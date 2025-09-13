Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΥΠΟΙΚ των G7: Συζήτησαν το ενδεχόμενο κυρώσεων σε κράτη που υποστηρίζουν τη Ρωσική εισβολή

Οι Υπουργοί Οικονομικών συνεδρίασαν για να συζητήσουν περαιτέρω μέτρα με στόχο την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ομάδας των Επτά (G7) συζήτησαν χθες Παρασκευή για ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων και δασμών σε βάρος κρατών που θεωρούν ότι «υποστηρίζουν» τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το καναδικό Υπουργείο Οικονομικών.

Οι Υπουργοί Οικονομικών συνεδρίασαν για να συζητήσουν περαιτέρω μέτρα με στόχο την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Καναδά που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της G7.

«Συζήτησαν ένα ευρύ φάσμα πιθανών οικονομικών μέτρων για να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω κυρώσεων και εμπορικών μέτρων, όπως είναι οι δασμοί, σε βάρος όσων υποστηρίζουν την πολεμική εκστρατεία της Ρωσίας», αναφέρει η ανακοίνωση.

(ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

