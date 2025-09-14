Βάλ' το στους 25 κυρία

Ένας καταϊδρωμένος καθηγητής

Μεγάλο κακό για κάποιους τα κλιματιστικά στα σχολεία. Τόσα χρόνια είχαν τα σχολεία κλιματιστικά; Όχι βέβαια. Τι έπαθαν όλοι ξαφνικά και φωνάζουν για 25 βαθμούς;

Οι 25 βαθμοί όπου να 'ναι φτάνουν. Η αναμονή και η παράλληλη παρατήρηση των καιρικών φαινομένων ανάγεται στους πιο αρχαίους πολιτισμούς. Οι καλοί δάσκαλοι μάλιστα το διδάσκουν και στις τάξεις τους τις ιδρωμένες. Επίσης, σε πολλές αίθουσες υπάρχουν κλιματιστικά αλλά δεν λειτουργούν. Και μόνο η εικόνα τους στον τοίχο φέρνει στις ψυχές των μαθητών δροσιά. Δηλαδή η εικόνα της Παναγίας δουλεύει πάντα; Πόσες φορές λένε οι μαθητές και οι καθηγητές «Παναγία μου βοήθα με» και τίποτα δεν γίνεται και να πάλι το πέντε στα αγγλικά και να πάλι η κυρία των γαλλικών που δεν λείπει ποτέ, δεν γίνεται δηλαδή το θαύμα να κρεπάρει η μηχανή του κορόλλα η ώρα 6 το πρωί στην ανηφόρα της Κακορατσιάς.

Σαν λαός μάθαμε να περιμένουμε. Μισό αιώνα να πάμε στην Κερύνεια ας πούμε. Καρτερούμεν μέρα νύχτα που λέει και το διάσημο άσμα. Γιατί ξαφνικά ο σχολικός λαός πιάνει το υπουργείο από τον λαιμό; Ας περιμένουν λίγο ακόμα.

Σε πολλά σχολεία μάλιστα λειτούργησαν για λίγο τα κλιματιστικά. Για 5 λεπτά. Και μετά έπεσε το ρεύμα ολόκληρου του σχολείου. Τα κλιματιστικά λειτουργούν δηλαδή. Δεν είναι δουλειά του υπουργείου να σάσει τα ρεύματα. Είναι δουλειά της ΑΗΚ. Σιγά-σιγά και η ΑΗΚ. Έχει τόσα προβλήματα να διαχειριστεί και αυτή. Πυρκαγιές, ελέγχους φωτοβολταϊκών, κλαδέματα, προετοιμασίες για τον χειμώνα που σύμφωνα με τους μηναλλαγιολόγους προβλέπεται σφοδρός, τους πάνοπλους πολίτες τους απελπισμένους από τα 500 ευρώ ρεύμα, που κάνουν επιθέσεις και υβρίζουν τους υπαλλήλους που δεν φταίνε σε τίποτε.

Το κυπριακό σχολείο διδάσκει την εγκαρτέρηση. Το ίδιο και η καντίνα το διάλειμμα που θες 20 λεπτά για μια τυρόπιτα. Και στις εξετάσεις πρέπει να αντέχεις. Και στις παρελάσεις. Και τον κύριο Κώστα στα αρχαία με τον παρακείμενο του λύω. Τον Γολγοθά ανεβαίνουν οι μαθητές με σταυρό τους τις εικοσάκιλες τσάντες και μια υπόσχεση για λιγότερη ύλη… κάποτε εκεί ψηλά στη βασιλεία των ουρανών. Και είναι αλήθεια φτάνει να το πιστέψεις. Μην περιμένεις κυριολεξίες, εξάλλου οι πιο σοφοί του πλανήτη δίδασκαν με αλληγορίες ή μέσα στους καπνούς όπως η Πυθία. Είδες κανέναν να κατηγορεί ποτέ την Πυθία; Όχι βέβαια. Όποιος μάλιστα αμφισβητούσε τον χρησμό συνήθως την πάθαινε. Και στο μαντείο πας διακοπές, δεν το σνόμπαρες ποτέ και την ιστορία τη διδάσκεις με δάκρυα στα μάτια για τα μεγαλεία του γένους. Το γένος λοιπόν μεγαλούργησε με δυσκολίες, εξορίες, μεταναστεύσεις, γενοκτονίες, πυρπολισμούς, απαγχονισμούς, χορούς του Ζαλόγγου και γενικά με αίμα και αναμονές. Και συ κλαις για λίγο ιδρώτα ο οποίος κατά τ' άλλα ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος, αποβάλλει τις τοξίνες, ενυδατώνει και ενισχύει την κυκλοφορία. Ή μήπως νομίζεις πως θα σε σώσουν οι 25 βαθμοί από τον μπαμπούλα μαθηματικό που και στη Σιβηρία να τον συναντήσεις θα ιδρώσεις;