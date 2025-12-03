Σε διεθνές γραφείο οι «πράσινες διαδρομές»: Ο Δήμος βάζει τις βάσεις για ένα φιλόδοξο έργο που θα αλλάξει τη Λεμεσό

Στο παγκοσμίου φήμης αρχιτεκτονικό γραφείο UN Studio από την Ολλανδία και στο γραφείο του γνωστού Κύπριου αρχιτέκτονα Ηρακλή Παπαχρίσοτυ κατακυρώθηκε η προσφορά για την κατασκευή του masterplan των πράσινων διαδρομών που θα γίνουν στη Λεμεσό. Πρόκειται για ένα έργο ύψους περίπου 150 χιλιάδων ευρώ που έχει ως στόχο να δημιουργήσει τις βάσεις για μια φιλόδοξη μετατροπή 20 και πλέον χιλιομέτρων δρόμων της Λεμεσού σε πράσινες διαδρομές, στο πρότυπο άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων που εδώ και χρόνια έχουν προχωρήσει σε τέτοιες τολμηρές αλλαγές στο οδικό τους δίκτυο.

Στόχος είναι να ενώσει γειτονιές της πόλης μέσω διαδρομών που να ενθαρρύνουν τη χρήση ποδηλάτου και πεζών, μέσω κυρίως δευτερεύοντος οδικού δικτύου. Ταυτόχρονα, απαραίτητο συστατικό, όπως προκύπτει και από τους όρους προσφοράς, είναι η αύξηση της σκίασης με δέντρα στις εν λόγω διαδρομές, με στόχο να προστεθούν τουλάχιστον 10.000 νέα δέντρα. Ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να μπορούν άτομα ΑμεΑ να μετακινούνται χωρίς εμπόδια και άλλες δυσκολίες που συναντούν σήμερα στους δρόμους της Λεμεσού. Σύμφωνα με την προσφορά, θα πρέπει να καθοριστούν τα κατάλληλα όρια ταχύτητας, να ληφθούν υπόψη διάφορες πολεοδομικές αναπτύξεις στις διαδρομές, να προταθεί συγκεκριμένος φωτισμός που να συνάδει με τις προτεινόμενες χρήσης καθώς και άλλες ρυθμίσεις.

Το εν λόγω έργο ήταν μία από τις βασικές προεκλογικές προτάσεις του νυν δημάρχου Γιάννη Αρμεύτη και χαρακτηρίστηκε εξαρχής ως εξαιρετικά φιλόδοξη, ενώ μεταξύ άλλων ο δήμαρχος το είχε χαρακτηρίσει και ως «λεωφόρο των ΑμεΑ».

Διαδρομές 12 και 8 χλμ.

Το αρχικό σχέδιο του Δήμου Λεμεσού περιλαμβάνει δύο διαδρομές 12 και 8 χιλιομέτρων. Και οι δύο θα είναι κυκλικές, θα τέμνει η μία την άλλη και θα κινούνται περιμετρικά της πόλης η μεγάλη σε ένα μεγάλο τόξο και ένα πιο μικρό εσωτερικά η δεύτερη. Η μία διαδρομή θα ξεκινά από την περιοχή Ζακακίου και θα περνά μέσα από τις συνοικίες του Αγίου Σπυρίδωνα, Πολεμιδιών, Χαβούζας, Τσιρείου, Μέσα Γειτονιάς, Αγίου Νικολάου και Νεάπολης. Η άλλη διαδρομή θα ξεκινά από τον Άγιο Ιωάννη και θα πηγαίνει προς το κέντρο της πόλης και την περιοχή Πέτρου και Παύλου, Κοντοβάθκια, Χαλκούτσα, ενώ θα καταλήγει περίπου επίσης στον Άγιο Νικόλαο και τη Νεάπολη.

Το έργο έχει ορίζοντα υλοποίησης 12 μηνών και μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να είναι έτοιμο το masterplan. Το masterplan θα περιλαμβάνει κάποια τυποποιημένα σχέδια προκειμένου να υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός και ιδέα, καθώς και τη βασική όδευση των διαδρομών. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν για ακόμα έναν περίπου χρόνο οι μελέτες για τα τελικά κατασκευαστικά σχέδια, ενώ αν τηρηθούν σωστά όλα τα χρονοδιαγράμματα, ίσως γίνει εφικτό εντός του 2028 να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες που θα υλοποιηθούν ανά τμήματα.