alliance Francais και YEU Cyprus. Το Break The Maze λειτουργεί ως το κύριο σημείο συνάντησης για τη διεθνή hip hop κοινότητα, δημιουργώντας έναν αυθεντικό χώρο όπου τόσο οι έμπειροι του χώρου όσο και οι νεοεισερχόμενοι αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και εορταζόμενοι.

Το φεστιβάλ έχει καθιερωθεί ως μια προοδευτική, δημιουργική και εκπληκτική πολιτισμική εμπειρία που σταθερά ξεπερνά τις προσδοκίες. Τα λέμε στο battlefield στο Molos Skatepark. Τοποθεσία: Molos Skatepark, Λεμεσός, Κύπρος Ημερομηνίες: 20 & 21 Σεπτεμβρίου 2025 Εισιτήρια: Διαθέσιμα μέσω επίσημων καναλιών διοργάνωσης - ηλεκτρονικά: https://breakthemaze.com/tickets/